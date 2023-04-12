TF1: всё ещё не рухнула —МВФ снова улучшил прогноз для российской экономики на 2023 год

МВФ уже во второй раз за год улучшил прогноз состояния российской экономики на 2023 год, сообщает TF1. Ожидается, что в этом году российская экономика вырастет на 0,7%. Как напоминает издание, этот показатель на 3% выше, чем прогнозировалось шестью месяцами ранее.

Российская экономика по-прежнему сопротивляется давлению, несмотря на военную спецоперацию и санкции, сообщает TF1 со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда, опубликованный 11 апреля. В ВМФ ожидают, что и в следующем году Россия снова выдержит шок, а её экономический рост составит 0,7%. Как отмечает издание, это лучше прогнозируемых три месяца назад показателей в 0,4%.

В последние месяцы прогнозы МВФ по российской экономике улучшались с каждой публикацией, напоминает сайт телеканала. Если изначально предполагалось, что в 2022 году ВВП России столкнётся с резким сокращением на 6%, то в конечном счёте рецессия составила всего 2,1%. Перспектива на 2023 год выглядит ещё лучше: в октябре прошлого года в прогнозе МВФ говорилось о рецессии на уровне 2,3%, но в обновлённом варианте документа в январе уже ожидался небольшой рост на уровне 0,3%.

На этот раз отчёт МВФ идёт ещё дальше: прогнозируемый рост российской экономики в 2023 году составит 0,7%, что на 3% выше ожиданий полугодовой давности. «России удалось сохранить динамику, введя в прошлом году очень жёсткие фискальные меры, которые, как ожидается, продолжатся и в этом году», — объяснил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша в ходе брифинга для прессы.

Тем не менее, МВФ ожидает роста дефицита российского бюджета в 2023 году до 6, 2%. Кроме того, в долгосрочной перспективе потрясение от ведения военных действий даст о себе знать, уверены в организации. По словам Пьера-Оливье Гуринша, к 2027 году российская экономика может сократиться на 7% сильнее, чем в мирной ситуации, а совокупный эффект военных действий в период с 2022 по 2024 год будет довольно сильным.