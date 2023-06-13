Die Welt: Украина может рассчитывать лишь на «гарантии безопасности», но не на членство в НАТО
Президенты Польши и Франции, а также канцлер Германии встретились для обсуждения «чётких гарантий безопасности» для Украины в Париже. Die Welt сообщает: в преддверии встречи польский президент Анджей Дуда заявил, что «Украина ждёт однозначного сигнала относительно членства в НАТО», так как этого ожидают «украинское руководство и солдаты». Польский лидер надеется, что «предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе покажет Украине «свет в конце туннеля», которого она так жаждет».
Коллеги польского президента высказывались осторожней, отмечает немецкая газета. Шольц считает, что «в настоящее время основные усилия направлены на поддержку Украины в её борьбе против России». Немецкий канцлер заверил, что его страна будет оказывать поддержку Украине, «пока это будет необходимо». По поводу гарантий для Украины лидер Германии считает, что их «обсуждение имеет смысл» и они «продолжат это делать очень интенсивно», так как в дискуссиях надо достигнуть единства и сделать предложение Украине «в очень конкретной форме».
Формат трёхсторонней встречи лидеров Германии, Польши и Франции был предложен немецким главой МИД в 1991 году, напоминает Die Welt, и называется по месту первого заседания «Веймарский треугольник». Изначально формат задумывался для интеграции Польши и других восточноевропейских стран в НАТО и ЕС. По мнению принимающего встречу французского президента, «текущая ситуация на Украине требует продолжения тесного сотрудничества между тремя странами и совместного поиска ответов». Сам же формат «способствует единству и решимости Европы».
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