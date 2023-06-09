DN: шведы всё меньше верят в светлое будущее из-за разгула бандитизма и перестрелок

Жители Швеции видят мрачную картину социального развития своего общества, пишет газета Dagens Nyheter. По данным последнего опроса общественного мнения, основная причина их пессимизма заключается в возросшем уровне бандитизма и числе перестрелок в скандинавской стране.

Лишь немногие шведы считают, что Швеция развивается в правильном направлении. По данным последнего опроса общественного мнения, проведённого маркетинго-исследовательсокй компанией Ipsos, доля пессимистов вот уже почти год составляет около 60%, а оптимистов стало меньше 10%. Сложившуюся ситуацию можно сравнить с весной 2020 года, когда число оптимистов и пессимистов была почти равным. Ещё три года назад в то, что у Швеции есть прекрасное будущее, верили 22%, а не верили — 32%, сообщает издание Dagens Nyheter.

За такой оценкой стоит трагическая реальность: согласно полицейской статистике, в этом году уже произошло 144 перестрелки, в которых погибли 18 человек. Это стало исторически очень высоким показателем, хотя в прошлом году было хуже: тогда за тот же период погиб 31 человек, подчёркивает автор статьи.

Другими причинами пессимизма граждан Швеции, отмеченными в опросе, являются прежде всего климат и окружающая среда, а также школа и образование. Далее в списке стоит миграция, хотя её часто связывают с преступностью, что порой объясняется отсутствием интеграции. Одновременно с этим новым существенным негативным явлением в прошлом году стала инфляция, которая ухудшила состояние экономики Швеции из-за подорожавших продуктов питания и повышенных процентных ставок по ипотечным кредитам, передаёт Dagens Nyheter.

«Это говорит о том, что даже если правительство преодолеет инфляцию и экономика развернётся вверх, то не факт, что избиратели начнут более позитивно воспринимать развитие страны. Это зависит от других моментов, и здесь мы можем констатировать, что пока видимых изменений с точки зрения борьбы с преступностью не наблюдается», — отмечает аналитик Ipsos Никлас Щэллебринг. По его словам, заметный пессимизм сограждан присутствовал даже тогда, когда дела в шведской экономике шли хорошо, при низких процентных ставках и росте реальной заработной платы, пишет Dagens Nyheter.