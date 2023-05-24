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GT: журналист-пацифист считает США главным препятствием для мира в Юго-Восточной Азии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Соединённые Штаты с их стремлением сохранить свою гегемонию любыми средствами превращаются в ключевое препятствие для достижения мира и согласия в Юго-Восточной Азии, уверен журналист и политический аналитик Кей-Джей Но (KJ Noh). Китай и все остальные страны региона заинтересованы в мирном и стабильном сосуществовании, однако Вашингтон стремится разжигать войну ради собственных интересов, заявил эксперт в интервью Global Times.
GT: журналист-пацифист считает США главным препятствием для мира в Юго-Восточной Азии
AP

Недавние события и тенденции в Юго-Восточной Азии, включая разговоры о создании бюро связи НАТО в Токио и растущую враждебность, которую демонстрирует руководство Южной Кореи по отношению к Китаю, вызывают тревогу среди наблюдателей, пишет Global Times. Многие эксперты отмечают, что всё это происходит не без участия Соединённых Штатов, которые продолжают обострять противостояние с Китаем.

Своими мыслями на тему того, что препятствует сохранению мира в Юго-Восточной Азии, поделился проживающий в США журналист, политический аналитик и писатель Кей-Джей Но (KJ Noh), специализирующийся на геополитических и экономических проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также является членом организаций «Ветераны за мир» и «Поворот к миру», поясняется в статье.

В беседе с корреспондентом Global Times эксперт раскритиковал идею о создании аналога НАТО в этом регионе при участии США, Японии и Южной Кореи, назвав это «безумием». Он напомнил, что ни Япония, ни Южная Корея не находятся в Северной Атлантике, поэтому не имеют никакого отношения к Организации Североатлантического договора.

«НАТО — это пережиток холодной войны, который надо было распустить после распада Советского Союза. Однако с того времени и до сих пор он служил и служит в качестве военного оружия американскому империализму, чтобы проецировать силовое влияние США на весь мир», — заявил Но в интервью Global Times. По его мнению, попытки США диктовать свою волю в Индо-Тихоокеанском регионе и угрожать Китаю, заявляя при этом о стремлении защитить мир и права человека, демонстрируют лишь «невероятное лицемерие» Вашингтона.

Переговоры об открытии бюро НАТО в Японии способны крайне негативно повлиять на стабильность в регионе, предупредил эксперт. «Каждый раз, когда вы слышите слово «стабильность» в американских СМИ, на самом деле речь идёт о дестабилизации. Каждый раз, когда вы слышите там слово «сдерживание», в действительности они говорят о провокации», — подчеркнул Но. 

По его прогнозам, проект по созданию подобного регионального бюро лишь усилит угрозу в сфере безопасности, поскольку речь идёт не просто о каком-то отделении связи: там будут заниматься подготовкой силового взаимодействия между США и Японией. Это «чрезвычайно опасная провокация», которая способна накалить обстановку и обострить противостояние с Китаем, отметил эксперт, поэтому она не должна получить поддержку со стороны здравомыслящих сил на Западе.

Кроме того, Южная Корея в настоящий момент всё больше склоняется в сторону США и её отношения с Китаем также становятся напряжёнными, констатировал Но в интервью Global Times. Здесь необходимо понимать, что исторически Южная Корея всегда была «клиентом» Вашингтона, пояснил эксперт: «Государство Южная Корея было создано США искусственно, путём разделения полуострова на две части. И то, что мы наблюдаем сейчас, — это возврат к историческому шаблону».

По его мнению, администрация президента Юн заведомо «поставила все свои фишки» на сотрудничество с американцами и готова выполнить любые пожелания Вашингтона, фактически продвигая стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и план по сдерживанию Китая. Тем самым Сеул ставит под угрозу свой дипломатический баланс и теряет стратегическую независимость, отмечается в статье.

«США являются ключевым препятствием для мира в Юго-Восточной Азии. Азия хочет мира. Китай, безусловно, также хочет мира, но Соединённые Штаты хотят войны», — заявил Но в интервью Global Times. По его словам, речь при этом идёт не только о «гибридной войне», а также об информационных и торговых войнах, о противостоянии в сфере науки, культуры и международного права. Америка также всерьёз готовится к реальным боевым действиям, чтобы сохранить свою гегемонию, уверен эксперт: «США предпочтут увидеть конец света, чем конец своего господства».

Он также считает, что все страны Юго-Восточной Азии должны извлечь для себя урок на фоне продолжающегося кризиса на Украине и понять, как важно не ввязываться в опосредованную войну и не поддаваться на любые провокации. «Соединённые Штаты сделают всё, чтобы пересечь любые красные линии и спровоцировать войну. Они стремятся создать своего рода массовую стратегию, направленную против Китая, и заставить весь мир ввести санкции против Китая, как это было сделано в связи с Украиной», — предупредил политолог в интервью Global Times.

По его оценкам, стремление Китая выступить в качестве посредника для мирного урегулирования конфликта на Украине является очень важным и мудрым шагом: «Идя по более возвышенному пути, занимаясь дипломатией и стремясь к миру, Китай подаёт всем пример, которому в конечном итоге последует весь остальной мир». В то время как Вашингтон, напротив, стремится к обострению конфликта, чтобы не допустить любых успехов со стороны Пекина даже на дипломатическом поприще, полагает эксперт. 

Именно с этим связаны и попытки американцев настроить все остальные страны против Пекина, в том числе во время саммита G7, отметил он. Между тем на базовом уровне экономическое сотрудничество с Китаем сейчас необходимо практически для всех западных государств, поскольку Китай — это единственная крупная экономика, которая продолжает расти и способна вывести всех остальных из экономической трясины, говорится в статье.

«Если бы они мыслили рационально и защищали свои собственные интересы, то стремились бы строить и укреплять отношения с Китаем и покончить с его абсурдной «демонизацией». Однако США в значительной степени выступают в роли «чревовещателя» за кулисами, поэтому «Большая семёрка» во многом готова капитулировать, повторяя ложь вслед за США», — считает эксперт.

По его прогнозам, Вашингтон будет и дальше стремиться использовать любую символическую и риторическую стратегию, чтобы разжигать враждебность по отношению к Китаю. «Это огромная ошибка и огромная трагедия», — предупредил журналист.

«Мы переживаем очень опасный момент, однако уроки, которые мы должны из этого усвоить, — это смотреть, что происходит на Украине, и не позволять США сеять войну у своих берегов. Мы должны работать во имя мира и не поддаваться на обман со стороны неудавшегося покровителя, который полон решимости добиваться своего или посеять хаос по всему миру», — заключил Но в интервью Global Times.

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