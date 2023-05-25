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Japan Times: Япония составила ежегодный доклад по обороне с оглядкой на растущую военную активность России и Китая

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В ежегодном докладе по обороне Япония намерена выразить серьёзную озабоченность относительно растущей военной активности России и Китая, которые действуют с целью «демонстрации силы» вблизи японской территории, пишет The Japan Times. По данным авторов доклада, Пекин, который там называют «величайшим стратегическим вызовом», намерен ускорить процесс формирования вооружённых сил «мирового класса».
Japan Times: Япония составила ежегодный доклад по обороне с оглядкой на растущую военную активность России и Китая
AP

Япония в ежегодном докладе по обороне, который, как ожидается, будет официально представлен на заседании кабинета министров и опубликован в июле, выразит серьёзную озабоченность относительно растущей военной активности России и Китая в водах вокруг страны, сообщает The Japan Times.

Как пишет издание, в докладе отмечается, что Москва и Пекин, похоже, «намереваются продемонстрировать силу» Токио. Там указано, что с июля 2019 года Китай и Россия провели в общей сложности пять совместных военных учений вблизи японской территории. В частности, «демонстрацией силы» названы учения, которые прошли в мае 2022 года во время саммита неформальной группы безопасности Quad, на который в Японию прибыли лидеры Австралии, Индии и США.
 
В докладе Токио называет Пекин «величайшим стратегическим вызовом». По оценкам его авторов, к 2035 году Китай может иметь в своём распоряжении 1500 ядерных боеголовок. Более того, Поднебесная стремится к доминированию на новых рубежах, в том числе в космосе и киберпространстве.
 
В 2017 году на съезде Коммунистической партии китайский лидер Си Цзиньпин пообещал построить «вооружённые силы мирового класса» к середине XXI века. Однако, как гласит проект документа, Поднебесная может сдвинуть этот срок. На это указывает в том числе вступительная речь Си Цзиньпина на съезде партии в октябре 2022 года, в ходе которой он призвал быстро поднять Народно-освободительную армию до мировых стандартов.
 
Во вторник анонимный источник, знакомый с вопросом, рассказал The Japan Times, что, так как Китай и Россия всё чаще используют космос в военных целях, Япония также намерена расширять использование космического пространства для своей обороны и обеспечивать безопасность спутников для сбора разведывательной информации.
 
Ссылаясь на проект документа по космической безопасности, источник сообщил, что Токио расширит сотрудничество с Вашингтоном и усилит возможности по уничтожению целей на вражеской территории.
 
Как отмечает издание, документ станет первым в своём роде для Японии. Он будет составлен не раньше лета этого года и включит в себя меры на ближайшие десять лет. Его напишут с оглядкой на ускорение гонки за освоение и использование космоса. В частности, там будет сказано, что «угрозы в космическом пространстве быстро преумножаются» и на этом фоне Япония вместе со своими союзниками будет стремиться к поддержанию стабильного использования космоса и свободного доступа к нему.
 
Страна также собирается использовать для обороны передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, который, как отмечает источник, будет полезен при анализе спутниковых изображений для обнаружения китайского гиперзвукового оружия и северокорейских баллистических ракет.
 
По словам источника, отдельно японское правительство разработает стратегию по привлечению технологий, необходимых для развития космоса. Кроме того, пишет The Japan Times, Япония будет стремиться участвовать в работе Объединённого центра космических операций в Калифорнии, где США, Великобритания, Австралия и Канада совместно следят за космическим мусором.
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