Владимир Зеленский умело манипулирует западным общественным мнением, создавая иллюзию успехов украинской армии на поле боя и обещая мощное контрнаступление, чтобы выпрашивать у союзников всё больше вооружений, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Фредерик Лассе. Запад же, поддаваясь на эти манипуляции, только затягивает войну, в успех которой сам уже не верит, констатирует автор.

«Не бывает эффективного политического пиара, который не содержал бы в себе изрядной доли магии», — пишет обозреватель Boulevard Voltaire Фредерик Лассе о методах, используемых президентом Украины Владимиром Зеленским. К примеру, начав контрнаступление в Артёмовске (Бахмуте) в тех частях города, где сопротивление российских войск было меньше, он превратил это событие в медийный успех, демонстрирующий стойкость его армии, и отвлёк таким образом внимание от грядущего поражения своих войск на этом участке фронта.

Ещё одна техника, к которой обычно прибегают опытные иллюзионисты, — эффект объявления, когда внимание зрителя отвлекается от основного действия описанием предстоящего события. Этот метод был взят Зеленским на вооружение в отношении «большого контрнаступления» украинских войск, ожидаемого уже несколько месяцев, считает журналист.

Однако в последнее время «магам пиара» пришлось нелегко, отмечает автор, напоминая об утечках информации из Пентагона, содержащих чрезвычайно пессимистичные для Украины оценки, и перспективе падения Артёмовска (Бахмута). Тем не менее, пока госсекретарь США Энтони Блинкен пытался принизить значение рассекреченных документов, Киев использовал утечки, раскрывающие его слабые стороны, чтобы запросить ещё больше оружия и времени для подготовки своего контрнаступления.

Пока союзники ждут, украинский президент навещает своих европейских сторонников, «которые уже не знают, что ему дать, чтобы контрнаступление не закончилось трагедией», замечает Лассе. Те же, в свою очередь, делают громкие заявления в гонке за право выдать Киеву больше вооружений или перейти черту новой эскалации. Так, Лондон нарушает табу на поставки Украине ракет большой дальности, Германия объявила о предоставлении рекордной военной помощи в размере €2,7 млрд, а Франция обещала обучить и оснастить несколько украинских батальонов десятками бронетранспортёров и лёгких танков.

Таким образом, стратегия Запада для прекращения конфликта — это стратегия кнута с полным отсутствием «пряников» в виде уступок России, делает вывод обозреватель. Однако утечки из Пентагона указывают на то, что военная разведка США не верит в способность украинской армии одержать решающую победу или добиться значительных успехов. Что касается экспертов, которые отказываются «играть в пропагандистскую игру», то они «говорят, что будет трудно, если не невозможно, отбросить русских на их позиции, существовавшие до начала вторжения», как признала газета Washington Post 6 мая прошлого года. Кроме того, западные страны истощили свои запасы ради предстоящего контрнаступления Украины и не располагают военной промышленностью, способной поддерживать конфликт высокой интенсивности в долгосрочной перспективе.

Однако ввиду отсутствия «большого кнута» для России Западу стоит рассмотреть гипотезу о том, что контрнаступление Киева может истощить большую часть ресурсов украинской армии и завести её в тупик, пишет автор. Это, в свою очередь, грозит побудить Россию удвоить мощь своего наступления, поскольку из-за отсутствия перспективы серьёзных переговоров победы для неё возможны исключительно на поле боя. «На самом деле, за всем своим фанфаронством западные лидеры, продолжая войну, в которую они уже не очень верят, просто играют в «русскую рулетку» жизнями украинцев», — заключает журналист.