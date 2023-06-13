Американские власти должны сейчас же пойти на переговоры с российской стороной по Украине, пишет в статье для The American Conservative бывший советник Белого дома и подполковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, прекращение конфликта позволит сосредоточиться на множестве внутренних бедствий страны, включая слабеющую экономику, рост преступности и миграционный кризис.

Президенты лгут, когда это им выгодно. Вудро Вильсон, Франклин Делано Рузвельт и Линдон Джонсон обещали, что не будут посылать американских парней умирать в чужих войнах. Но Джо Байден, возможно, стал первым лидером США, публичные прогнозы которого неизменно не сбываются, пишет в статье для The American Conservative бывший советник Белого дома и полковник армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Вместо того чтобы сдерживать Китай, тайваньские избиратели, скорее всего, изберут новое правительство, которое будет выступать за воссоединение с Пекином. Вместо того чтобы разрушить российскую экономику, опосредованная война Байдена разрушает экономически хрупкий Европейский союз», — отмечает эксперт.

«Вместо того чтобы реализовать концепцию Фрэнсиса Фукуямы о «Возрождении Запада», политика Вашингтона ускоряет его упадок. И вместо того чтобы предотвратить появление новой коалиции или оси нелиберальных держав, включая Россию, Китай, Индию, Иран, Саудовскую Аравию и других, Вашингтон зацементировал эти отношения в ущерб интересам Запада», — подчёркивает Макгрегор.

По его словам, давно обещанная украинская наступательная операция «застопорилась, а, быть может, даже провалилась». Точное количество потерь ВСУ неизвестно, но, по предварительным данным, они исчисляются тысячами убитых солдат и множеством уничтоженных единиц бронетехники.

Прорыв заблаговременно подготовленной обороны является настолько сложным процессом и требует так много времени и ресурсов, что сухопутные войска США редко отрабатывают его в мирное время, а офицеры не изучают столь же подробно, как их российские коллеги. Поэтому американские и британские советники, несомненно, не могли оказать большую помощь украинским силам, которые на начало операции уже не обладали достаточным количеством артиллерии, специалистов инженерных войск и систем ПВО, считает аналитик.

Между тем, по его мнению, в Европе складывается мрачная экономическая ситуация. Жители континента, особенно немцы, восстают против «опосредованной войны» Вашингтона с Москвой. Согласно последним опросам, партия «Альтернатива для Германии» стала второй по величине политической силой в стране. Не исключено, что она сможет создать коалицию, чтобы бросить вызов «суицидальной политике» деиндустриализации, которую ведёт правительство Олафа Шольца, сместить канцлера и начать переговоры с Россией.

Более того, руководство Польши, которое не так давно выступало за открытое вмешательство НАТО в противостояние между Киевом и Москвой, сменило риторику. При этом поддержка украинских беженцев в стране также идёт на спад, утверждает Макгрегор.

Тем временем американцы обнаруживают, что для президента Байдена и действующей администрации «демократия» на самом деле означает тотальное господство их собственной партии. Режим зиждется на разрушение честных выборов и трансформации Минюста США в инструмент, направленный на подавление или устранение законной политической оппозиции. Фактически они сделали национальной стратегией «глобальную борьбу за подчинение противников внутри страны и за её пределами», обращает внимание эксперт.

«Сейчас самое подходящее время для переговоров, потому что именно Вашингтону, а не Москве, нужно избежать многочисленных бедствий. Неудачный конфликт на Украине, слабеющая американская экономика, рост преступности в стране и кризис открытых границ требуют решительных действий», — заключает Дуглас Макгрегор.