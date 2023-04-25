Das Erste: «Мерседес» ушёл из России, но надеется вернуться при отмене санкций

Компания Mercedes-Benz полностью ушла с российского рынка и продала акции своих дочерних предприятий, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Экспорт в Россию и местное производство были прекращены уже вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Однако договор с покупателем составлен таким образом, что автопроизводитель сохраняет за собой возможность вернуться в Россию в случае отмены санкций.

Более чем через год после начала российской военной спецоперации на Украине компания Mercedes-Benz полностью ушла с российского рынка, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Акции российских дочерних предприятий были проданы инвестору в апреле, заявили сегодня в компании в ответ на запрос информационного агентства dpa. Для этого были получены необходимые официальные разрешения и реализованы контрактные соглашения.

Как уже известно, покупателем стала местная сеть автосалонов «Автодом». На данный момент Mercedes-Benz не сообщил никаких дополнительных подробностей. Вскоре после начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года Mercedes прекратил экспорт в Россию, а также местное производство. В октябре прошлого года финансовый директор Харальд Вильгельм объявил о намерении продать бизнес.

В прошлую среду информационное агентство Reuters уже приводило данные из реестра российских компаний, согласно которым «Автодом» с 18 апреля владел 100% акций Mercedes-Benz Capital Rus и Mercedes-Benz Manufacturing Rus. Однако на тот момент, очевидно, ещё не было ясно, получены ли все необходимые официальные разрешения.

Немецкий автопроизводитель обеспечил опцион на выкуп акций, когда продал свои российские активы «Автодому», отмечает Das Erste. «Мы согласовали с покупателем опцион, который позволит нам выкупить акции компании, если санкции снова будут сняты», — объявила в прошлую среду группа, акции которой котируются на бирже DAX.

Оговорка о выкупе акций стала популярным вариантом для автопроизводителей, уходящих с российского рынка. Другие автомобильные компании, такие как Renault и Nissan, которые в прошлом году продали свои российские предприятия за символические суммы, в договорах купли-продажи предусмотрели шестилетние условия обратного выкупа, сообщает немецкий телеканал Das Erste.