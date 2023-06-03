SwebbTV: утрата Швецией нейтралитета не позволит ей принимать решения во благо своего народа

Шведский аналитик Магнус Стенлунд выдвинул свои предположения о том, что означает победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции для членства Швеции в НАТО. По его словам, Анкара уже давно хочет приобрести у США истребители F-16 и, если Соединённые Штаты сделают «достаточно» выгодное предложение турецкому лидеру, то существует вероятность, что Турция согласится одобрить заявку Швеции на членство в НАТО, пишет SwebbTV.

С другой стороны, у Турции тесные отношения с Россией, которая также могла бы предоставить Анкаре не менее передовые боевые самолёты. Поэтому всё зависит от того, какой путь выберет по-настоящему опытный политик Эрдоган, которым движет лишь одно — соблюдение интересов своей страны, и он использует тему членства Швеции в НАТО как инструмент в переговорах со скандинавами. «Это человек, который всецело действует в собственных интересах и в первую очередь — в интересах Турции. Он решил воспользоваться положением — точно так же, как поступили бы и мы, могли бы и можем поступать, если сохраним нейтральный статус, поскольку только тогда у нас будет такая возможность», — подчёркивает Стенлунд в разговоре с журналистом SwebbTV.

Швеция вряд ли подала бы заявку на членство в НАТО, потому что это критически отвечает реальным интересам страны и шведского народа — даже если это представляется общественности таким образом, а скорее именно потому, что это в интересах глобалистов. Социал-демократы внезапно и резко отказались от своей принципиальной позиции против НАТО и по какой-то причине полностью «переобулись», отмечает SwebbTV.

Магнус Стенлунд не считает путь в сторону США наиболее вероятным для Турции. Помимо уже упомянутых российских истребителей, Эрдоган также может улучшить экономику своей страны и получить контроль над заоблачной инфляцией в Турции благодаря сотрудничеству с БРИКС, которая бросает вызов США и гегемонии американского доллара, приводит в завершение автор доводы эксперта.