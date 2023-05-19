WP: европейская военная промышленность не поспевает за украинскими запросами

Турне Владимира Зеленского по Европе закончилось обещаниями новой военной помощи на миллиарды долларов, однако большую часть этих вооружений Киев получит ещё не скоро, пишет The Washington Post. Как поясняет газета, европейская военная промышленность слишком поздно начала перестраиваться в соответствии с новыми реалиями и не в состоянии обеспечить потребности украинского союзника в долгосрочной перспективе.

Перед визитами в Берлин, Париж и Лондон президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что долгожданное контрнаступление Украины не может начаться до тех пор, пока не будет обеспечено больше оружия и боеприпасов, пишет The Washington Post. Поэтому в ходе «стремительного» турне украинского лидера по западным столицам на прошлой неделе европейским правительствам пришлось «как следует порыться в карманах», чтобы выделить миллиарды долларов на устойчивую поддержку затянувшегося конфликта, отмечает издание.

Однако большая часть вооружений, обещанных европейскими лидерами, скорее всего попадёт на поле боя гораздо позже начала украинского контрнаступления, говорят военные эксперты. Кроме того, способность Европы поддерживать такую поддержку в будущем остаётся неясной.

По словам военных экспертов, европейские правительства не смогли достаточно быстро изменить свою промышленную политику для удовлетворения растущих потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах, бронетехнике и другом вооружении. Существующие в Киеве запасы техники советского производства истощаются, как и собственные запасы Запада, что повышает риск дефицита поставок для Украины к концу года, пишет газета. Это, в свою очередь, ограничит способность Украины начинать какие-либо дальнейшие наступательные операции, считают специалисты.

При этом, как утверждает старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском институте объединённых служб Джек Уотлинг, «это было очевидно в апреле прошлого года, но люди сидели сложа руки». В западных столицах растёт осознание того, что разрозненной помощи Украине может оказаться недостаточно, чтобы позволить Киеву совершить нечто большее, чем локальные прорывы вдоль линии фронта, где Россия в течение многих месяцев укрепляла свои позиции, пишет издание.

Экс-командующий объединёнными силами британской армии Ричард Бэрронс замечает, что Россия знает о готовящемся украинском контрнаступлении, поэтому его эффект будет ограниченным. «Наступление должно иметь какой-то эффект, но оно не вышвырнет всех русских с Украины. Другими словами, это не может быть последним актом в военных действиях, если вы собираетесь продолжать их», — заключает британский военный.

Некоторые эксперты в Москве разделяют это мнение и, похоже, уверены, что российские военные в значительной степени могут удержать свои позиции. «За последние несколько месяцев многое было сделано для укрепления линий обороны», — рассказал изданию российский экс-дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

В то же время «европейские вооружённые силы на протяжении многих лет не готовились к крупному конфликту в Европе», подчёркивает Камилла Гранд, которая до прошлого года была помощником генерального секретаря НАТО по инвестициям в оборону, а сейчас является экспертом в Европейском совете по международным отношениям. «Это не входило в основу планирования, и они не запасали боеприпасы в достаточном количестве для такого рода непредвиденных обстоятельств», — рассказывает специалист.

По словам Уотлинга, большая часть объявленной западными правительствами военной помощи Украине была предоставлена за счёт техники, которая в любом случае вышла бы из употребления. «Большая часть того, что мы отдали, — это то, за что мы уже давным-давно заплатили, и нам пришлось бы заплатить, чтобы вывести это из эксплуатации...Сейчас мы говорим о ситуации, когда нужно выложить деньги на стол, потому необходимо инвестировать в промышленные мощности», — подчёркивает эксперт.

Однако, если не остановить российскую угрозу на Украине, Западу придётся иметь дело с ней в собственных странах, уверен Уотлинг. А это «гораздо более дорогостоящий процесс». «Возможность здесь заключается в том, что мы обновляем наше производство и устраняем нашу главную угрозу безопасности, не подвергая нападению ни нашу собственную инфраструктуру, ни наш персонал», — добавляет специалист.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заострил внимание на боеприпасах на встрече министров обороны НАТО в феврале, предупредив, что Украина расходует снаряды гораздо быстрее, чем их можно было бы производить. По его словам, время ожидания новых боеприпасов крупного калибра выросло с 12 до 28 месяцев.

«Не менее важной, чем поддержка успешного наступления, является промышленная политика, соответствующая масштабам военных действий, а её у нас пока нет», — сетует Бэрронс. «Самое обидное, что мы потеряли 13 месяцев, прежде чем начали наращивать промышленность. Мы не видели такого рода промышленной активности, которая могла бы дать Украине средства, необходимые для масштабной борьбы», — констатирует он.

Европейская комиссия в этом месяце объявила о плане стоимостью €500 млн по увеличению производства в Европе артиллерийских снарядов, в которых нуждается Украина. Военные эксперты считают, что, хотя инициатива знаменует собой значительный сдвиг, она сильно запаздывает в конкретных действиях. По словам Уотлинга и Бэрронса, ЕС ещё не заключил никаких новых контрактов, а в отношении другой программы на закупку артиллерийских снарядов и ракет на сумму €1 млрд ведутся длительные споры.

Как напоминает газета, в прошлом году украинская армия выпускала из орудий 180 тыс. артиллерийских снарядов в месяц. До начала конфликта в США, как и в ЕС, производилось около 14 500 снарядов в месяц. Соединённые Штаты быстрее отреагировали на истощение запасов, увеличив внутреннее производство до 20 тыс. снарядов в месяц и инвестируя в новые мощности, чтобы в конечном итоге увеличить этот показатель до 90 тыс. в месяц.

Но, по словам Уотлинга, Украина по-прежнему расходует от 90 тыс. до 140 тыс. снарядов в месяц, в то время как недавно объявленные инвестиции ЕС в производство могут занять от одного до двух лет, несмотря на призыв еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона перейти в «режим военной экономики». «Не нужно быть великим военным аналитиком, чтобы понять, что европейские страны, делающие крупные инвестиции в производство артиллерии спустя 13 месяцев после начала конфликта, немного запоздали», — замечает на это директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа Майкл Кофман.