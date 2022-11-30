ORF: в ЕС хотят создать структуру по управлению замороженными активами России

В ЕС собираются использовать замороженные российские активы для помощи Украине, сообщает ORF. С таким предложением выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что для управления и инвестирования заблокированных средств будет создана специальная структура. После снятия штрафных мер все деньги пойдут на выплату Киеву репараций, сказала она.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, сообщает ORF. В связи с этим она вместе с международными партнёрами планирует создать специальную структуру, которая будет заниматься управлением и инвестированием средств, заблокированных из-за санкций. Полученные от этого доходы будут направляться Киеву в качестве финансовой помощи.

После возможного снятия штрафных мер замороженные деньги пойдут на выплату Украине репараций, отметила фон дер Ляйен. По её словам, ущерб, нанесённый стране, оценивается в €600 млрд: «Россия и её олигархи должны компенсировать ущерб и затраты на восстановление страны». Председатель Еврокомиссии отметила, что в рамках санкционной политики Запада было заблокировано резервов российского Центробанка на €300 млрд и €19 млрд, принадлежащих российским олигархам.

Также фон дер Ляйен предложила создать специальный суд для расследования «агрессии» России на Украине: «Мы готовы сотрудничать с международной общественностью, чтобы обеспечить этому спецсуду максимальную интернациональную поддержку».