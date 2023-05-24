Der Tagesspiegel Оригинал

Глава немецкой разведки: долговременная стратегия Путина на Украине может оказаться победной

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С начала боевых действий на Украине прошло 15 месяцев, но никаких признаков военного и политического ослабления России нет, заявил глава разведки Германии Бруно Каль. По его словам, Москва по-прежнему способна вести продолжительные боевые действия. У неё для этого достаточно солдат, оружия и боеприпасов. И, если Запад не продолжит оказывать Киеву организованную поддержку, стратегия Путина, нацеленная на долговременное противостояние, может оказаться победной.
Глава немецкой разведки: долговременная стратегия Путина на Украине может оказаться победной
AP

По прошествии 15 месяцев после начала боевых действий на Украине не видно никаких признаков военного и политического ослабления России, заявил глава немецкой разведки Бруно Каль. В системе главы Кремля Владимира Путина нет никакого раскола, передаёт его слова Der Tagesspiegel.

«Россия по-прежнему способна вести продолжительные боевые действия», — заявил он. У неё достаточно солдат, оружия и боеприпасов. Есть определённые уязвимости и неожиданности в том, что касается боеспособности войск, но, если Запад не продолжит оказывать Украине организованную поддержку, стратегия Путина, нацеленная на долговременное противостояние, может оказаться победной.
 
Каль также рассказал о том, что о планах России по введению войск на Украину немецкой разведке стало известно приблизительно за 14 дней до начала боевых действий: «Тогда были замечены феномены, которые не предполагали иной интерпретации».
 
Глава разведки Германии также отрезвил тех, кто обольщает себя надеждами на скорое раскрытие причин подрыва «Северных потоков»: «Есть признаки, указывающие на самые разные направления». По его словам, ни одна страна и не одна служба разведки в мире на данный момент не способна назвать конкретных исполнителей. Одно можно утверждать однозначно: их деяния носили крайне преступный и террористический характер.
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источник
Der Tagesspiegel Германия Европа
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