Guardian: большая ошибка — президент Макрон против открытия бюро связи НАТО в Японии

Франция не поддерживает идею об открытии бюро связи НАТО в Японии и считает, что устав Североатлантического альянса ограничивает сферу его действий Северной Атлантикой, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники в правительственных кругах. По словам этих же источников, французский президент Эммануэль Макрон лично возражает против этой инициативы, несмотря на призывы к укреплению сотрудничества с союзниками в Азии.

Власти Франции без особого энтузиазма восприняли предложение об открытии бюро связи НАТО в Японии, сообщил неназванный представитель французского правительства в беседе с представителями СМИ. По его словам, устав альянса явно ограничивает сферу его действия Северной Атлантикой и президент Франции Эммануэль Макрон лично возражает против этой идеи. Ранее Макрон сам заявил, что подобный шаг станет «большой ошибкой», пишет The Guardian.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно высказал предположение, что альянс может открыть специальное бюро связи в японской столице Токио в ответ на «растущую угрозу» со стороны Китая и России. Это могло бы стать первым официальным представительством альянса на территории Азии, поясняется в статье.



Внимание к этому вопросу было вновь привлечено во вторник, когда российские и китайские военные провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, а Южная Корея и Япония в ответ подняли в воздух свои истребители, говорится в статье. Подобное совместное патрулирование впервые было начато в 2019 году. И по мнению некоторых аналитиков, это свидетельствует о наращивании сотрудничества между Пекином и Москвой в военной сфере, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Ранее Пекин и Москва официально объявили о развитии своего «безграничного» партнёрства, напоминает The Guardian. По оценкам ряда экспертов, всё это является результатом долгосрочного расширения и укрепления двусторонних связей, особенно в условиях, когда на фоне роста международной напряжённости Россия и Китай более остро ощущают угрозы со стороны США и других военных альянсов.



Однако несмотря на различные призывы к НАТО развивать более тесное сотрудничество с союзниками в Северо-Восточной Азии, Франция, по всей видимости, не хочет поддерживать никаких инициатив, которые способны усилить напряжённость в отношениях с Китаем, говорится в статье. По словам вышеупомянутого чиновника, в статьях из устава Североатлантического альянса чётко ограничена географическая сфера его деятельности, поэтому Париж не разделяет идею о расширении этой сферы за пределами Северной Атлантики.



Комментируя публикации на эту тему в западных СМИ, этот осведомлённый источник, попросивший не называть его имени, отметил, что ни в одной стране Азиатско-Тихоокеанского региона до сих пор не существовало никаких отдельных бюро связи. А в случае возникновения такой необходимости НАТО всегда может использовать расположенные там посольства стран, входящих в состав альянса, в качестве точек связи, подчеркнул французский чиновник.



Западные СМИ уже сообщали, что президент Макрон лично возражает против этой идеи и предупредил во время выступления на конференции, проходившей на прошлой неделе, что подобное расширение географии НАТО будет «большой ошибкой», отмечается в статье. Ранее в этом году Макрон совершил официальный визит в Китай с целью улучшить отношения, а также неоднократно выступал с призывами к европейскому руководству не вмешиваться в разногласия, возникающие между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня, пишет The Guardian.



Сообщается также, что французские официальные лица были недовольны тем, что информация о таких важных вопросах всплыла в прессе ещё до проведения полноценных консультаций по этому поводу между всеми членами НАТО. Изначально этот военный альянс создавался как трансатлантическая организация, способная обеспечить безопасность стран Запада в противостоянии со странами «коммунистического блока», напоминает автор. А сейчас руководство НАТО пытается определить, какую роль должен сыграть альянс в условиях затянувшегося конфликта на Украине и перед лицом набирающего силу Китая.



Как заявил на прошлой неделе Столтенберг, для Европы имеет значение то, что происходит в Азии, и наоборот — поэтому в данной ситуации «ещё более важно», чтобы союзники по НАТО укрепляли партнёрство с другими странами, расположенными в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также рассказал, что руководство альянса получило запрос о создании бюро связи НАТО и на данный момент рассматривает такую возможность, не уточняя при этом, о какой конкретно стране идёт речь, поясняет автор.



В свою очередь, высокопоставленный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать заявления Макрона и заявил, что в НАТО ведутся «различные обсуждения», не вдаваясь в подробности. Как сообщило японское информационное агентство Kyodo, для открытия подобного бюро на территории Японии потребуется вначале получить единогласное одобрение всех членов Североатлантического совета — основного органа НАТО для принятия политических решений, и Франция способна наложить своё вето, если её не устроит этот план, говорится в статье.



Между тем официальный Пекин крайне резко отреагировал на сообщения о возможном открытии бюро связи НАТО в Японии, которые впервые появились ещё в прошлом месяце. «Азия расположена за пределами географических границ Северной Атлантики», — подчеркнул в этой связи Ван Вэньбинь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.



«Однако мы видим, что НАТО стремится дальше на восток, в этот регион, вмешиваясь в региональные дела и разжигая конфронтацию между блоками», — также заявил китайский дипломат. Он призвал власти Японии сделать «правильный выбор» и воздерживаться от любых действий, которые «подрывают взаимное доверие между странами региона, а также мир и стабильность», заключает The Guardian.