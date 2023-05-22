Bloomberg: удар возмездия — Китай отказался закупать чипы американского технологического гиганта

Власти Китая запретили операторам ключевой инфраструктуры закупать продукцию Micron Technology под предлогом угрозы национальной безопасности, сообщает Bloomberg. В США это назвали возмездием за внесение китайских фирм в чёрный список и актом «технологической войны», сообщает Bloomberg.

Китай подогрел технологическую войну с США, объявив о том, что продукты американского производителя чипов памяти Micron Technology не прошли проверку безопасности, поэтому операторы ключевой инфраструктуры в стране больше не смогут их закупать, пишет Bloomberg.

В воскресенье власти Китая заявили, что выявили представляющие угрозу национальной безопасности проблемы с продуктами американского производителя чипов. В частности, Администрация киберпространства Китая отметила, что продукты Micron имеют серьёзные риски для сетевой безопасности, которые создают «значительные риски безопасности для цепи поставок важнейшей информационной инфраструктуры».

Как напоминает новостное агентство, проверка в отношении продукции американской компании началась в Китае в начале апреля. Полупроводники стали важнейшем полем экономического противостояния Пекина и Вашингтона, причём в США уже внесли китайские технологические фирмы в чёрный список и запретили своим гражданам работать на китайские компании, которые выпускают полупроводниковую продукцию.

В Министерство торговли США назвали результаты проведённой в Китае проверки «безосновательными», добавив, что вместе с союзниками будут работать над ограничением сбоев в работе отрасли.

«Решение Администрация киберпространства Китая нельзя понимать иначе как возмездие за американские меры экспортного контроля над полупроводниками. Ни один иностранный бизнес, работающий в Китае, не должен быть обманут этой уловкой», — заявил бывший сотрудник ФБР и соучредитель Trenchcoat Advisors Холден Триплетт, назвавший решение исключительно «политическим».

Bloomberg указывает на воцарившуюся в результате этого решения неопределённость для других американских производителей микросхем, которые продают свою продукцию в Китай, являющийся крупнейшим в мире рынком полупроводников. Такие компании, как Qualcomm, Broadcom и Intel поставляют в Поднебесную миллиарды чипов, где их помещают в электронные продукты, поставляемые по всему миру.

В компании Micron заявили, что в настоящий момент оценивает результаты проверки, а также потенциальные дальнейшие шаги. Там также уточнили, что надеются «на продолжение обсуждений с китайскими властями».

В воскресенье по окончании саммита «Большой семёрки» в Японии президент США Джо Байден выразил оптимизм по поводу отношений с Китаем. По словам Байдена, он рассчитывает, что отношения между двумя странами начнут «оттаивать очень скоро».