С начала боевых действий на Украине прошло 15 месяцев, но никаких признаков военного и политического ослабления России нет, заявил глава разведки Германии Бруно Каль. По его словам, Москва по-прежнему способна вести продолжительные боевые действия. У неё для этого достаточно солдат, оружия и боеприпасов. И, если Запад не продолжит оказывать Киеву организованную поддержку, стратегия Путина, нацеленная на долговременное противостояние, может оказаться победной.

По прошествии 15 месяцев после начала боевых действий на Украине не видно никаких признаков военного и политического ослабления России, заявил глава немецкой разведки Бруно Каль. В системе главы Кремля Владимира Путина нет никакого раскола, передаёт его слова Der Tagesspiegel.

«Россия по-прежнему способна вести продолжительные боевые действия», — заявил он. У неё достаточно солдат, оружия и боеприпасов. Есть определённые уязвимости и неожиданности в том, что касается боеспособности войск, но, если Запад не продолжит оказывать Украине организованную поддержку, стратегия Путина, нацеленная на долговременное противостояние, может оказаться победной.

Каль также рассказал о том, что о планах России по введению войск на Украину немецкой разведке стало известно приблизительно за 14 дней до начала боевых действий: «Тогда были замечены феномены, которые не предполагали иной интерпретации».

Глава разведки Германии также отрезвил тех, кто обольщает себя надеждами на скорое раскрытие причин подрыва «Северных потоков»: «Есть признаки, указывающие на самые разные направления». По его словам, ни одна страна и не одна служба разведки в мире на данный момент не способна назвать конкретных исполнителей. Одно можно утверждать однозначно: их деяния носили крайне преступный и террористический характер.