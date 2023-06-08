American Conservative: НАТО превращается в жандарма Восточной Европы

Запад преподносит как успех свои бомбардировки боснийских сербов и Сербии в 1990-е годы, пишет The American Conservative. В США и Европе утверждают, что они помогли остановить кровопролитие и открыть странам дорогу к стабильности и демократии. Но это «крайне искажённый взгляд» на события того времени, утверждает автор статьи Тед Гален Карпентер. По его словам, республики остаются «проблемными изгоями». Ситуация в регионе очень напряжённая, а НАТО приходится постоянно проводить бессмысленные миротворческие миссии и надзирать над всем этим, как «жандарм Восточной Европы».

США и их европейские союзники считают, что благодаря военным вмешательствам в конфликты в Боснии и Косове в 1990-е годы НАТО удалось добиться «твёрдого успеха», пишет The American Conservative. Запад утверждает, что благодаря альянсу удалось остановить кровопролитие и открыть странам дорогу к стабильности и демократии. Но это «очень упрощённый, если не крайне искажённый взгляд» на события того времени, убеждён автор статьи Тед Гален Карпентер.

Ведь на международной арене Босния и Косово так и остались «проблемными изгоями», продолжает американский журналист. Принятые Западом политические меры не помогли обеспечить безопасность в регионе. В Боснии заключение так называемого Дейтонского соглашения от 1995 года по сути привело к созданию двух полуавтономных образований. В одном, то есть в Боснии, проживают преимущественно мусульмане, в другом, Республике Сербской — в основном сербы. И последние постоянно угрожают объявить о своей полной независимости. Для их устрашения НАТО недавно, а именно 30 мая 2023 года, отправило в Боснию два своих бомбардировщика B-1.

Ситуация в Косове также ухудшается, продолжает The American Conservative. После того как Запад оторвал его от Сербии, возник новый очаг напряжённости. Сербы, проживающие на севере частично признанной республики, начали заявлять о своём желании присоединиться к Сербии, а не оставаться этническим меньшинством в стране, где 90% населения составляют албанцы. Но Запад проявил упрямство и отказался даже рассматривать такую возможность, не говоря уже о том, чтобы оказать какую-либо поддержку. Вместо этого он решительно встал на сторону националистического правительства в Приштине. Но косовских сербов это не остановило. На севере страны продолжали происходить стычки. В последней из них, 29 мая, между двух огней, то есть сербами и косовскими сотрудниками правоохранительных органов, оказались миротворцы НАТО. Многие из них получили ранения, после чего альянс объявил об увеличении своего контингента в регионе.

Но в отличие от предыдущих случаев в этот раз США и их союзники впервые направили бóльшую часть своего гнева не на сербское меньшинство, а на Косово. В ответ на различные меры Приштины по введению жёстких регулятивных норм Вашингтон пригрозил ей санкциями, запретом на участие в предстоящих военных учениях альянса «Защитник Европы — 2023» (Defender Europe 2023), а также лишением поддержки в попытках добиться признания республики от тех стран, которые этого ещё не сделали. Речь идёт где-то о половине стран — членов ООН, отмечает издание.

После крушения Советского Союза вместо того, чтобы объявить «миссию выполненной» и распустить НАТО, западные лидеры стали искать для него новые миссии, пишет Карпентер. И иногда складывалось впечатление, что они «хватаются за любую соломинку». Некоторые предлагали, чтобы организация занималась программами студенческого обмена и экологией. Но в конце концов Запад смог найти ей применение «военного масштаба». Им и стали бомбардировки боснийских сербов в 1995-м и Сербии — в 1999-м.

Сейчас же мы достигли такого уровня «геополитического фарса», когда бомбардировщики B-1 — изначально предназначенные для ядерного сдерживания СССР — используются в маленькой Боснии, не имеющей стратегического и экономического значения, для того чтобы держать в страхе небольшую этническую группу. НАТО всё больше превращается в «жандарма Восточной Европы». Такой же фарс мы наблюдаем, когда миротворцы альянса де-факто защищают границу между обозлённым этническим меньшинством на севере Косова и национальным правительством в Приштине. При этом республика также не представляет особого стратегического и экономического интереса ни для США, ни для Европы. «Бесконечные, пустяковые миротворческие миссии НАТО на Балканах были бы смешными, если бы не были грустными и жалкими. Что бы кто ни думал об изначальной цели НАТО во время холодной войны, я сомневаюсь, что основатели альянса могли представить себе такое развитие событий», — заключает Карпентер.