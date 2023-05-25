Japan Times: Япония составила ежегодный доклад по обороне с оглядкой на растущую военную активность России и Китая

В ежегодном докладе по обороне Япония намерена выразить серьёзную озабоченность относительно растущей военной активности России и Китая, которые действуют с целью «демонстрации силы» вблизи японской территории, пишет The Japan Times. По данным авторов доклада, Пекин, который там называют «величайшим стратегическим вызовом», намерен ускорить процесс формирования вооружённых сил «мирового класса».

Япония в ежегодном докладе по обороне, который, как ожидается, будет официально представлен на заседании кабинета министров и опубликован в июле, выразит серьёзную озабоченность относительно растущей военной активности России и Китая в водах вокруг страны, сообщает The Japan Times.

Как пишет издание, в докладе отмечается, что Москва и Пекин, похоже, «намереваются продемонстрировать силу» Токио. Там указано, что с июля 2019 года Китай и Россия провели в общей сложности пять совместных военных учений вблизи японской территории. В частности, «демонстрацией силы» названы учения, которые прошли в мае 2022 года во время саммита неформальной группы безопасности Quad, на который в Японию прибыли лидеры Австралии, Индии и США.

В докладе Токио называет Пекин «величайшим стратегическим вызовом». По оценкам его авторов, к 2035 году Китай может иметь в своём распоряжении 1500 ядерных боеголовок. Более того, Поднебесная стремится к доминированию на новых рубежах, в том числе в космосе и киберпространстве.

В 2017 году на съезде Коммунистической партии китайский лидер Си Цзиньпин пообещал построить «вооружённые силы мирового класса» к середине XXI века. Однако, как гласит проект документа, Поднебесная может сдвинуть этот срок. На это указывает в том числе вступительная речь Си Цзиньпина на съезде партии в октябре 2022 года, в ходе которой он призвал быстро поднять Народно-освободительную армию до мировых стандартов.

Во вторник анонимный источник, знакомый с вопросом, рассказал The Japan Times, что, так как Китай и Россия всё чаще используют космос в военных целях, Япония также намерена расширять использование космического пространства для своей обороны и обеспечивать безопасность спутников для сбора разведывательной информации.

Ссылаясь на проект документа по космической безопасности, источник сообщил, что Токио расширит сотрудничество с Вашингтоном и усилит возможности по уничтожению целей на вражеской территории.

Как отмечает издание, документ станет первым в своём роде для Японии. Он будет составлен не раньше лета этого года и включит в себя меры на ближайшие десять лет. Его напишут с оглядкой на ускорение гонки за освоение и использование космоса. В частности, там будет сказано, что «угрозы в космическом пространстве быстро преумножаются» и на этом фоне Япония вместе со своими союзниками будет стремиться к поддержанию стабильного использования космоса и свободного доступа к нему.

Страна также собирается использовать для обороны передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, который, как отмечает источник, будет полезен при анализе спутниковых изображений для обнаружения китайского гиперзвукового оружия и северокорейских баллистических ракет.

По словам источника, отдельно японское правительство разработает стратегию по привлечению технологий, необходимых для развития космоса. Кроме того, пишет The Japan Times, Япония будет стремиться участвовать в работе Объединённого центра космических операций в Калифорнии, где США, Великобритания, Австралия и Канада совместно следят за космическим мусором.