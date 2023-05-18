Drive: «совсем не чудо-оружие» — Россия продолжит уничтожать системы Patriot на Украине
По сообщениям СМИ, одна из систем Patriot была повреждена при ракетном ударе по Киеву, и это не должно вызывать удивления. Как пишет The Drive, когда впервые было сказано, что американские системы ПВО могут быть поставлены Украине, стало понятно, что они станут главной целью России, на которую она направит своё самое боеспособное оружие. Со временем, когда было официально объявлено о поставках, Россия открыто заявила, что эти системы ПРО будут на первом месте в списке её целей. Таким образом, Patriot был обречён на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено.
Как отмечает автор статьи, Россия делает именно то, чего от неё ожидали. Она начнёт с весьма простых попыток уничтожать батареи Patriot, прежде всего, путём нацеливания на их радарные компоненты, с использованием как можно меньшего количества современного оружия. Как только это не сработает, они будут использовать несколько угроз с разных векторов атаки, включая воздушно-реактивные и баллистические типы ракет. Например, БПЛА, различные крылатые ракеты, «Кинжал» и «Искандер» — все они наносят скоординированные и своевременные удары в попытке подавить сеть ПРО Украины, и особенно ЗРК Patriot.
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