France Inter: Китай увеличил число маршрутов для железнодорожных грузоперевозок с Россией

После визита китайского президента Си Цзиньпина в Россию две страны связало множество новых железнодорожных маршрутов для перевозок грузов, пишет France Inter. Игнорируя антироссийские санкции Запада, Пекин стал активнее развивать взаимовыгодное торговое сотрудничество с соседней страной.

Несмотря на международные санкции против России, Китай продолжает укреплять сотрудничество со своим соседом, рассказывает France Inter. Недавно начало действовать множество новых прямых железнодорожных маршрутов для грузовых перевозок — в частности, один из них связал столицы двух государств. Первый состав длиной в несколько сотен метров с большой помпой отправился с вокзала Пингу на севере Пекина. Поезд преодолеет 9 тыс. км, пересечёт пустыню Внутренней Монголии на территории Китая и собственно Монголию, а через 18 дней прибудет в Москву. В вагонах отправлены товары на сумму почти в $3 млн.

«Такое сотрудничество работает в обе стороны, — объясняет Чу Исяо, глава одной из пекинских компаний по транзитным перевозкам. — Всего поезд перевозит 55 контейнеров с бытовой техникой, холодильниками, кондиционерами, одеждой и обувью. Затем состав вернётся из Москвы с русскими деликатесами, такими как шоколад, пиво, а также сыпучим грузом: деревом, древесной массой для изготовления бумаги и минеральным сырьём».

Как отмечает издание, каждый месяц между Москвой и Пекином будут курсировать четыре поезда. Кроме того, несколько недель назад в российскую столицу также отправился поезд из города Ланфан в провинции Хэбэй. Он везёт 40 тыс. обеденных столов, а также товары первой необходимости, которые теперь в России сложно достать из-за международных санкций. При этом китайские компании рады новым железнодорожным маршрутам и определённо выигрывают благодаря санкциям.

В интервью французскому сайту Чу Исяо намекнул, что в ближайшие месяцы двусторонняя торговля будет набирать обороты. «Скоро мы отправимся в Россию, чтобы вместе с предприятиями и чиновниками разобраться, как можно укрепить сотрудничество и сделать его долговечным, — заявил экспедитор. — Визит президента Си в Россию содействует такому сотрудничеству. Российские товары отличаются очень хорошим качеством и выгодными ценами».

В заключение France Info добавляет, что рассматривается также возможность проложить из провинции Хэбэй в Россию маршрут для морских грузоперевозок. С начала украинского конфликта торговля между Россией и Китаем выросла на 30% и за год составила рекордные $185 млрд. Так, с января Россия заняла первое место в рынке экспорта китайских автомобилей.