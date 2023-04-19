Antiwar.com: антироссийские санкции стали очередным примером провальной тактики Запада

Вместо того чтобы превратиться в историю успеха, возглавляемая Вашингтоном санкционная кампания против Москвы стала очередным примером хронически провальной тактики. Как считает эксперт по международной политике Тед Карпентер, американское бахвальство становится всё более пустым как в отношении степени международного единства, так и в отношении эффективности ограничений.

Администрация Джо Байдена продолжает хвастаться тем, насколько успешными были международные санкции в наказании России за её спецоперацию на Украине. Однако, как уверен старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по международной политике Тед Карпентер, это бахвальство становится всё более пустым как в отношении степени международного единства, так и в отношении эффективности санкций. Вместо того чтобы стать историей успеха, возглавляемая США кампания против Кремля быстро становится ещё одним примером хронически провальной тактики.

Как отмечает Карпентер в статье для портала Antiwar.com, пропаганда администрации США о широкой глобальной поддержке опирается главным образом на две резолюции, осуждающие действия России, которые одобрила Генеральная Ассамблея ООН, — одну в марте 2022 года, а другую в феврале 2023 года. Однако обе резолюции были чисто символическими, неэффективными мерами. Они не обязывали государства-члены предпринимать какие-либо действия. Тем не менее более пятой части членов ООН, включая таких ключевых игроков, как Китай, Южная Африка и Индия, не поддались давлению Вашингтона и проголосовали «против» или воздержались.

Более наглядным и содержательным свидетельством нежелания стран, которые ещё не находятся на геополитической орбите Вашингтона, присоединиться к крестовому походу против Москвы является их отказ вводить экономические санкции. За исключением блока НАТО и давних партнёров США по обеспечению безопасности в Восточной Азии, на глобальной карте почти нет стран, которые приняли ограничительные меры. Такое отсутствие поддержки на всём Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке особенно поразительно.

Хотя западные санкции, пишет эксперт, нанесли ущерб российской экономике, но оказались явно менее эффективными, чем можно было бы предположить, слушая хвастовство Вашингтона. После кратковременного, резкого падения рубль стал одной из самых сильных валют на международном уровне. Это стало насмешкой над предсказанием президента Байдена о том, что российская валюта вскоре потерпит крах. Россия также остаётся ключевой экспортной державой в плане как энергоносителей, так и продовольствия. Кремль добился заметных успехов в переориентировании своего экспорта с европейских рынков на другие регионы. Наиболее примечательно, что он заменил для Китая Саудовскую Аравию как крупнейший источник нефти и природного газа. Сотрудничество по этому вопросу является лишь одним из признаков формирующегося двустороннего альянса между азиатскими гигантами — это то развитие событий, из-за которого американские военные планировщики плохо спят по ночам.

Но провал возглавляемой США стратегии экономических санкций против России не должен удивлять. Подобные кампании, отмечает автор статьи, давно зарекомендовали себя как неэффективный инструмент внешней политики. Северная Корея не капитулировала перед требованиями Вашингтона, несмотря на массированное экономическое давление с середины ХХ века. Санкции США против Кубы, которые действуют уже седьмое десятилетие, и против Ирана, которым пошёл уже пятый десяток, привели американских политиков к аналогичному разочарованию.

Основополагающая научная работа Гэри Хуфбауэра, Джеффри Шотта и Кимберли Энн Эллиот «Пересмотр экономических санкций» задокументировала, что санкции редко достигали своих политических целей. Более поздние издания книги подтверждают этот вывод с ещё большей уверенностью. Санкции причиняют неудобства режиму, против которого они направлены, и значительные страдания ни в чём не повинным людям в этой стране, но редко вынуждают режим капитулировать или даже идти на серьёзные уступки. Как демонстрируют Хуфбауэр, Шотт и Эллиот, такой результат особенно верен, когда поставленный на карту вопрос является высокоприоритетным для политического руководства страны.

«Обычная неэффективность санкций является достаточной причиной для отказа от такого варианта политики, но ещё более веской причиной должна быть их повсеместная жестокость. К сожалению, американские и другие западные официальные лица, похоже, не обращают внимания на эту проблему. Продолжающиеся санкции против России, несомненно, нанесли ущерб владельцам туристических магазинов в Санкт-Петербурге, где теперь запрещено останавливаться круизным лайнерам. Однако каким образом доведение продавца матрёшек средних лет до банкротства должно заставить Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине, остаётся загадкой», — пишет Карпентер.

Как резюмирует автор материала, продолжение введения экономических санкций, которые причиняют страдания ни в чём не повинным гражданским лицам, является политикой, недостойной порядочной страны. Соединённым Штатам и НАТО необходимо отказаться от этого курса в отношении России и других объектов гнева Вашингтона.