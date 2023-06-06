МИД КНР: азиатские страны не приветствуют продвижение НАТО в регионе

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют продвижение НАТО в Азию. Как передаёт Xinhua, дипломат отметил, что страны региона выступают против сколачивания военных блоков, не хотят видеть натовских щупалец в Азии и не приемлют повторения блоковой конфронтации на континенте.

Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют продвижение НАТО в Азию и не допустят повторения в Азии холодной или горячей войны. Как передаёт Xinhua, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Он сделал это заявление на регулярном брифинге для прессы, когда его попросили прокомментировать высказывания лидеров многих стран, включая Индонезию и Сингапур, на недавно прошедшей конференции «Диалог Шангри-Ла» о том, что они не хотят стать свидетелями новой холодной войны или быть вынужденными выбирать между Китаем и США .

Как отметил Ван Вэньбинь, эти высказывания являются явным признаком того, что многие страны в регионе встревожены и выступают против попыток некоторых государств развязать новую холодную войну в Азии и заставить региональные страны выбирать чью-либо сторону. Что хотят страны в этом регионе, так это сохранять стратегическую независимость, поддерживать стабильность и развитие региона, подчеркнул официальный представитель.

Особую обеспокоенность, продолжил он, вызывает то, что некоторые страны, заявляя на словах о своей поддержке свободы и открытости, о стремлении сохранить мир и процветание в регионе, на самом деле сколачивают различные военные блоки и распространяют влияние НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион.

По словам Ван Вэньбиня, позиция большинства стран региона предельно ясна. Они выступают против сколачивания военных блоков в регионе, не хотят видеть натовских щупалец в Азии, не приемлют повторения блоковой конфронтации на континенте и, разумеется, не допустят у себя новой холодной или горячей войны.

«Азия — это самый динамичный и перспективный в экономическом отношении регион мира, он может предложить обширную площадку для взаимовыгодного сотрудничества и не должен быть разделён на изолированные и эксклюзивные блоки», — заявил официальный представитель, отметив, что азиатские страны приветствуют общие усилия ради коллективного успеха и не приветствуют планы, которые могут принести неприятности на азиатский континент.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай твёрдо поддерживает центральную роль АСЕАН и архитектуру регионального сотрудничества, готов вместе со странами АСЕАН и другими партнёрами в регионе придерживаться концепции открытого и взаимовыгодного сотрудничества, противостоять любой риторике или действиям, провоцирующим блоковую конфронтацию в Азии, и вместе делать так, чтобы Азия служила опорой мира, лидером развития и землёй сотрудничества.