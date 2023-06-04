Aftonbladet: санкции против России поставили промышленность Швеции на колени
Йорген Кеннемар также обеспокоен тем, что нынешний слабый курс шведской кроны может усугубить спад в промышленности и разогнать инфляцию. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны в мае немного вырос — до 44,8%. В Германии этот показатель в мае вырос с 42,9% до 43,2%, а во Франции был отмечен спад с 46,1% до 45,7%, отмечает автор статьи.
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