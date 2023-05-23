SZ: ради имиджа и безопасности — Китай направил в Европу эмиссара для урегулирования украинского конфликта

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправляется в турне по европейским странам, сообщает Süddeutsche Zeitung. Его задача — найти способы урегулировать украинский конфликт, укрепив таким образом имидж своей страны. Но речь также идёт о непосредственных интересах безопасности Поднебесной, ведь ситуация на Украине привлекла и внимание к событиям на Тайване, рассказывает немецкое издание.
Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправился в турне по странам Европе с целью найти возможности для урегулирования украинского конфликта, сообщает Süddeutsche Zeitung. И дипломат несомненно обладает для этого необходимыми компетенциями, отмечает немецкое издание.
Он родился в 1953 году в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. В этом регионе проживают тысячи русских. Образование он получил в Пекинском университете иностранных языков. Хуэй свободно говорит на русском языке. И в целом всегда интересовался большим соседом Поднебесной. Когда рухнул Советский Союз, дипломат находился в московском посольстве. В 2008 он занял пост заместителя министра иностранных дел. После этого 10 лет работал в посольстве в России. В 2019 году глава Кремля Владимир Путин наградил его Орденом дружбы. В том же году он стал Спецпредставителем правительства Китая по делам Евразии, и именно в этой роли отправился сейчас в турне по Европе.
До сих пор у Поднебесной получалось на удивление неплохо балансировать между Россией, своим важнейшим стратегическим партнёром, и Европой, своим экономическим партнёром. Китай так и не осудил боевые действия на Украине. В тоже время он старается не портить отношения с ЕС. Больше всего Поднебесную волнует возможность возникновения демократического альянса, который начнёт оказывать на неё большее давление. К тому же отношения с американцами исторически итак сложились плохими.
СМИ в Китае винят в происходящем на Украине именно США, продолжает издание. Местные газеты пишут, что Вашингтон не заинтересован в мире, что Америка запугала европейские страны и вынудила их вступить в НАТО, заработала миллионы на продаже европейцам газа и стала главным выгодоприобретателем от кровопролития в регионе. Китай же напротив играет конструктивную роль и выполняет миротворческую миссию.
Ли Хуэй едет в Европу для того, чтобы укрепить имидж своей страны, а также доказать, что она выступает как посредник и является ответственным игроком на мировой политической арене. Однако речь также идёт о непосредственных интересах безопасности Китая, ведь украинский конфликт привлёк внимание мира и к ситуации на Тайване.
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