ORF: в ЕС хотят создать структуру по управлению замороженными активами России

17:59
Натхо продлил контракт с «Партизаном» до 2024 года
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо принял решение продлить контракт с «Партизаном».
17:59
Mundo Deportivo: Роналду и Надаль вместе инвестировали €1 млн в строительство ресторана в Катаре
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и теннисист Рафаэль Надаль инвестировали средства в ресторан в Катаре.
17:58
Лавров заявил о необходимости избегать военного столкновения между ядерными державами
Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения между собой, в том числе с использованием обычных вооружений.
17:50
Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с коллегой из Азербайджана Али Асадовым, в ходе которого стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
17:46
В Донецке сообщили о смерти раненного при обстреле ВСУ мужчины
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о смерти раненого мирного жителя Донецка после обстрела города со стороны ВСУ.
17:46
Минобороны США закупит для Молдавии приборы ночного видения на $810 тысяч
Как следует из данных системы раскрытия государственных расходов правительства США, Пентагон заключил контракт с компанией RRDS INC на $810 тыс. Предмет договора — закупка приборов ночного видения для нужд правительства Молдавии со сроком исполнения к сентябрю 2023 года.
17:44
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ветра 22 м/с
В Крыму в ближайшие два дня будет действовать штормовое предупреждение.
17:43
Капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Альваресом
Капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо высказался в защиту нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в конфликте с боксёром Саулем Альваресом.
17:43
Замглавы МИД Рябков: Россия никогда не будет побеждена
Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине. По его словам, Россия никогда не будет побеждена.
17:42
Энрике — о матче Испании с Японией: мы думаем только о победе
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче с Японией в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.
17:41
Четыре населённых пункта в ДНР перейдут под административное управление Мариуполя
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что четыре населённых пункта в ДНР перейдут под административное управление Мариуполя.
17:40
Депутат Ананских: страны ЕС от потолка цен на российские энергоносители только проиграют
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT идею ряда западных стран ввести ценовой лимит на российские энергоносители.
17:38
Грушко: членство Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для безопасности Европы
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для общеевропейской безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
17:36
Фелинолог Пономарёва назвала мурлыканье следствием переполняющих кошку эмоций
Фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарёва рассказала, почему кошки мурлычут.
17:36
Эдуард Артемьев рассказал о новых проектах
Композитор Эдуард Артемьев рассказал, как проходит работа над новыми проектами, в том числе над музыкой к фильму «Нюрнберг» Николая Лебедева.
17:35
IT-эксперт Магомедов высказался об эффективности чёрных обоев для экономии заряда у смартфонов
Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что чёрные обои не помогут сберечь заряд у смартфонов с TFT-дисплеем, поскольку у таких экранов подсвечивается каждый пиксель.
17:35
AS: наследница испанского престола является фанаткой футболиста Гави
Наследница испанского престола принцесса Леонор является большой поклонницей полузащитника сборной Испании Гави.
17:35
Терапевт Чернышова рассказала о заболеваниях, развивающихся после 60 лет
Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что у людей старше 60 лет возрастает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
17:30
Британия ввела санкции против Мантурова, Памфиловой и глав российских регионов
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него глав десяти российских регионов, главу Минпромторга России Дениса Мантурова, председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову и других должностных лиц.
17:26
Российские подразделения продолжают наступление на Водяное в ДНР
В Минобороны России сообщили о развитии наступления российских подразделений в направлении Водяного в ДНР.
17:24
Агент Азмуна заявил, что футболист не намерен уходить из «Байера»
Агент нападающего Сердара Азмуна Арманд Дурн сообщил, что футболист не думает об уходе из «Байера».
17:23
МИД: Россия уважает решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к суверенитету Венгрии в вопросах внутренней и внешней политики.
17:20
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания приняла решение расширить антироссийский санкционный список, включив в него ещё 22 позиции.
17:17
Семак: не понимаю, почему не удалили Промеса после драки в матче «Зенит» — «Спартак»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».
17:17
Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга пригласила украинских политиков посетить Крым.
17:17
Российские войска полностью освободили Андреевку в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.
17:16
Эриксен — в стартовом составе сборной Дании на матч ЧМ-2022 с Австралией
Объявлены стартовые составы сборных Дании и Австралии на матч группового этапа чемпионата мира в Катаре.
17:14
СК возбудил дело о нарушении норм промышленной безопасности после пожара на ТЭЦ в Перми
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после пожара на крупнейшей в Перми теплоэлектроцентрали.
17:10
Глава ОБСЕ Рау назвал 2022 год самым сложным в истории организации
В истории ОБСЕ 2022 год стал самым тяжёлым, заявил глава организации — министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
17:09
Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 октября превысили $1,6 тыс. за 1 тыс. куб. м.
17:08
Число пострадавших при пожаре на пермской ТЭЦ увеличилось до шести
Число пострадавших в результате возгорания на пермской ТЭЦ-9 увеличилось до шести.
17:06
Мостовой: в матче с Польшей 80% людей будут болеть за Аргентину и Месси
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа между Аргентиной и Польшей на чемпионате мира в Катаре.
17:04
Мбаппе не попал в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ-2022 с Тунисом
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Франции сыграет с командой Туниса.
17:02
Рогов: ВС России отразили попытку прорыва ВСУ под Ореховом в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что попытка украинских военных перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области сорвана.
17:01
В Новосибирске 12 человек пострадали при столкновении трамваев
В Кировском районе Новосибирска 12 человек пострадали при столкновении трамваев.
17:00
РИА Новости: ЕС, вероятно, установит потолок цены на нефть из России в $62
Евросоюз, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России в $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и прибалтийских государств сделать его ниже.
16:59
РИА Новости: ЕК не станет сдвигать сроки достижения лимита цен на газ из России
Еврокомиссия не будет сдвигать сроки достижения соглашения о предельных ценах на российские энергоносители.
16:55
«РБ Спорт»: «Краснодар» не заинтересован в подписании защитника «Куябы» Хоакима
«Краснодар» не планирует подписывать защитника бразильского клуба «Куяба» Хоакима Энрике.
16:52
ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти в матчах группового этапа ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в правила матчей группового этапа чемпионата мира 2026 года в США.
16:48
Захарова назвала правовым произволом решение Совета ЕС признать обход санкций преступлением
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что решение Совета Европейского союза признать обход санкций уголовным преступлением является правовым произволом.
16:44
Немецкая компания Uniper подаёт в суд на «Газпром»
Немецкая компания Uniper подаёт в суд на «Газпром», чтобы возместить убытки от недопоставки газа из России.
16:42
Леонова считает, что российские этапы Гран-при гораздо сильнее, чем международные
Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала о разнице между российскими и международными этапами Гран-при.
16:40
РАЭК назвала самый популярный мессенджер среди российских школьников
Российская ассоциация электронных коммуникаций провела исследование на тему использования мессенджеров в образовательных процессах, в том числе школьных.
16:40
Рябков заявил, что Россия никогда не пыталась прекратить диалог с США
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил RT, что Россия никогда не пыталась прекратить диалог с США.
16:37
Дети мобилизованных получат билеты на ёлку мэра Москвы
В столице пройдёт традиционная ёлка мэра Москвы. Программа включает мастер-классы, встречи с персонажами мультфильмов и другие мероприятия.
16:37
Okdiario: в посольстве Украины в Мадриде взорвалось письмо с бомбой
В посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме. Об этом пишет испанское издание Okdiario.
16:37
Кабмин Молдавии одобрил идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что молдавский кабмин одобрил идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней.
16:35
Рябков: новое поколение безответственно разжигает риторику ядерной войны
Замглавы российского МИД Сергей Рябков обвинил новое поколение в безответственном разжигании риторики ядерной войны.
16:33
The Athletic: «Реал» не отказался от идеи подписания Мбаппе
Мадридский «Реал» всё ещё настроен подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
16:32
Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана
Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.