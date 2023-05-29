WION: спецкомитет конгресса рекомендует ускоренно принять Индию в состав «НАТО+»

Специальный комитет палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Китаем рекомендовал в ближайшее время усилить возможности союзников по «НАТО+» (куда уже входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Израиль и Южная Корея) за счёт вступления Индии. По мнению конгрессменов, это позволит эффективнее реализовывать стратегию по сдерживанию Китая, особенно в случае обострения конфликта вокруг Тайваня, передаёт WION.

Индия может вскоре быть принята в «НАТО+» — об этом заявил комитет конгресса США, который рекомендовал включить Нью-Дели в состав этой группы, состоящей из пяти членов. Эта рекомендация прозвучала накануне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди, который посетит США в следующем месяце.



С такой рекомендацией выступил специальный комитет палаты представителей по вопросам стратегического соперничества между Соединёнными Штатами и Коммунистической партией Китая, утвердивший предложение, направленное на усиление политической поддержки Тайваня. Согласно этому предложению, предполагается усилить возможности «НАТО+» за счёт принятия Индии.



Далее в нём говорится, что такой шаг содействует беспрепятственной передаче разведывательных данных и позволит Нью-Дели без значительных задержек получать доступ к новейшим военным технологиям.



Согласно этим рекомендациям, экономические санкции признаны наиболее эффективным инструментом в том случае, если Китай осуществит вторжение на Тайвань. Введение этих санкций при совместной поддержке нескольких группировок, таких как G7, НАТО и «НАТО+», должно усилить эффект.



Данный комитет был сформирован в январе прошлого года и начал формировать рекомендации для других законодательных комитетов. Основное внимание при этом уделяется конкуренции с Китаем в сфере экономики и безопасности. В состав комитета входят 13 республиканцев и 11 демократов.



«НАТО+» является подгруппой при Североатлантическом альянсе, которая объединяет 31 члена НАТО с пятью другими вступившими в эту подгруппу странами -— Австралией, Новой Зеландией, Японией, Израилем и Южной Кореей.



Нью-Дели уже является участником Четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности (Quad), предназначенного для сдерживания растущего присутствия Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.



Однако Индия сохраняет собственную нейтральную позицию по таким вопросам, как конфликт на Украине, а также является членом других многосторонних объединений, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая была оздана по инициативе Китая.



Дата выхода в эфир 28 мая 2023 года.