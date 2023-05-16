Samnytt: разгул бандитизма в Швеции истощает ресурсы полиции

В Швеции установилась настолько «напряжённая и тревожная» ситуация с разгулом бандитских группировок, что полицейские не успевают заниматься общеуголовными правонарушениями, передаёт Samnytt. Такие преступления, как кражи, мошенничество и вандализм, не находятся в приоритете у шведских правоохранителей, что подрывает доверие к правовой системе скандинавской страны со стороны населения.

Шведский город Эскильстуна, ранее известный своей промышленной историей, сейчас переживает тревожный всплеск бандитизма и разгула преступных группировок. С начала года в населённом пункте было зафиксировано 37 перестрелок, в связи с чем местная полиция вынуждена перераспределять почти все свои ресурсы для борьбы с этим растущим видом преступности, пишет Samnytt.

Начальник отдела полиции провинции Сёдерманланд Маттиас Форсстен описывает сложившуюся ситуацию словами «напряжённая и тревожная». Он отмечает, что в этом нет ничего удивительного, учитывая, что правоохранительным органам приходится уделять основное внимание тяжким преступлениям, а значит, у них остаётся меньше времени на остальные преступления, отмечает Samnytt.

Таким образом, создаётся тревожная ситуация для населения, поскольку общеуголовным правонарушениям, которые непосредственно затрагивают повседневную жизнь граждан, со стороны шведской полиции стало уделяться всё меньше внимания. Это означает, что преступления — такие как кражи, мошенничество и вандализм, — которым подвергаются обычные люди, отходят на второй план, в то время пока полиция пытается справиться с растущей волной насилия, подчёркивает издание.

Сложившаяся ситуация подрывает доверие к шведской правовой системе и создаёт в обществе чувство незащищённости у законопослушных граждан, одновременно посылая преступникам сигналы о том, что они вольны совершать преступления, сетует автор статьи.