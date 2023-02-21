TN: состояние российской экономики продолжает удивлять западных экспертов

Антироссийские санкции были введены Западом в целях экономического истощения и наказания России за «развязывание» украинского конфликта. Тем не менее российская «военная машина» не остановлена, а снижение ВВП страны было меньше, чем ожидалось в прошлом году. В этом году некоторые западные эксперты даже прогнозируют России экономический рост, пишет Tidningen Näringslivet.

По словам партнёра юридической фирмы Baker McKenzie и эксперта по санкциям Маттиаса Хедваля, санкции оказывают эффект на экономику России. Тем не менее есть государства, такие как Китай, страны Южной Америки и некоторые европейские страны за пределами ЕС, которые по-прежнему продолжают заключать крупные сделки с Москвой, например, в энергетической сфере.

В преддверии введения десятого пакета санкций ЕС большая часть дискуссий велась о том, как создать единую систему ограничений. По мнению юриста, в разных странах имеются лазейки на национальном уровне, которые позволяют обойти рестрикции. Кроме того, Хедваль отмечает, что наказания за несоблюдение санкций выглядят в разных странах Евросоюза по-разному, от штрафов до тюремного срока, пишет Tidningen Näringslivet. Эксперт уверен, что десятилетия глобализации и свободной торговли завершились — и в настоящее время шведские компании, которые привыкли к среде свободной торговли, должны быть готовы к стремительным геополитическим изменениям и новым торговым ограничениям.

По словам экономиста и бывшего главного стратега банка SEB Пера Хаммарлунда, неудивительно, что российская экономика добилась «относительно хороших» результатов. Он считает, что многие прогнозы неправильно оценили финансовую и экономическую устойчивость России в первые недели после начала украинского конфликта. Массовых народных волнений, на которые так надеялся Запад, не произошло вследствие того, что несколько крупных российских банков были отключены от системы Swift, которая используется для осуществления международных транзакций. Государственные доходы от экспорта энергии помогли сохранить экономику, несмотря на тот факт, что многомиллиардные российские активы были заморожены на банковских счетах на Западе, указывает Tidningen Näringslivet.

Хаммарлунд отметил решительные действия Центробанка России, который резко поднял процентную ставку и установил эффективный контроль над капиталом, который остановил его отток из страны. Он соглашается с Хедвалем, что санкции против России оказали эффект, но не считает, что они приведут к финансовому краху в ближайшем будущем, пишет издание.

Тем не менее глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьёрн Беккер называет прогноз МВФ по России неверным и считает, что нанесённый российской экономике ущерб в результате вооружённого конфликта и санкций значительно больше, чем кажется. Экономист убеждён, что Россия намеренно не раскрывает чувствительные данные, а опубликованные статистические данные по ВВП, курсам валюты и инфляции становятся частью «пропагандистской игры».

Кроме того, по словам Беккера, рост российской экономики на 60—80% определяется движением цен на энергоносители на мировом рынке. По мнению эксперта, цена на нефть выросла на 40—50% в период с 2021-го по 2022 год, что в обычный год способствовало бы росту российской экономики на 6—7%. Следуя его логике, зафиксированное падение экономики России в 2022 году на 2—3% на самом деле означает падение ВВП примерно на 10%. Беккер напоминает, что в настоящее время Россия продолжает продавать нефть с существенной скидкой примерно в 40%, или $30 за баррель. Более того, учёный считает, что эффект от санкций Россия ощутит в этом году, резюмирует Tidningen Näringslivet.