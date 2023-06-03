Экс-аналитик ЦРУ: оторваны от реальности — вашингтонские политики зря возомнили, что Россия сдастся
Ларри, если говорить стратегически, считаете ли вы, что образ мыслей Линдси Грэма, Виктории Нуланд, Энтони Блинкена, Джейка Салливана и даже в известной степени президента Байдена таков, что они желают втянуть НАТО в наземный вооружённый конфликт за Украину, так как они почему-то считают, что альянс в таком конфликте одержит победу, и надеются, что президент Путин будет смещён с поста? Они действительно так думают? Достаточно ли у нас свидетельств, чтобы сделать такой вывод?
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