WION Оригинал

WION: спецкомитет конгресса рекомендует ускоренно принять Индию в состав «НАТО+»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Специальный комитет палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Китаем рекомендовал в ближайшее время усилить возможности союзников по «НАТО+» (куда уже входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Израиль и Южная Корея) за счёт вступления Индии. По мнению конгрессменов, это позволит эффективнее реализовывать стратегию по сдерживанию Китая, особенно в случае обострения конфликта вокруг Тайваня, передаёт WION.

Индия может вскоре быть принята в «НАТО+» — об этом заявил комитет конгресса США, который рекомендовал включить Нью-Дели в состав этой группы, состоящей из пяти членов. Эта рекомендация прозвучала накануне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди, который посетит США в следующем месяце.

С такой рекомендацией выступил специальный комитет палаты представителей по вопросам стратегического соперничества между Соединёнными Штатами и Коммунистической партией Китая, утвердивший предложение, направленное на усиление политической поддержки Тайваня. Согласно этому предложению, предполагается усилить возможности «НАТО+» за счёт принятия Индии.

Далее в нём говорится, что такой шаг содействует беспрепятственной передаче разведывательных данных и позволит Нью-Дели без значительных задержек получать доступ к новейшим военным технологиям.

Согласно этим рекомендациям, экономические санкции признаны наиболее эффективным инструментом в том случае, если Китай осуществит вторжение на Тайвань. Введение этих санкций при совместной поддержке нескольких группировок, таких как G7, НАТО и «НАТО+», должно усилить эффект.

Данный комитет был сформирован в январе прошлого года и начал формировать рекомендации для других законодательных комитетов. Основное внимание при этом уделяется конкуренции с Китаем в сфере экономики и безопасности. В состав комитета входят 13 республиканцев и 11 демократов.

«НАТО+» является подгруппой при Североатлантическом альянсе, которая объединяет 31 члена НАТО с пятью другими вступившими в эту подгруппу странами -— Австралией, Новой Зеландией, Японией, Израилем и Южной Кореей.

Нью-Дели уже является участником Четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности (Quad), предназначенного для сдерживания растущего присутствия Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако Индия сохраняет собственную нейтральную позицию по таким вопросам, как конфликт на Украине, а также является членом других многосторонних объединений, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая была оздана по инициативе Китая.

Дата выхода в эфир 28 мая 2023 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
WION Индия Азия
теги
Азия армия безопасность БРИКС геополитика Запад Индия Китай НАТО оборона оружие санкции США Тайвань Тихий океан ШОС Южная Корея Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров