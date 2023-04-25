Politico: ЕС пытается переманить традиционных союзников России и Китая на свою сторону

Брюссель разрабатывает планы различных стимулирующих мер в попытке переманить на свою сторону страны, которые традиционно поддерживают прочные связи и сотрудничество с Россией и Китаем, пишет Politico со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Согласно их сведениям, в число «приоритетных» союзников, на которые следует обратить первоочередное внимание, входят Казахстан, Бразилия, Чили и Нигерия, сообщается в статье.

Руководство Евросоюза разрабатывает планы о том, как Брюссель мог бы «завоевать друзей» и повлиять на политику других стран в том, что касается их отношений и перспектив сотрудничества. Об этом свидетельствует распространённый недавно среди европейских чиновников конфиденциальный документ, с содержанием которого удалось ознакомиться журналистам Politico.



В этом внутреннем документе подробно изложены адресные планы, которые, по задумке его авторов, должны помочь Евросоюзу наладить отношения с несколькими государствами, которые находятся вблизи географических границ возглавляемого Западом альянса, который стремится «изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать Китай», сообщается в статье. При этом в число четырёх наиболее «приоритетных» стран вошли Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан, пишет Politico.



«Негласная цель заключается в том, чтобы привлечь больше друзей и построить экономику нового поколения без необходимости заигрывать с автократами», — говорится в статье. В документе объясняется, где и как именно Евросоюз рассчитывает достичь прогресса в развитии отношений с каждой из этих четырёх стран. При этом его разработчики явно постарались сосредоточиться на методе «пряника», а не использовать «кнут», отмечает Politico.



В частности, там перечислены возможные новые торговые соглашения с приоритетными государствами, сообщается в статье. А также подробно описываются различные специально разработанные предложения, которые Евросоюз мог бы сделать правительствам этим странам для развития сотрудничества в таких сферах, как энергетика, миграция и экономическое развитие, включая координацию в области безопасности.



Следует отметить, что над этим проектом «нависают тени России и Китая», пишет Politico: «Сразу в нескольких местах там упоминается глобальное влияние и дестабилизирующее поведение этих двух стран». Его разработчики также отмечают, что Евросоюз вынужден действовать в условиях «конкурентной геополитической среды», где борьба ведётся не только с помощью риторики, но и за счёт наиболее выгодных предложений. «Нам необходимо улучшить наши предложения и укрепить с ними отношения», — подчёркивается в документе.



Как пояснил в беседе с корреспондентом Politico один неназванный высокопоставленный европейский чиновник, речь идёт о «радикальной переориентации» тех методов, которые Евросоюз использует для достижения своих внешнеполитических целей. Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить эту стратегию на ближайшей встрече в Люксембурге, говорится в статье.



Судя по содержанию документа, с содержанием которого удалось ознакомиться журналистам, хотя конфликт на Украине продолжается уже больше года, Брюссель до сих пор не смог решить, какими способами он мог бы расширить свою сферу влияния. «Хотя костяк западной коалиции сумел сохранить удивительное единство и твёрдость в отношении украинского конфликта, европейские чиновники сталкиваются со множеством трудностей в попытках укрепиться в Латинской Америке, Африке и Азии — особенно с учётом тех миллиардов, которые в эти регионы вкладывает Китай», — пишет Politico.



«Хорошо, что они пытаются сейчас уложить это хотя бы в некое подобие последовательной стратегии», — отметил в беседе с корреспондентом Politico неназванный европейский дипломат. По его словам, «конечная цель» этого плана сейчас заключается в том, чтобы каким-то образом представить для приоритетных стран альтернативный вариант сотрудничества, который мог бы оказаться более привлекательным, чем то, что предлагает Китай или Россия.



По всей видимости, в список «приоритетных» попали именно эти четыре страны, поскольку каждая из них представляет собой потенциальную «точку опоры» для Евросоюза именно в тех регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем, говорится в статье. Бразилия и Чили — это страны Латинской Америки, обладающие богатыми природными ресурсами. Нигерия считается экономическим центром Западной Африки. А Казахстану принадлежат обширные месторождения нефти и газа в Центральной Азии, пишет Politico.



Все эти факторы также подробно описаны в прилагаемых к документу таблицах, где изложены первоочередные интересы Евросоюза в отношении каждой из этих четырёх стран, перечисляются интересы правительства этих стран, а также вероятные вызовы и возможности на пути развития сотрудничества, поясняется в статье. Список возглавляет Латинская Америка, где на первом месте для Брюсселя стоят Бразилия и Чили.



«Среди наших лидеров существует твёрдое убеждение, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна играют ключевое значение», — рассказал ещё один высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, это связано с тем, что руководство стран этого региона в целом разделяет демократические принципы Евросоюза и веру в то, что необходимо поддерживать «многостороннюю систему».



При этом в Бразилии власть недавно перешла от крайне правого руководства в руки ветерана левого движения Луиса Инасиу Лулы да Силвы, и Евросоюз видит для себя в этом благоприятную возможность: «Нынешнее правительство демонстрирует признаки готовности активизировать сотрудничество», — говорится в документе. Что касается собственных интересов этой страны, то там отмечается, что Бразилия стремится улучшить доступ для своей сельскохозяйственной продукции на европейские рынки и хочет добиться признания на международной арене.



В то же время визит канцлера Германии Олафа Шольца в Бразилию в январе этого года наглядно продемонстрировал сложности, с которыми там приходится сталкиваться руководству ЕС, поскольку бразильский президент решительно отверг просьбу Германии поддержать Киев оружием и боеприпасами. «Двое не смогут воевать, если один из них этого не хочет», — заявил бразильский лидер, намекая на то, что Украина тоже сыграла существенную роль в обострении конфликта, пишет Politico.



Как сообщается в документе, Евросоюз «обеспокоен» такой позицией Бразилии, а также тем, что она отказывается выдавать экологические и санитарные разрешения на ввоз европейской продукции, и подозрениями в отношении причастности Китая к попыткам этой страны вступить во Всемирную торговую организацию. Поэтому Брюссель планирует начать расширение своего влияния с торговой сферы и попытается вдохнуть новую жизнь в давно застопорившуюся торговую сделку с членами торгово-экономического объединения Меркосур (Mercosur), в которое входят государства Латинской Америки.



По мнению европейских чиновников, Бразилия должна стать ключом к успеху этих усилий, поскольку поддерживает данное соглашение и стремится, чтобы «её признавали и относились к ней как к глобальному игроку». Кроме того, Бразилия не хочет всецело зависеть от поставок удобрений из России и Белоруссии, говорится в документе, и ЕС необходимо использовать эту возможность, чтобы поддержать усилия бразильского правительства и сосредоточиться на переходе к «зелёной экономике» и модернизации в цифровой сфере.



Что касается Чили, где недавно к власти пришёл Габриэль Борич, также придерживающийся левых взглядов, то хотя авторы документа и выражают беспокойство в связи с тем, что чилийские крайне левые сомневаются в целесообразности развития торговых соглашений с Европой, эта страна всё же рассматривается как важный союзник ЕС в сфере «зелёной политики». По мнению Брюсселя, власти Чили также заинтересованы в «европейской модели государства всеобщего благосостояния» — вероятно, этот вывод связан с постоянными попытками разработать новую Конституцию страны, поясняется в статье.



Евросоюз также рассчитывает на Чили как на «решительный голос поддержки в украинском вопросе», говорится в документе. В то же время там отмечается, что Китай продолжает свои попытки расширить сферу влияния в этом регионе, и содежится призыв «ослабить растущее влияние» Пекина. Авторы документа уверены, что чилийское руководство захочет пойти на сближение с Евросоюзом «в качестве альтернативы американо-китайской дилемме».



Чтобы это стимулировать, они предлагают завершить процесс заключения экономического договора между Евросоюзом и Чили, в рамках которого предусматривается снижение тарифов. Это соглашение стороны согласовали ещё в декабре прошлого года, однако требуется ещё провести юридическую проверку, прежде чем его можно будет ратифицировать, поясняется в статье. Между тем руководство Чили уже выражало своё раздражение в связи с «длительными и сложными» внутренними процедурами Евросоюза, которые затягивают процесс ратификации.



Что касается Азии, то особое внимание европейского руководства уделено Казахстану и тем побочным эффектам, которые эта страна испытывает от западных санкций. По словам авторов документа, Брюссель крайне заинтересован в том, чтобы исключить любую возможность за счёт Казахстана обходить международные санкции, введённые против России. В то время как Казахстан, по их мнению, также заинтересован в том, чтобы «экспортировать больше нефти в страны Евросоюза» без участия России.



В документе также указано, что эта страна стремится к расширению сотрудничества и увеличению числа визитов высокопоставленных чиновников Евросоюза, а также нуждается в поддержке своей программы реформ и предоставлении безвизового режима для своих граждан. По мнению авторов документа, цель Казахстана на данный момент — сохранить статус надёжного посредника между Востоком и Западом. Кроме того, они предлагают заключить с этой страной общеевропейское соглашение о воздушных перевозках.



Упрощение правил для легального въезда в Евросоюз также указано в качестве одного из центральных пунктов в разделе документа, посвящённом Нигерии, которая считается крупнейшей экономикой Африки. Там отмечается, что Нигерия воспринимает Евросоюз как «закрытое пространство со строгой визовой политикой», которому «не хватает открытости» в отношении легальной миграции, и стремится получить в этой сфере больше возможностей для своих граждан и более мягкие визовые правила.



По оценкам авторов документа, поскольку в Нигерии также недавно пришло к власти новое правительство, это даёт более широкие возможности для «нового формата взаимодействия». В то же время интересы ЕС в этом регионе, в первую очередь, касаются расширения сотрудничества, а не миграции. Поэтому рекомендуется совмещать работу на гуманитарном и миграционном направлениях с налаживанием экономических контактов в таких областях, как инвестиции в энергетику, учитывая, что Нигерия нуждается в финансовых средствах Евросоюза. Предполагается, что соответствующие договоры будут подписаны уже в ближайшие месяцы.



Как отметил в беседе с корреспондентом Politico ещё один неназванный европейский чиновник, если Брюссель намерен переманить другие страны на свою сторону, ему необходимо активизировать работу по всем перечисленным направлениям: «В нынешнюю эпоху геоэкономики Евросоюз должен быть менее наивным и больше заботиться об экономической безопасности. Это потребует более продуманного и комбинированного использования всего арсенала доступных инструментов», — заявил он.



В то же время собеседник Politico признал, что осуществить всё это на практике будет не так просто. «Всё получится лишь в том случае, если произойдёт сдвиг в мышлении и будут выработаны более эффективные способы сотрудничества», — заключил он.