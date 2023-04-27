Bloomberg: российская промышленность выросла впервые за год

В марте 2023 года прирост промышленного производства в России составил 1,2%, несмотря на то что западные аналитики предрекали спад, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что основной рост был продемонстрирован в оборонном секторе.

Российская промышленность продемонстрировала неожиданный рост впервые за год, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, предприятия, связанные с оборонным сектором, показали сильные результаты.

Согласно данным статистики, в марте 2023 года рост промышленного производства в России составил 1,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg, отмечая, что западные аналитики предрекали спад в 1,4%.

Издание отмечает, что Россия достигла роста в 30% в области «готовой металлической продукции», которая включает в себя вооружения и боеприпасы. Производство компьютеров, электроники и оптических приборов выросло на 23%. Выпуск разных видов транспорта, куда входят боевые машины, самолёты и корабли, увеличился на 10%.

Bloomberg отмечает, что рост российской оборонной промышленности начался в феврале, после значительного роста поступлений со стороны государства. Точные данные по производству вооружений засекречены, но экономисты говорят о том, что оборонный сектор стал самым устойчивым сектором экономики с момента начала конфликта.