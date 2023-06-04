Aftonbladet: санкции против России поставили промышленность Швеции на колени

В прошлом месяце в Швеции был зафиксирован самый низкий уровень деловой активности производственной сферы за последние 3 года, пишет газета Aftonbaldet. Кроме того, снижение этого показателя наблюдается последние десять месяцев подряд, когда были введены санкции против России. Экономисты комментируют последние статистические данные словами «холодный душ для шведской промышленности».

По данным специалистов Swedbank, которые ежемесячно составляют индекс деловой активности производственной сферы Швеции, обрабатывающая промышленность североевропейской страны на сегодняшний день стоит на коленях. Индекс, измеряющий состояние шведской промышленной экономики, в мае составил 40,6% по сравнению с 45,5% в предыдущем месяце. Это самый низкий уровень за последние 3 года, а само снижение показателей наблюдается десятый месяц подряд, сообщает газета Aftonbladet.

В случае если упомянутый индекс опускается ниже 50%, это указывает на снижение деловой активности в отрасли, если выше этого уровня, то, соответственно — на рост. Шведские компании, чей индекс упал в мае до 47,8% — самого низкого уровня с пандемийного 2020 года, продолжают сокращать свои производственные планы, сообщает издание.

«Это удивительно обширный и объёмный спад, который показывает, что наша промышленная экономика продолжает ослабевать. Мы наблюдаем то же самое в странах еврозоны, и в первую очередь — в Германии», — сетует экономист Swedbank Йорген Кеннемар Он называет последние статистические данные «холодным душем для шведской промышленности».

Йорген Кеннемар также обеспокоен тем, что нынешний слабый курс шведской кроны может усугубить спад в промышленности и разогнать инфляцию. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны в мае немного вырос — до 44,8%. В Германии этот показатель в мае вырос с 42,9% до 43,2%, а во Франции был отмечен спад с 46,1% до 45,7%, отмечает автор статьи.