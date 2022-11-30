Полковник Макгрегор: было бы логично прекратить конфликт на Украине и признать поражение — но Байден на это не пойдёт

09:54 Бэйл прокомментировал вылет Уэльса с ЧМ в Катаре Полузащитник и Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

09:46 Wirtualna Polska: в Польше отмечен рост числа случаев заболеваемости ВИЧ, в том числе за счёт беженцев с Украины В Польше зафиксирован рост показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в том числе за счёт прибытия в страну украинских беженцев.

09:46 Марочко заявил о росте разногласий между украинскими военными и польскими наёмниками Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС Украины всё чаще выражают недовольство отношением к ним польских наёмников и их привилегиями.

09:43 Экс-директора «Адмирала» осудили на 4,5 года колонии за хищения из бюджета Фрунзенский районный суд Владивостока назначил 4,5 года колонии бывшему директору владивостокского «Адмирала» Илье Спокойнову по делу о хищении бюджетных средств.

09:38 Минфин: налоговые уведомления с 2024 года можно будет получать через «Госуслуги» Налоговые уведомления с 1 января 2024 года можно будет получать через личный кабинет на портале госуслуг.

09:34 Globo: Бразилия сыграет резервным составом в матче с Камеруном на ЧМ-2022 Главный тренер сборной Бразилии Тите решил предоставить отдых основным игрокам и задействовать резервный состав в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Камеруна.

09:31 Богомаз: пожар в Суражском районе Брянской области локализован Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области локализован.

09:27 Посольство России предложило Латвии снести памятники латышским классикам за знание русского Посольство России в Риге прокомментировало петицию о сносе памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

09:23 Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до восьми голов Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до восьми шайб.

09:21 МИД: обвинения о якобы планах производства иранских БПЛА в России необоснованны Заявления о том, что Россия якобы собирается производить на своей территории иранские беспилотники, необоснованны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

09:17 РБК: Турция в октябре сократила ввоз угля, нефти и газа из России Турция в октябре снизила ввоз угля, нефти и газа из России на 25% к предыдущему месяцу в денежном выражении.

09:12 Кейруш рассказал об атмосфере, окружавшей сборную Ирана на ЧМ в Катаре Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

09:10 ВТБ сообщил о повышении ставки по ипотеке с 3 декабря до 10,9% ВТБ сообщил о повышении с 3 декабря ставки по ипотеке на новостройки и готовое жильё на 0,5 процентного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

09:04 Марочко заявил, что командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово Командиры ВСУ потребовали руководство разъяснить целесообразность наступления на Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) в условиях, когда подразделения несут серьёзные потери и не имеют необходимых ресурсов.

08:57 В Минобороны Канады сообщили о перехвате самолёта китайскими ВВС Самолёты ВВС Народно-освободительной армии Китая неоднократно перехватывали канадский патрульный самолёт CP-140 Aurora.

08:55 Передача Проворов помогла «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в НХЛ «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:50 Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля Пекин надеется, что Палестина и Израиль как можно скорее возобновят мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

08:44 Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов на выезде Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов на выезде.

08:40 Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Ванкувером» в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:36 В МИД России заявили о «зиме» в отношениях с США Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью РИА Новости заявил о «зиме» в российско-американских отношениях.

08:33 Гол и ассист Свечникова принесли «Каролине» победу над «Питтсбургом» в НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:22 Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Бостону» в НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:20 ООН призвала в 2023 году выделить рекордные $51,5 млрд на гуманитарные нужды ООН призывает выделить рекордную сумму в размере $51,5 млрд в 2023 году на гуманитарные нужды, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

08:11 Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Монреаль» в НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс», принимал «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:08 Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало призвать Байдена учитывать интересы России Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

08:02 Минфин предложил установить минимальные розничные цены на алкоголь Министерство финансов России предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь.

07:36 Суд в Кемерове отложил рассмотрение апелляций на приговор по делу «Зимней вишни» Кемеровский областной суд отложил на неопределённый срок рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» из-за отсутствия в суде материалов дела, которые на данный момент направлены в Верховный суд России для рассмотрения ходатайств защиты обвиняемых об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела.

07:20 Движение поездов в Подмосковье после столкновения электрички с грузовиком восстановлено Движение поездов на перегоне Большая Волга — Соревнование Савёловского направления после столкновения электрички с грузовиком восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

06:59 Губернатор Брянской области: резервуары с нефтепродуктами горят на площади 1,8 тыс. кв. м Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пожар на площади 1,8 тыс. кв. м произошёл на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе региона.

06:47 МИД России: диалог с США по стратстабильности возможен при наличии адекватного партнёра Диалог с Вашингтоном по стратстабильности возможен при наличии в США адекватного партнёра, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

06:37 РИА Новости: ВСУ потеряли до 100 военных при попытке прорыва на Запорожском направлении Командир одного из подразделений ВС России с позывным Гектор сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорвать линию фронта на Запорожском направлении.

06:33 США займутся «укреплением демократических ценностей» в Северной Македонии В Соединённых Штатах заявили о намерении выделить до $70 тыс. на проекты, связанные с «укреплением демократических ценностей», «борьбой с коррупцией» и «развитием связей между Северной Македонией и США». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

06:24 WSJ: европейские лидеры винят США в проблемах в экономике и энергокризисе Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой Соединённых Штатов, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

06:00 В России предложили создать единый реестр риелторов Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил проект закона о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью. Копия законопроекта, а также запрос на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

05:59 МИД России: нет никаких свидетельств, что Иран хочет заняться разработкой ядерного оружия Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что нет никаких свидетельств о намерении Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

05:52 Центр Гамалеи получил патент на вакцину от штаммов COVID-19 «дельта» и «омикрон» Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов сообщил, что вакцина от штаммов COVID-19 «дельта» и «омикрон», разработанная Центром им. Н. Ф. Гамалеи, запатентована в России.

05:41 Белый дом: США будут добиваться укрепления позиций Украины перед переговорами с Россией Вашингтон намерен добиваться того, чтобы Киев мог начать переговоры с Москвой с позиции силы, заявил в интервью телеканалу NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

05:26 МЧС: открытое горение в торговом центре Красноярска ликвидировано В торговом центре в Красноярске ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС.

05:15 РИА Новости: ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники Российские военнослужащие применяют пикирующие беспилотники во время спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

04:59 AFP: Макрон прибыл с госвизитом в США Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает Agence France-Presse.

04:54 Захарова напомнила Столтенбергу и Боррелю позицию НАТО при ударах по Югославии Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю позицию альянса при ударах сил НАТО по объектам электроснабжения и водоснабжения Югославии в 1999 году.

04:42 В ДНР сообщили, что ВС Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Амвросиевке ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Амвросиевка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

04:32 В МЧС сообщили, что пожар в торговом центре в Красноярске локализован Пожар в торговом центре в Красноярске локализован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

04:16 Кирби: США помогут Украине в восстановлении энергоинфраструктуры в ближайшее время Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC заявил, что Соединённые Штаты планируют в ближайшее время предоставить Киеву первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.

04:05 МЧС: в торговом центре в Красноярске произошёл пожар В Советском районе Красноярска в торговом центре произошёл пожар. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

03:59 МИД: используемые Киевом квазигражданские спутники могут стать законной целью России Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций ВСУ в конфликте, могут стать законной целью российской армии.

03:39 ТАС: полковник Макгрегор предрёк уничтожение Украины на следующем этапе спецоперации Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением Украины. Об этом он написал в материале для издания The American Conservative.

03:16 Глава МИД Венгрии Сийярто призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны НАТО не закрывать каналы коммуникации с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

02:57 Энергоснабжение в Суджанском районе Курской области полностью восстановлено после обстрела Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что подача энергоснабжения в Суджанском районе Курской области восстановлена после обстрелов.