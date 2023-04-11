Xinhua: Tesla построит в Шанхае ещё одну фабрику по производству аккумуляторов
Американский автопроизводитель Tesla Inc. объявил, что построит в Шанхае новую гигафабрику по производству накопителей энергии Megapack. Как передаёт Xinhua, на церемонии подписания проектных документов в Шанхае сообщили, что начало строительства нового завода запланировано на третий квартал текущего года, а производство будет запущено во втором квартале 2024 года.
На начальном этапе новая гигафабрика будет производить 10 тыс. накопителей Megapack в год с общим объёмом накопленной энергии около 40 ГВт-ч. Продукция, произведённая на данном заводе, будет продаваться по всему миру.
Ссылки по теме
-
Spiegel: топ-менеджер Porsche предложил Путину план спасения российского автопрома
-
France Inter: Китай увеличил число маршрутов для железнодорожных грузоперевозок с Россией
-
Российско-китайское сотрудничество, а не конфликт на Украине — FAZ о главных темах переговоров Путина и Си Цзиньпина
-
TVP Info: отгородиться от угрозы — глава МВД Польши объяснил цели обустройства заграждений на границах с Россией и Белоруссией