В ходе визита в Киев 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешила заверить украинцев и европейцев, что санкции в отношении России возымели эффект и её экономика была отброшена «на поколение назад», напоминает обозреватель Boulevard Voltaire Фредерик Лассе. Однако, как отмечает автор, эти слова противоречат данным МВФ, который трудно заподозрить в симпатиях к Москве.

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев 2 февраля начался с разговора «о миллиардах, которые Европейский союз выделяет без счёта и, главное, не задаваясь вопросом об их конечном предназначении», на поддержку Украины, несмотря на начавшиеся недавно процессы в отношении высших должностных лиц по обвинению в коррупции, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Фредерик Лассе. «Оглядываясь назад, можно сказать, что мы действительно с нетерпением ждём возможности увидеть весь этот бомонд в Европейском союзе», — иронизирует автор, вспоминая о попытках украинских военных скрыть мошеннические схемы в сфере снабжения вооружённых сил.

Ещё одной темой, занимавшей центральное место в обсуждениях на саммите, была Россия. С одной стороны, необходимо было подтвердить перед Владимиром Зеленским готовность продолжать политику санкций против Москвы, с другой — успокоить европейцев, столкнувшихся с инфляцией и риском развала их экономики. «Итак, Урсула фон дер Ляйен выразилась предельно ясно: наши жертвы не были напрасными», — саркастически замечает обозреватель. «Сегодня Россия платит высокую цену, потому что наши санкции разрушают её экономику, отбрасывая её на поколение назад», — вспоминает Лассе слова главы Еврокомиссии.

Тем не менее несколькими днями ранее МВФ, «который вряд ли можно обвинить в том, что он находится на содержании Кремля», опубликовал свой «прогноз развития мировой экономики», в котором России предрекли возобновление экономического роста в 2023 году и показатели лучше, чем в еврозоне в 2024 году (рост на уровне 2,1% против 1,6%). И всё это после девяти пакетов санкций Евросоюза, удивляется автор статьи. Как напоминает Лассе, после этого даже западные СМИ, такие как французская газета La Tribune и американская The New York Times, вынуждены были признать, что российская экономика «выдерживает потрясение», а санкции «имеют ограниченный эффект».

Не все СМИ во Франции, однако, поспешили признать этот факт, пишет автор, вспоминая статью газеты Le Monde, в которой не фигурировали цифры, представленные МВФ, а сухо сообщалось, что «ситуация в России обещает быть не столь плачевной, как ожидалось». При этом «Золотую пальмовую ветвь недобросовестности» обозреватель присуждает газете Liberation, которая в статье от 5 февраля «нашла решение гораздо проще: не просто игнорировать новые данные МВФ, которые предсказывают рост российской экономики с этого года, но и использовать данные, опубликованные в октябре прошлого года». «Обходить правду — это настоящее искусство!» — замечает Лассе.

Более глубокий анализ состояния российской экономики предложил, по мнению автора, экономист Жак Сапир, признавший, что «в краткосрочной перспективе санкции действительно оказали влияние», но их эффект «остался довольно ограниченным». «Если сравнить цели, заявленные ведущими западными лидерами, — от прекращения боевых действий до краха российской экономики — с нынешней реальностью, можно даже говорить об их большом провале», — констатировал эксперт.

«Поэтому после слов, сказанных Урсулой фон дер Ляйен, мы можем только задаться вопросом: куда делись фактчекеры?» — заключает Лассе.