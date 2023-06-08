Politico: Запад не может договориться по гарантиям безопасности для Украины

Запад до сих пор отказывается предоставлять Украине конкретные гарантии безопасности, сообщает Politico. Страны — члены НАТО не могут договориться между собой, но и разочаровывать Киев не хотят, поэтому чаще и увереннее говорят о необходимости такого шага. Правда, за этой риторикой ничего осязаемого не стоит. Вопрос даже не внесён в повестку альянса на предстоящем ключевом саммите в Вильнюсе, отмечает автор статьи Лили Байер.

У Запада до сих пор нет конкретных планов по превращению «гарантий безопасности» для Украины во что-то осязаемое, пишет Politico. А ведь время поджимает и Киев просит поспешить с решением, чтобы обеспечить своё выживание в долгосрочной перспективе. Но союзники к такому шагу ещё не готовы. Прошли месяцы переговоров, но западные лидеры не могут договориться практически ни по одному из пунктов. А ведь близится ключевой саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдёт через пять недель, отмечает автор статьи Лили Байер.

«У Украины самый большой опыт в мире по получению отказов от НАТО», — заявила вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. «Нам необходима ясность, — требует она. — Что членство Украины в НАТО неизбежно и не будет своего рода разменной монетой». Но западные союзники пока не готовы предоставить Киеву конкретный график вступления в альянс. В то же время они не хотят, чтобы украинцы чувствовали себя разочарованными и испытывали страх перед возможным повторением боевых действий.

Поэтому партнёры Киева меняют риторику и чаще, увереннее говорят о необходимости предоставить гарантии безопасности, но конкретных планов никто всё равно не озвучивает. При этом спектр возможностей огромен. На одном его конце находится полноценное членство в НАТО с гарантированной пятой статьёй о коллективной обороне, когда атака на одного из членов альянса расценивается как атака на всех. На другом же конце спектра находятся «бумажные гарантии» в духе Будапештского меморандума от 1994 года, объясняет Байер.

Посередине же очень много вариантов: от двусторонних соглашений до политических обязательств, и самая сложная задача — найти правильный формат. В частности, существует концепция Kyiv Security Compact, которую разработали президент Украины Владимир Зеленский и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Этот план предусматривает, что группа западных союзников возьмёт на себя твёрдые обязательства по укреплению украинской обороны с помощью военной и невоенной помощи.

В то же время ряд бывших сотрудников оборонных ведомств стран Запада и академики выдвинули идею по долгосрочной поддержке Украины в расширении её оборонной промышленности. Этот формат будет похож на оборонные обязательства США перед Израилем и станет промежуточным этапом перед вступлением страны в НАТО.

Но Киев не устраивают обещания о продолжении поставок вооружения. Стефанишина настаивает на предоставлении её стране гарантий, схожих с теми, которые были предоставлены Финляндии и Швейции после того, как они подали заявки на вступление в НАТО. В тот момент на Западе опасались, что Россия воспользуется окном между подачей заявки и принятием государств в организацию и нападёт на них. Поэтому ряд стран — членов НАТО пообещали, что вмешаются, если русские военные пересекут границу.

Но об Украине западные дипломаты до сих пор не могут договориться. И даже не знают, предоставлять ли Киеву гарантии или всего лишь заверения. Этого вопроса нет даже в повестке НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, но всё равно в рамках подготовки к нему все думают именно о нём, заключает Байер.