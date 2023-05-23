AC: после взятия Россией Артёмовска страны Запада больше не верят в победу Украины

Сторонники Зеленского на Западе перестали верить в миф о победе Украины после того, как российские войска взяли Артёмовск (Бахмут). Об этом пишет полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для издания The American Conservative. Эксперт убеждён, что для НАТО перевод украинского кризиса в замороженный конфликт может быть наиболее приемлемым долгосрочным результатом.

Национальные военные стратегии разрабатываются в мирное время и формируют представления о вооружённых конфликтах и их целях до начала боевых действий. Развязывание военного противостояния диктует свою новую логику, в результате чего стратегии корректируются, а цели меняются, что было наглядно продемонстрировано в битве за Артёмовск (Бахмут), пишет полковник в отставке Дуглас Макгрегор на страницах издания The American Conservative.

Когда в прошлом году главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин принял на себя командование российскими вооружёнными силами на украинском театре военных действий, президент Владимир Путин и его высшие военные советники пришли к выводу, что их первоначальные предположения о конфликте были ошибочными. Вашингтон оказался «неизлечимо враждебен» к предложениям Кремля о ведении переговоров, а сухопутные силы, которые Москва выделила, чтобы принудить Киев на них пойти, оказались слишком малы.

Суровикину была предоставлена широкая свобода действий, которой он воспользовался для реализации оборонительной стратегии, которая максимально задействовала использование дистанционных атак или ударных систем, в то время как российские сухопутные войска увеличивались в размерах и ударной мощи, в результате чего образовалась артёмовская «мясорубка». Когда стало понятно, что украинский лидер и его правительство рассматривают Артёмовск как символ украинского сопротивления российской военной мощи, Суровикин превратил город в кладбище украинской военной мощи, подчёркивает автор.

С осени 2022 года Суровикин использовал одержимость Зеленского Артёмовском для того, чтобы перемолоть тысячи бойцов ВСУ в кровавой борьбе за контроль над городом. Если президенту России Владимиру Путину и его высшему военному руководству нужны внешние доказательства стратегического успеха Суровикина в Артёмовске, то признание Запада, по всей видимости, их предоставляет, поскольку в США и Европе считают, что замороженный конфликт может стать наиболее политически приемлемым долгосрочным исходом для НАТО. Иными словами, сторонники Зеленского больше не верят в миф об украинской победе, поясняет Макгрегор.

В Вашингтоне принято считать, что ВСУ должны начать контрнаступление на нескольких направлениях с целью вернуть себе южную часть Украины в конце мая или июня. Ожидается, что около 30 тыс. украинских военнослужащих, прошедших подготовку в Великобритании, Германии и других странах НАТО, вернутся на Украину и составят основу для украинской контратаки, отмечает Макгрегор. Нынешний командующий российскими войсками на украинском театре военных действий генерал Валерий Герасимов знает, чего ожидать, и, несомненно, готовится к украинскому наступлению. Частичная мобилизация российских войск означает, что численность российских сухопутных сил теперь намного больше, чем они были с середины 1980-х годов.

Учитывая нехватку боеприпасов, доступных для адекватного снабжения одного оперативного направления, маловероятно, что украинское наступление на двух или более направлениях сможет успешно прорвать российскую оборону. Постоянное наблюдение сверху также делает практически невозможным для ВСУ продвижение через зону безопасности и сближение с российскими войсками до того, как украинские формирования понесут значительные потери, говорится в статье The American Conservative.

По мнению автора статьи, как только наступательные ресурсы Украины будут исчерпаны, Россия, скорее всего, перейдет в наступление — и у российских войск нет никакого стимула откладывать наступательные операции. Если Россия хочет достичь своей цели по демилитаризации Украины, Герасимов, безусловно, знает, что он должен завершить уничтожение оставшихся сил ВСУ.

«Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Украины ещё есть армия?» — задаётся вопросом Дуглас Макгрегор. Автор подчёркивает, что дипломатические усилия могут быть эффективными лишь при взаимном уважении, однако, к его сожалению, «безудержная» ненависть Вашингтона к России ставит крест на переговорах. С такой ненавистью может соперничать только высокомерие большей части правящих американских элит, которые очерняют российскую военную мощь в основном потому, что Вооружённым силам США посчастливилось избежать конфликта с крупной державой после корейской войны.