Из-за плохой привычки не учитывать ничьи интересы, кроме своих собственных, США в украинском вопросе «не оставили особого выбора» Кремлю, полагает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как заявил Макгрегор в телемосте, опубликованном на YouTube-канале Douglas MacGregor Straight Calls, Вашингтон мог бы без труда предотвратить боевые действия — достаточно было вовремя приструнить Киев, прекратив дискриминацию русскоязычных украинцев.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: У нас есть очень плохая привычка не брать во внимание ничьи интересы, кроме своих собственных, но при этом на самом деле мы не знаем до конца, в чём наши собственные интересы заключаются, а потому, к несчастью, возложили ответственность за их определение на небольшую группу людей в Вашингтоне. И именно так всё и произошло в данном конкретном случае: в США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать — и уж точно не хотел спонсировать войну против России. Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора в этом вопросе.



Ваши зрители наверняка помнят о том, что за восьмилетний промежуточный период до начала этого вмешательства со стороны России погибло 14 тысяч человек. Большая часть погибших — жители Донецкой и Луганской областей, так называемых отколовшихся республик, и они были русскими людьми. Кроме того, русские были на самой Украине, и там их сделали гражданами второго сорта: их подвергали злокозненной практике «украинизации» — сродни тому, что в царское время называлось «русификацией». Долго так продолжаться не могло.





Путин подписал Минские соглашения, и его убедили в том, что западные страны окажут давление на Украину, дабы она выполняла свои обязательства по этим договорённостям, но всё это в итоге рухнуло.





Мы можем возвращаться и значительно дальше во времени, но, разумеется, главной проблемой, с точки зрения россиян — помимо обеспокоенности за своих людей, которая у них, конечно, тоже была, — стало появление очень многочисленной, превосходно оснащённой и подготовленной, мощной украинской армии, единственной целью существования которой было сначала пробиться в так называемые отколовшиеся республики, а в итоге — отвоевать Крым. Всё это хорошо известно — больше того, россияне, продвигаясь по Восточной Украине, нашли соответствующие планы.





Всё это печально, но с учётом обстоятельств, если бы мы сами столкнулись с чем-то подобным в Мексике, мы бы повели себя во многом так же, как россияне, — только мы бы действовали значительно жёстче и с гораздо меньшей осторожностью в плане использования своей военной мощи, как свидетельствует наша история.





Поэтому в общем и целом ситуации можно было избежать. Всё, что от нас требовалось, — это вмешаться и заявить: «Знаете, а ведь у России есть на Восточной Украине вполне обоснованные интересы». Нам достаточно было заявить правительству Украины: «Пока не обеспечите равенство всех ваших граждан перед законом, поддержку вам оказывать не будем». Это несложно было сделать, ну а наш Госдеп и так любит выпячивать свою деятельность в защиту прав — так вот тогда на Украине была возможность защитить чьи-то права, а они её полностью проигнорировали.

Дата выхода в эфир 23 мая 2023 года.