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ORF: в ЕС хотят создать структуру по управлению замороженными активами России

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В ЕС собираются использовать замороженные российские активы для помощи Украине, сообщает ORF. С таким предложением выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что для управления и инвестирования заблокированных средств будет создана специальная структура. После снятия штрафных мер все деньги пойдут на выплату Киеву репараций, сказала она.
ORF: в ЕС хотят создать структуру по управлению замороженными активами России
AP

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, сообщает ORF. В связи с этим она вместе с международными партнёрами планирует создать специальную структуру, которая будет заниматься управлением и инвестированием средств, заблокированных из-за санкций. Полученные от этого доходы будут направляться Киеву в качестве финансовой помощи.

После возможного снятия штрафных мер замороженные деньги пойдут на выплату Украине репараций, отметила фон дер Ляйен. По её словам, ущерб, нанесённый стране, оценивается в €600 млрд: «Россия и её олигархи должны компенсировать ущерб и затраты на восстановление страны». Председатель Еврокомиссии отметила, что в рамках санкционной политики Запада было заблокировано резервов российского Центробанка на €300 млрд и €19 млрд, принадлежащих российским олигархам.
 
Также фон дер Ляйен предложила создать специальный суд для расследования «агрессии» России на Украине: «Мы готовы сотрудничать с международной общественностью, чтобы обеспечить этому спецсуду максимальную интернациональную поддержку».
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ORF Австрия Европа
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