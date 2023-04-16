«Мировые лидеры выстраиваются в очередь»: CNN — о дипломатическом прорыве Си Цзиньпина

Пекин за последний месяц посетила целая череда мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу бразильского государства Лула да Силву, напоминает обозреватель CNN. Как подчёркивает журналист, эксперты убеждены, что Си Цзиньпин перешёл к активным действиям после долгой дипломатической паузы и в этом внешнеполитическом наступлении особенную роль играют его тесные отношения с Владимиром Путиным на фоне боевых действий на Украине.

У председателя КНР Си Цзиньпина выдалось несколько весьма загруженных недель: за минувший месяц он успел принять у себя лидеров Испании, Сингапура, Малайзии, Франции и Евросоюза, пишет сайт CNN. Как поясняет обозреватель канала, такая необычная вспышка дипломатической активности связана с тем, что многие страны на фоне замедления мировой экономики в связи с последствиями пандемии и конфликтом на Украине начинют поглядывать в сторону Пекина.

В пятницу список зарубежных официальных лиц, посетивших Поднебесную, пополнил президент Бразилии Лула да Силва, который, как ожидается, подпишет с китайским коллегой множество двусторонних соглашений — и, в отличие от остальных гостей Си, «прибыл с надеждой добиться подвижек по вопросу российской спецоперации», продолжает автор статьи. Между тем для Си эта череда визитов иностранных лидеров, которые приезжают несмотря на то, что Пекин до сих пор отказывается осуждать Москву за её действия, помимо прочего, стала ещё и возможностью представить своё видение нового порядка, свободного от американских правил, а также ответить на то, что Китай воспринимает как угрозы.

По мнению экспертов, такая возможность имеет особенно серьёзное значение для китайского лидера сейчас: поскольку Пекин на три долгих года сократил масштабы своей дипломатической деятельности из-за введённых в стране жёстких антикоронавириусных ограничений, упорного соперничества с США и усиливающихся в Европе опасений по поводу внешней политики, Си теперь ощущает острую необходимость перейти к действиям, разъясняет обозреватель CNN.

«Китайские власти считают, что для КНР настало время строить стратегические планы, — поведал в интервью каналу доцент факультета международных отношений Наньянского технологического университета Сингапура Ли Минцзян. — Один из потенциально полезных исходов — это ослабление альянсов Америки, поэтому-то мы и наблюдаем со стороны Пекина активные усилия по стабилизации и укреплению отношений с европейскими странами, а также по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами».

Возвращение мировых лидеров в Пекин вопреки «обеспокоенности международного сообщества» по поводу сближения Китая с Россией и попыток Пекина «запугать» Тайвань Си Цзиньпин использовал для того, чтобы аккуратно вставить в свои беседы с ними завуалированные выпады в адрес Вашингтона — и намекнуть на свои собственные взгляды на то, как можно было бы переформатировать миропорядок, констатирует журналист CNN. Так, в разговоре с премьером Сингапура Ли Сяньлуном в конце прошлого месяца Си подчеркнул, что азиатские страны должны плечом к плечу «твёрдо выступать против попыток силового давления, а также расцепления или разрыва промышленных и производственных цепочек», а главу правительства Малайзии Анвара Ибрагима призвал «решительно отвергать ментальность холодной войны и блокового противостояния».

В свою очередь, премьер-министра Испании Педро Санчеса председатель КНР, согласно стенограммам, опубликованным китайской стороной, предупредил, что «для надёжного развития отношений между Китаем и ЕС необходимо, чтобы Евросоюз поддерживал стратегическую независимость», цитирует CNN.

В Пекине с беспокойством восприняли спровоцированное боевыми действиями на Украине сплочение между Вашингтоном и его европейскими союзниками — и, как полагают аналитики, теперь ключевым направлением для Китая стало акцентирование экономических связей с европейцами, а также эксплуатирование разногласий между странами по обе стороны Атлантики, отмечается в материале канала. Когда в китайскую столицу прибыл французский лидер Эммануэль Макрон, Си сравнил Китай с Францией, заявив, что обе страны являются «крупными державами, имеющими традицию независимости», а также «твёрдыми сторонниками многополярного мира».

Макрон, которому в Китае был оказан весьма тёплый приём, по всей видимости, как минимум очасти внял Пекину: в опубликованном администрацией французского президента по итогам визита совместном заявлении на 51 страницу перечислялось множество областей сотрудничества между двумя странами — а кроме того, лидер Франции заявил сопровождавшим его журналистам, что в вопросе американо-китайского противостояния Европа должна избегать «впутывания в чужие кризисы, мешающие нам выстраивать стратегическую независимость», пишет обозреватеь CNN.

Слова Макрона навлекли на него шквал критики как в Европе, так и в США — зато в Китае, как предполагают эксперты, их, вероятнее всего, восприняли как свидетельство триумфа. «Всё, что может ослабить США, расколоть Запад и подтолкнуть отдельные страны ближе к Китаю, хорошо для Си, — отметил в беседе с CNN профессор политологии Гонконгского баптистского университета Жан-Пьер Кабестан. — А следовательно, визит Макрона воспринимают в Пекине как серьёзную победу».

Ещё одной дипломатической победой для Си может оказаться визит бразильского президента Лула да Силвы, который завершится сегодня, упоминает автор статьи. Да Силва, который в свой первый срок на президентском посту почти два десятилетия назад положил начало расцвету торговых отношений между Китаем и Бразилией, ныне прибыл в КНР в совпровождении целой делегации, в которую вошли главы крупных компаний, губернаторы штатов, члены парламента и министры. При этом начал он свой визит с посещения проходившей в Шанхае церемонии назначения экс-президента Бразилии Дилмы Русеф на пост главы Нового банка развития, учреждённого организацией БРИКС.

«В да Силве Си обнаружит большой интерес к БРИКС, открытость к идее преобразования мирового управления и желание избежать автоматического равнения на США», — прокомментировала ситуацию по просьбе CNN научный сотрудник Вашингтонского центра изучения Латинской Америки и латиноамериканцев при Американском университете Луиза Дуарте. Как отметила Дуарте, тёплый приём бразильского лидера в Китае уже сравнивают с его не самым приятным визитом в США в феврале, продолжавшимся меньше суток. Хотя та поездка да Силвы, которую он инициировал сразу после инаугурации, на тот момент считалась крайне важным дипломатическим шагом, ощутимых плодов она практически не принесла — и Пекин, вероятно, воспользуется этим, чтобы подать себя как более привлекательную альтернативу Америке в плане двустороннего сотрудничества, пояснила эксперт.

Одной из главных тем визитов иностранных лидеров в Китай стал конфликт на Украине, отдельно подчёркивает обозреватель CNN. Как пишет журналист, отдельные главы государств — включая, к примеру, Эммануэя Макрона — видят в Си Цзиньпине потенциального союзника, который, будучи близким другом Владимира Путина, может подтолкнуть того к заключению мира. Вместе с тем у других тесные контакты Москвы и Пекина, напротив, вызывают беспокойство — в том числе и в связи с тем, что Китай, как предполагали ранее в этом году американские официальные лица, рассматривает возможность предоставления России вооружений, отмечает автор. Пекин, впрочем, такие предположения опровергает.

Хотя в ходе визита Макрона Китай и Франция пришли к согласию по нескольким моментам, касающимся конфликта — включая недопустимость ударов по АЭС и необходимость защищить женщин и детей, — французскому лидеру в конечном счёте так и не удалось убедить Си зафиксировать на бумаге что-либо, что он до этого ещё не заявлял. Бразилия, в свою очередь, в преддверии визита да Силвы предложила другой путь, а именно — создание «группы стран-посредниц», в которую войдёт и Китай.

Впрочем, как предупреждают эксперты, реакция Китая на все инициативы будет в итоге завязана на мировоззрении Си Цзиньпина и его международных амбициях, пишет обозреватель CNN. «Китаю будет сложно положительно реагировать на некоторые из просьб, озвученные ранее американцами или европейцами, из-за риска огорчить россиян, — полагает Ли Минцзян. — Россия — единственная крупная держава, которая имеет во многом одинаковые с Китаем взляды на то, как должны выглядеть мир и система международных отношений и как следовало бы решать различные политические вопросы. Россия для Китая незаменима».

Хотя отношения Китая с Россией, быть может, и не играют слишком большой роли в его дипломатической кампании последних недель, аналитики убеждены: имидж Поднебесной в мире будет зависеть от того, как она проявит себя в рамках украинского конфликта. Как пояснил в интервью CNN доцент Национального университета Сингапура Чун Цзя Ян, представления западных лидеров о возможности Си влиять на Путина дали китайскому лидеру «рычаг влияния, который позволит ему привлекать много внимания и, возможно, даже получать поддержку, которой ему без этого заручиться не удалось бы». «В конечном счёте испытание сведётся к тому, сможет ли Си на самом деле оказать какое-либо серьёзное влияние на Путина, особенно в плане прекращения боевых действий», — отметил эксперт.