Guardian: бывший генсек НАТО предупредил, что страны блока могут ввести войска на Украину

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые члены НАТО, в том числе Польша и Балтийские страны, могут ввести войска на Украину, если альянс не предоставит Киеву существенные гарантии безопасности. Однако, как отмечает The Guardian, Расмуссен предупредил, что и этого может быть недостаточно, так как некоторые страны даже не позволят снять с повестки дня вопрос о будущем членстве Украины в НАТО.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предупредил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут быть готовы развернуть свои войска на территории Украины, если на саммите в Вильнюсе Киеву не будут предоставлены существенные гарантии безопасности со стороны членов НАТО, сообщает The Guardian.

Расмуссен, выступающий в качестве официального советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о роли Киева в будущей архитектуре европейской безопасности, посещает с визитами США и страны Европы, чтобы оценить изменения в настроениях перед началом саммита 11 июля.

Ранее действующий глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о гарантиях безопасности будет стоять на повестке дня в Вильнюсе, добавив, что альянс — в соответствии со статьёй 5 Вашингтонского договора — предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам.

Однако Расмуссен предупредил, что такой расклад может не устроить целый ряд стран-членов. «Если НАТО не сможет договориться о чётком пути продвижения для Украины, существует явная возможность того, что некоторые страны по отдельности могут принять меры», — заявил политик.

По его словам, не исключено активное участие Польши, за которой последуют Балтийские страны, «включая возможность ввода войск». «Мы не должны недооценивать чувства поляков: они чувствуют, что слишком долго Западная Европа не слушала их предупреждений об истинном русском менталитете», — отметил Расмуссен, добавив, что обращение Украины за такой военной помощью было бы совершенно законным.

Политик также отметил, что Украине необходимо получить письменные гарантии безопасности, и желательно ещё до саммита. При этом эти гарантии должны охватывать обмен разведданными, совместное обучение украинских военных, усиленное производство боеприпасов, оперативную совместимость и поставки оружия, которого было бы достаточно для сдерживания России.

Более того, Расмуссен предупредил, что гарантий безопасности будет недостаточно. Так, даже если Киеву будут предоставлены гарантии безопасности, некоторые страны всё же не позволят снять с повестки дня в Вильнюсе вопрос о будущем членстве Украины в НАТО.

«Некоторые союзники по НАТО могут выступить в поддержку гарантий безопасности, чтобы избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству. Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, они смогут избежать этого вопроса. Я не думаю, что это возможно», — приводит The Guardian его слова.

«Мы рассматриваем целый ряд вариантов, чтобы показать, что Украина продвигается вперёд в своих отношениях с НАТО», — прокомментировала вопрос постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит.