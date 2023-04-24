Bloomberg: медленно, но верно — Китай закрепляется на Ближнем Востоке

КНР продолжает предпринимать самые активные усилия, чтобы заместить на Ближнем Востоке США — и за последние полгода Пекин добился на этом поприще ощутимых успехов, сообщает Bloomberg. Как разъясняет журналист агентства, Китай не только ведёт масштабную дипломатическую кампанию, но и подтачивает один из столпов американского влияния в регионе — использования во внешних расчётах доллара.

Ближний Восток всё сильнее закрепляется в статусе одного из ключевых фронтов новой холодной войны между Китаем и США: Пекин предпринимает активные шаги для того, чтобы «втиснуться» в брешь, образовавшуюся из-за отдаления от Вашингтона Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.

Как констатирует обозреватель агентства, Поднебесная уже получила в регионе такое влияние, о котором ещё полгода назад нельзя было и предположить, и удалось ей это не в последнюю очередь благодаря тому, что она, выступив роли посредника, смогла добиться разрядки между давними противниками — Саудовской Аравией и Ираном. А на этой неделе глава китайского министерства иностранных дел Цинь Ган объявил о начале кампании, направленной на возобновление переговоров между Израилем и Палестиной, напоминает журналист.

Тем временем, несколько дней назад в Абу-Даби отрылось первое зарубежное отделение базирующегося в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — международной финансовой организации, созданной Китаем почти десять лет назад в качестве ответа аналогичным институтам западных стран, продолжает автор. Согласно официальным заявлениям, новый хаб должен будет обслуживать «стратегическое» для АБИИ направление, отмечает обозреватель Bloomberg.

При этом, подобные события произошли вскоре после того, как Вашингтону пришлось испытать «шок»: Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ не только ответил отказом на просьбу США нарастить добычу нефти, но и в апреле приняли решение её сократить, говорится в материале агентства. Таким образом, стремительное отдаление Ближнего Востока — и, говоря конкретнее, Саудовской Аравии — от Америки и её сближение с Китаем теперь можно трактовать как «неизбежность», пишет Bloomberg.

Впрочем, для Вашингтона ещё не всё потеряно: он по-прежнему сохраняет в своём распоряжении ряд мощных инструментов влияния на регион, включая тесные оборонные связи с ближневосточными государствами, а также привязку местных валют к доллару, пишет обозреватель агентства.

«Доллар остаётся самой мощной силой в мировой финансовой системе с большим отрывом (пусть даже его доля центробанков в последнее время и сокращается) — а это даёт Вашингтону уникальную способность: возможность угрожать другим затруднением доступа к своей валюте, — разъясняет автор. — В этой связи ключевым критерием геоэкономического курса Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступают отнюдь не проспонсированные Пекином дипломатические инициативы, а тот факт, что члены совета в качестве ключевой для трансграничного обмена валюты пользуются именно долларом. Внезапный отказ от него стал бы дестабилизирующим фактором для самих этих стран, поэтому если какой-то переход и случится, то его придётся организовывать постепенно».

Впрочем, признаки этого перехода уже наблюдаются: не ранее чем в минувшем месяце ОАЭ впервые произвели расчёт за экспортные поставки газа в КНР в юанях — а если вспомнить, что в ноябре Китай заключил с другим членом ССАГПЗ Катаром исторический контракт на поставку СПГ на $60 млрд, такой прецедент начинает выглядеть ещё интереснее, пишет обозреватель Bloomberg. Как признают западные эксперты, хотя китайским государственным компаниям в сфере энергетики всегда недоставало уровня компетентности для того, чтобы соперничать с западными конкурентами на равных условиях, сделка с Катаром показала, что ситуация стремительно меняется. Теперь самое пристально внимание нужно будет обращать на то, как будет развиваться валютный аспект контракта, предупреждает журналист. Между тем, смена подхода к валютным вопросам прослеживается и у Саудовской Аравии, которая в январе дала понять Пекину, что готова вести переговоры о торговле в других валютах, кроме доллара, пишет автор.

Но Китай не только становится главным клиентом Ближнего Востока — государства региона также пытаются заручиться у Пекина инвестиционной поддержкой: на этой неделе министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер совершил визит в китайскую столицу с целью наладить более тесное сотрудничество в области зелёной энергетики, подчёркивает обозреватель Bloomberg. А в декабре в ходе визита в Саудовскую Аравию председателя КНР Си Цзиньпина Эр-Рияд и Пекин подписали целый ряд соглашений по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики и выработки «зелёного» водорода. Китайские аналитики убеждены, что подобные контакты позволят китайским компаниям выйти на иностранные рынки, укрепив экономические и дипломатические связи с ключевыми игроками Персидского залива.

Но помимо валютных вопросов и несколько менее важных дипломатических усилий Пекина, есть и третья сфера, в которой Вашингтону следует сохранять бдительность, дабы замедлить процесс вытеснения США из Ближнего Востока, в заключение отмечает обозреватель Bloomberg. «Пока мы не увидели от Китая серьёзных новостей в плане оборонного сотрудничества со странами Персидского залива, морские пути в котором уже давно оберегают США. Но китайские силы совсем недалеко — а события развиваются стремительно», — предостерегает журналист.