Не соответствует критериям — Шольц развеял надежды Украины на скорое вступление в НАТО

После окончания конфликта Украина «будет оснащена оружием западного производства», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Die Welt. По его словам, тогда странам Запада предстоит обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены ей «в послевоенной ситуации», но до того времени «ещё далеко». В настоящий момент «всем ясно», что «в обозримом будущем» вступления Украины в НАТО «не произойдёт» — в том числе и потому, что критерии организации включают в себя «целый ряд условий», которые Украина выполнить не может.

Приняв решение поддержать усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16, президент США Джо Байден послал президенту России сигнал: союзники готовы поддерживать Украину и в долгосрочной перспективе, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Шольца, Германия в настоящее время является вторым по величине поставщиком помощи Украине — в финансовом и гуманитарном плане, а также с точки зрения поставок оружия. Недавно Германия объявила ещё об одном пакете помощи на сумму €2,7 млрд, который предусматривает поставки в этом и следующем году.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко недавно заявил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине истребители F-16. «Подобные угрозы звучали довольно часто. Важно то, что мы действуем только согласованно друг с другом, никаких усилий в одиночку, и мы обеспечиваем отсутствие обострения, которое приведёт к войне между Россией и НАТО. И именно этого курса мы и придерживаемся, одновременно поддерживая Украину в её обороне в максимально возможной степени», — прокомментировал заявления Грушко Шольц.

По мнению канцлера, в настоящий момент очередь в обучении украинских пилотов за теми странами, которые располагают подобными системами. У Германии нет самолётов F-16, и она концентрируется в основном на противовоздушной обороне, бронетехнике и тяжёлой артиллерии.

«Сейчас речь идёт о том, чтобы поддержать Украину, защитить её землю. В будущем также будут обсуждаться гарантии безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, насколько сильно мы будем снабжать Украину оружием в будущем. После окончания войны Украина будет оснащена оружием западного производства», — утверждает Шольц.

«Ясно и то, что затем нам необходимо будет обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации. Но до того времени ещё далеко. Давайте сосредоточимся на том, что происходит сейчас», — продолжает канцлер.

«В 2008 году в Бухаресте НАТО приняло решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО. — ИноТВ) не произойдёт. В том числе и потому, что критерии НАТО включают в себя целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может», — пояснил Шольц.

На саммите G7 лидеры экономически развитых стран «рассмотрели множество вопросов». К ним относятся, в частности, очень интенсивные переговоры со странами Африки, Южной Америки и многих стран Азии с целью создания «многополярного мира, в котором страны будут действовать на равных». По словам Шольца, в этом контексте, конечно, определённую роль играет и Китай, так как «совершенно очевидно, что он будет продолжать расти экономически». «Верно и то, что он не должен создавать угрозы безопасности региона. Мы очень точно высказались по этому поводу», — подчеркнул Шольц.

«Запад проводит политику «одного Китая». Точно так же видят это Тайвань и коммунистический Китай. Это включает в себя запрет на изменение границ силой оружия и запрет на изменение статус-кво. Мы настаиваем на этом», — прокомментировал канцлер напряжённость вокруг Тайваня.

«Мир, в котором мы живём, изменится. Скоро будет много стран, которые приобретут большее экономическое значение. До эпохи индустриализации на Индию и Китай приходилось от 20 до 30 процентов мирового валового национального продукта. В этом отношении мир только начинает возвращаться к нормальной жизни. Будут значимые страны в Южной Америке, в Африке и в Азии. Важно, чтобы все они были объединены в многополярный порядок, основанный на сотрудничестве, а не на военном противостоянии», — убеждён Шольц.

По мнению канцлера, итоговая декларация саммита G7 не приведёт «к снижению температуры» в отношениях Китая с Западом. «Я считаю, что самое важное в мировых отношениях — это не молчать и описывать отношения такими, какие они есть, без прикрас. Это то, что мы сделали на саммите G7 в Японии. Речь не идёт об исключении Китая из глобальных экономических отношений. Почти все страны G7 представлены в Китае крупными инвестициями. Речь идёт о создании мирного мирового порядка», — подытожил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Die Welt.