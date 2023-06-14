Newsweek: в НАТО разошлись во мнениях о способности противостоять России в прямом конфликте

Спецоперация России на Украине побудила членов НАТО изучать возможность прямого конфликта с Россией и готовиться к нему, сообщает Newsweek. В то время как одни эксперты считают, что альянс совершенно не готов к такому развитию событий, другие настаивают, что сейчас блоку будет проще справиться с ослабленной украинским конфликтом российской армией.

Спецоперация России на Украине побудила членов НАТО начать детально планировать то, что было немыслимо со времён окончания холодной войны, — прямой конфликт с Россией, пишет Newsweek. Однако в преддверии саммита блока в Вильнюсе бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами в Европе Ричард Ширрефф заявил, что альянс не готов к войне с Москвой.



«Для этого нужен настоящий пинок под зад», — заявил Ширефф в интервью журналу, пояснив, что НАТО нацелилось на сокращение военных бюджетов всех членов альянса, хотя существуют и исключения, такие как Польша. Британский генерал в отставке отметил, что примером таких сокращений, доведённых до абсурда, стала армия Великобритании, поскольку оборонный истеблишмент страны считал, что Китай, а не Россия, является главной угрозой в долгосрочной перспективе.



Он считает, что Североатлантический союз потерпел неудачу в сдерживании Москвы и упустил возможность нарастить свой потенциал после присоединения Крыма к России в 2014 году. «Уверен ли я, что НАТО действительно сможет сформировать конвенциональные силы, готовые к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен», — констатировал он.



Хотя Североатлантический альянс приложил все усилия, чтобы избежать прямого участия в боевых действиях, вместо этого предоставляя вооружения Украине, один из высокопоставленных чиновников НАТО адмирал Роб Бауэр недавно заявил, что Североатлантический альянс должен подготовиться к тому, что непосредственный конфликт с Москвой «может возникнуть в любое время», напоминает издание.



В этой связи в преддверии саммита НАТО изучит тысячи страниц секретных документов с изложением региональных планов и указаний о том, как государства-члены могут модернизировать свои вооружённые силы и материально-техническое обеспечение, пишет журнал.



В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс развернёт четыре новые боевые группы численностью около 1500 военнослужащих в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Он также подчеркнул, что блок ставит своей целью «укрепление позиций НАТО во всех областях за счёт значительного увеличения сил в восточной части альянса, на суше, в воздухе и на море». Как напоминает журнал, у НАТО уже есть боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.



По мнению экспертов, планирование войны между НАТО и Москвой является частью почти десятилетних усилий по возвращению Североатлантического союза к более жёсткой оборонительной позиции. «НАТО знало, начиная с присоединения Крыма в 2014 году и того момента, когда Россия в целом стала более агрессивной на границах НАТО, что альянсу, возможно, потребуется быть готовым очень быстро отражать и защищаться от российского нападения», — отмечает экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роза Готтемюллер.



Обеспокоенные крупнейшим конфликтом в Европе с 1945 года западные столицы были встревожены появлением «российской» ракеты в Польше в ноябре 2022 года и возможной необходимостью исполнения обязательств по коллективной обороне, зафиксированных в Пятой статье Устава Североатлантического альянса, сообщает журнал.



Хотя информация о том, что на самом деле ракета была урюпинской, охладила пыл членов блока, месяц спустя в документе некоммерческого аналитического центра Rand Corporation было отмечено, что поддержка Киева блоком НАТО «вызвала опасения по поводу возможного возмездия России альянсу». В документе также сказано, что специалисты Соединённых Штатов и НАТО долгое время были сосредоточены на подготовке к прямому конфликту с Россией, но ситуация на Украине «создала уникальный набор обстоятельств, которые делают вероятной российскую атаку в более ограниченном виде».



В своей статье корпорация Rand обрисовала различные сценарии, связанные с нападением России на объекты НАТО, реакцию альянса и следующие шаги Москвы.



«Демонстративным» ударом могла бы стать, например, атака на аэродром с незначительными потерями. «Целенаправленный» удар может нанести больше урона и мог бы повлиять на операции НАТО. После этого «менее сдержанные» удары по военным и гражданским объектам могут привести к значительным жертвам как среди гражданских лиц, так и среди военных.



Авторы документа приходят к выводу, что более интенсивные российские атаки оставляют США меньше возможностей для достижения своих целей. Любой ответ НАТО на атаку Москвы «зависит от того, что вы думаете об этой атаке», — пояснил Newsweek соавтор доклада и старший политолог Rand Карл Мюллер. «Если это знак того, что русские паникуют и чувствуют отчаяние, вы относитесь к этому иначе, чем если бы вы думали, что они делают это по правильным и важным военным соображениям, поскольку думают, что это хороший способ выиграть войну», — добавил он.



В то же время быть готовыми сейчас в некотором смысле легче, чем это было полтора года назад, потому что большая часть российского военного потенциала была подорвана военными действиями, считает Мюллер. С его точки зрения, «у НАТО есть окно возможностей, когда оно может внести серьёзные изменения в оборонную стратегию и организацию альянса».