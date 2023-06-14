Североатлантический альянс должен будет сопротивляться внутреннему давлению со стороны стран Восточной Европы на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, поскольку потенциальное вступление Украины в военный блок подорвёт стабильность в регионе и будет иметь далекоидущие последствия для международных отношений. С таким призывом обратился к читателям издания The American Conservative американский эксперт по внешней политике Роберт Кларк. По его мнению, Соединённым Штатам следует изучить альтернативные подходы к укреплению «безопасности и стабильности» страны.

На недавно прошедшей десятой ежегодной конференции по внешней политике, организованной изданием The American Conservative, американские конгрессмены изложили ряд серьёзных точек зрения на участие США в боевых действиях на Украине. Когда речь зашла о России, сенатор от штата Юта Майк Ли предупредил присутствовавших, что конфронтация с ядерной державой, тем более такой, как Россия, требует «значительной осмотрительности и здравого смысла, а не павлиньего хвастовства». В то же время сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что участие Америки в зарубежных конфликтах, таких как на Украине, должно быть поставлено на голосование, пишет эксперт по внешней политике и обозреватель газеты Роберт Кларк.

Несколько членов палаты представителей сетовали на ход украинского конфликта и невозвратные расходы Америки на него. Представитель от штата Аризона Эли Крейн осудил продолжающиеся поставки военной помощи Украине, назвав такой шаг «очень глупым», поскольку, по мнению политика, США «подталкивают мир к потенциальной третьей ядерной мировой войне», отмечается в статье The American Conservative.

Обеспокоенность упомянутых законодателей заслуживает внимания и возникает в момент «решающей важности». Дискуссии вокруг возможного вступления Украины в НАТО усиливаются в преддверии предстоящего саммита Североатлантического блока в Вильнюсе, на котором восточноевропейские члены НАТО намерены поднять шум по поводу предоставления Украине «дорожной карты» к членству. Недавно даже президент Франции Эммануэль Макрон, который долгое время выступал против вступления Украины в альянс, заявил о своём стремлении предложить Украине «реальные и надёжные гарантии безопасности», напоминает автор.

Для американцев важно тщательно взвесить компромиссы и риски, связанные с таким решением. Хотя желание Киева укрепить свои связи в сфере безопасности и продолжить сотрудничество с западными странами понятно, американским и европейским политикам следует учитывать более широкие геополитические последствия и проявлять осмотрительность при оценке того, следует ли распространять гарантии безопасности НАТО на Украину, рассуждает обозреватель The American Conservative.

Присоединение Украины может иметь далекоидущие последствия для международных отношений и стабильности в регионе. Американцам важно признать хрупкий геополитический баланс в Восточной Европе, где Россия исторически рассматривала расширение НАТО как прямую угрозу интересам своей безопасности. Декларация НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, спровоцировала грузинский конфликт, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и привела к нынешним событиям на Украине, а попытки запугивания России лишь вызовут дальнейшую негативную реакцию, пояснил свою мысль Кларк.

Хуже того, при оценке потенциального членства Украины в блоке доверие к гарантиям безопасности НАТО ставится под сомнение, поскольку продолжающийся конфликт продемонстрировал, что западные державы, включая членов НАТО, не желают использовать военную силу для защиты Украины. Если существующие члены не решаются вмешиваться в военное противостояние на Украине, расширение НАТО за счёт Украины вызовет сомнения в готовности альянса выполнять свои обязательства в дальнейшем, что подрывает доверие к альянсу и ослабляет его возможности по сдерживанию в целом. Западные государства должны брать на себя только те обязательства, к которым они относятся «серьёзно» и которые они «способны выполнить», заметил эксперт на страницах The American Conservative.

Членство Украины в НАТО может поставить под угрозу безопасность существующих членов альянса. Россия продемонстрировала готовность использовать военную силу для защиты того, что она считает своей сферой влияния. Распространение гарантий безопасности НАТО на Украину, которая, вероятно, будет вести ожесточённую борьбу с Россией в «ближайшие десятилетия», повышает риск того, что весь военный блок может быть втянут в более масштабное военное противостояние. В то время как Россия «истощила» свои вооружённые силы в ходе нынешнего конфликта, многие американские эксперты полагают, что Россия более чем способна позже прийти в себя с ещё большими силами, и поэтому США «крайне важно» избежать сценария, при котором НАТО и Соединённые Штаты должны будут начать войну с ядерной державой, подчёркивает Кларк.

Украине также потребуются дополнительные значительные финансовые и военные ресурсы для встраивания ВСУ в командную структуру НАТО и соблюдения необходимых стандартов. Учитывая нынешние экономические проблемы Украины и необходимость значительного военного восстановления, нецелесообразно ожидать, что Украина будет соответствовать строгим критериям НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Бремя поддержки обороноспособности Украины может создать нагрузку на существующих членов НАТО, истощая ресурсы, предназначенные для неотложных внутренних приоритетов или задач в других частях мира, таких как Индо-Тихоокеанский регион, пишет The American Conservative.

Автор статьи указывает, что вместо сиюминутного принятия Украины в НАТО следует изучить альтернативные подходы к укреплению безопасности и стабильности страны, а участие в механизмах коллективной безопасности, таких как расширенное партнёрство, военное сотрудничество и дипломатические инициативы, может предоставить Киеву необходимую поддержку и помочь обрести уверенность, которая будет нужна после окончания конфликта и не вызовет излишнего обострения или дальнейшего ущерба для региональной стабильности. Тонкий подход, учитывающий озабоченности и интересы европейской части НАТО, Украины и даже России, имеет решающее значение для управления сложной динамикой безопасности в Восточной Европе, поясняет эксперт.

Хотя стремление Украины вступить в НАТО и добиться от альянса гарантий безопасности понятно, важно подходить к этому вопросу с осторожностью, предостерегает обозреватель The American Conservative. Геополитический контекст, достоверность обязательств НАТО, риски для безопасности, экономическое и военное бремя — всё это требует оценки последствий и альтернатив членству Украины в НАТО. Проявляя сдержанность и изучая альтернативные подходы, международное сообщество может работать над устойчивыми решениями, которые ставят во главу угла региональную стабильность и снижают вероятность дальнейшего обострения в Восточной Европе.