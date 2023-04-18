AT: антироссийские санкции оказались самым грандиозным просчётом Запада за всю историю

Санкции против России оказались самым грандиозным просчётом Запада за всю историю. Как пишут авторы American Thinker, ограничения не поставили экономику страны на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времён распада Советского Союза. Кроме того, Москва извлекла важный урок: Запад решительно намерен уничтожить Россию, поэтому ради собственного спасения ей необходимо вооружиться до зубов и положить конец зависимости от него.

Масштабные санкции, введённые против России, постепенно обретают форму самого грандиозного просчёта западного мира в современной истории. Как пишет American Thinker, эти ограничения не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Напротив, страдают в первую очередь западные экономики, а их экономический рост практически остановился. Многие из них сталкиваются одновременно с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей. Между тем Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо со времён распада Советского Союза.

Как отмечают авторы материала, по прогнозам МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее экономик Германии и Великобритании. В следующем году она будет расти быстрее, чем экономики Соединённых Штатов, Японии, Италии и многих других стран Запада. Рост ВВП России на душу населения превысит рост этого показателя среди развитых экономик, кроме того, ей удастся достичь самого низкого коэффициента государственного долга по отношению к ВВП среди стран «Большой двадцатки».

Безработица в России составляет 3,5%, и это самый низкий уровень с момента распада Советского Союза. Экономические показатели России — S&P Global недавно подтвердила рост уровня доверия к частному сектору — тем более примечательны с учётом того, что в настоящее время она ведет дорогостоящую опосредованную борьбу против совокупного военного арсенала Запада.

В своём выступлении в Госдепартаменте США в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил репортёрам, что Запад оказал Украине беспрецедентную поддержку, предоставив к тому моменту военную, гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму $120 млрд. На Украину было отправлено столько западного оружия, что арсеналы многих стран НАТО уже истощены. У Германии боеприпасов осталось всего на два дня интенсивных боёв, и теперь она больше не в состоянии себя защищать, как сообщил министр обороны страны.

У Великобритании боеприпасов хватит всего на несколько дней боёв, Франция столкнулась с «серьёзным дефицитом боеприпасов», а руководство вооружённых сил США уже сомневается в своей способности продолжать снабжать Украину и одновременно поддерживать собственную боеспособность. «Текущие темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши текущие темпы производства», — заявил Столтенберг.

Между тем Россия сумела увеличить темпы собственного военного производства настолько, что её артиллерия в значительной мере превосходит артиллерию Украины по силе: Москва ежедневно выпускает 40—50 тысяч снарядов, тогда как Киев — всего пять-шесть тысяч. В России производство вооружений ведётся мощными темпами, и Запад не в состоянии за ней поспевать. Сосредоточенность Америки на поставках оружия на Украину подорвала её способность решать другие стратегические задачи, такие как сдерживание экспансии Китая и поддержание готовности реагировать на изменение обстановки в других регионах.

Военная мощь России тем более примечательна с учётом того, что она обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а теперь ещё и наладила тесное сотрудничество с вооружёнными силами Китая. Подъём так называемой оси Россия — Китай, а также повсеместно распространившееся убеждение в том, что Запад переживает упадок, подталкивают вооружённые силы других стран к сближению с победителем. В сентябре Индия, Лаос, Монголия, Никарагуа и различные бывшие советские республики присоединились к Москве и Пекину в военных учениях в Японском море и на Дальнем Востоке России, а в феврале в ЮАР состоялись 10-дневные военно-морские учения с участием Москвы и Пекина.

Дипломатический авторитет Москвы тоже растёт. Хотя Соединённым Штатам удалось убедить западные страны ввести санкции против России — порой посредством открытого принуждения, — в других регионах напористость Америки привела к обратному эффекту. В Азии и Китай, и Индия существенно углубили свои связи с Россией. В Южной Америке Россию поддерживает новое социалистическое правительство крупнейшей экономики этого континента, Бразилии, — как её поддерживало и прежнее консервативное правительство.

На Ближнем Востоке, где многие теперь не доверяют Соединённым Штатам, Россия сохраняет хорошие отношения с Израилем, а также со всеми крупными мусульманскими странами — суннитами и шиитами, арабами и турками. В Африке, где Россию считают единственной европейской страной, воздержавшейся от колониализма, Москву встречают с распростёртыми объятьями — в отличие от других бывших колониальных держав, таких как Франция, чьи войска недавно были вытеснены из Мали и Буркина-Фасо и чей президент Эммануэль Макрон подтвердил, что «эпоха французской Африки завершилась».

В то время как Запад, возможно, отвернулся от России, большинство других стран приветствуют её. Об этом свидетельствуют региональные союзы, в которых Москва играет ведущую роль, в частности возглавляемая Китаем и Россией Шанхайская организация сотрудничества, в ряды которой входят бывшие советские республики, а также Индия и Пакистан, и группа БРИКС, чей совокупный ВВП сейчас превышает ВВП стран «Большой семёрки». Около двух десятков стран выразили заинтересованность в том, чтобы присоединиться к России в этих экономических союзах и альянсах в сфере безопасности, включая такие крупные региональные державы, как Саудовская Аравия, Турция, Иран, Египет, Индонезия и Мексика.

По мнению авторов материала, подъём России станет большой новостью для западной аудитории, которая на протяжении нескольких десятилетий была жертвой демонизации России и которую пичкали историями о её упадке с самых первых дней конфликта на Украине. Авторы исследования под названием «Уход бизнеса и санкции наносят ущерб российской экономике», опубликованного прошлым летом Школой менеджмента при Йельском университете, утверждали, что «Россия потеряла компании, на долю которых приходилось около 40 процентов её ВВП — это повернуло вспять все достижения почти за три десятилетия иностранных инвестиций». Возможно, они и были правы, однако они не смогли предвидеть, что Россия быстро восстановится и станет гораздо более самодостаточной.

Как заключают авторы статьи, санкции Запада — самые жёсткие санкции в истории — должны были преподать России урок о том, что, как сказал Столтенберг, «агрессия до добра не доводит». Свирепость санкций, последующая «отмена» российских спортсменов и деятелей культуры на Западе, а также предсказания конца России, с которыми выступали представители военной и политической элиты, конечно, потрясли страну, вывели её из состояния самоуспокоенности, однако заставили извлечь совершенно иные уроки: Запад решительно намерен уничтожить Россию, поэтому ради собственного спасения ей необходимо вооружиться до зубов и положить конец зависимости от него.