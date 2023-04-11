Xinhua: Tesla построит в Шанхае ещё одну фабрику по производству аккумуляторов

Американский автопроизводитель Tesla построит в китайском Шанхае новую гигафабрику по производству накопителей энергии. Как сообщает Xinhua, проект будет стимулировать развитие новой индустрии хранения энергии, а также зелёную и низкоуглеродную трансформацию Шанхая.

Американский автопроизводитель Tesla Inc. объявил, что построит в Шанхае новую гигафабрику по производству накопителей энергии Megapack. Как передаёт Xinhua, на церемонии подписания проектных документов в Шанхае сообщили, что начало строительства нового завода запланировано на третий квартал текущего года, а производство будет запущено во втором квартале 2024 года.

На начальном этапе новая гигафабрика будет производить 10 тыс. накопителей Megapack в год с общим объёмом накопленной энергии около 40 ГВт-ч. Продукция, произведённая на данном заводе, будет продаваться по всему миру.

Как отмечается на сайте компании Tesla, Megapack — это мощные модульные батареи, позволяющие аккумулировать энергию и предоставляющие энергетическую поддержку. Их использование помогает стабилизировать энергосистему и предотвращать отключения электричества.

Завод будет построен в новом районе Линьган шанхайской пилотной зоны свободной торговли. Проект будет стимулировать развитие новой индустрии хранения энергии, а также зелёную и низкоуглеродную трансформацию Шанхая, сказал Чжуан Муди, заместитель ответственного секретаря городского правительства.

В январе 2019 года Tesla открыла в Шанхае первую за пределами США гигафабрику, став первой компанией, которая воспользовалась новой политикой, в рамках которой иностранным автопроизводителям разрешено создавать дочерние компании со 100%-ным капиталом в Китае.

В 2022 году шанхайский завод Tesla поставил 710 тыс. электромобилей, что на 48% больше, чем в 2021 году. На сегодняшний день эта гигафабрика стала основным экспортным центром Tesla, через который электромобили хорошо продаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и других регионах.

Как сообщила Тао Линь, вице-президент Tesla, благодаря отличной бизнес-среде в Шанхае и специальном районе Линьган, уровень локализации производственной цепочки шанхайской гигафабрики Tesla составляет более 95%.