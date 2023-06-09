DN: шведы всё меньше верят в светлое будущее из-за разгула бандитизма и перестрелок
Лишь немногие шведы считают, что Швеция развивается в правильном направлении. По данным последнего опроса общественного мнения, проведённого маркетинго-исследовательсокй компанией Ipsos, доля пессимистов вот уже почти год составляет около 60%, а оптимистов стало меньше 10%. Сложившуюся ситуацию можно сравнить с весной 2020 года, когда число оптимистов и пессимистов была почти равным. Ещё три года назад в то, что у Швеции есть прекрасное будущее, верили 22%, а не верили — 32%, сообщает издание Dagens Nyheter.
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