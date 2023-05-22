Spiegel: Китай выразил протест против «злонамеренной клеветы» со стороны Великобритании

Посольство Китая в Великобритании призвало Лондон «прекратить клевету и очернительство Китая» во избежание дальнейшего ущерба двусторонним отношениям, пишет Der Spiegel. Как сообщает издание, ранее на пресс-конференции по итогам саммита G7 премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай «крупнейшим вызовом нашего времени для мировой безопасности и процветания».

После саммита G7 в Японии отношения между Китаем и Великобританией охладели ещё сильнее. В воскресенье посольство Китая в Великобритании в ответ на заявления премьер-министра Риши Сунака призвало Лондон «прекратить клевету и очернительство Китая» во избежание дальнейшего ущерба двусторонним отношениям, пишет Der Spiegel.

На пресс-конференции по итогам саммита Сунак заявил, что Китай представляет собой «крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания», однако ведущие экономики мира не должны «стремиться к полному отделению от него».

«Заявления британской стороны по этому поводу являются не чем иным, как повторением чужих слов, и представляют собой злонамеренную клевету, не соответствующую фактам. Китай решительно отвергает и резко осуждает это», — говорится в заявлении посольства.

Как утверждает издание, в итоговой декларации саммита отрывки, касающиеся Китая, оказались не столь резкими, как ожидали многие. Изоляция китайской экономики и замедление развития Китая не являются целью Запада, подчёркивается в документе. Тем не менее страны G7 стремятся снизить риски, например сократить чрезмерную зависимость от сырья из Китая, и намерены способствовать диверсификации.

Однако Министерство иностранных дел Китая всё же выразило протест. Представитель МИД КНР заявил, что «G7 упорно пытается дискредитировать и атаковать страну». Пекин выразил своё «решительное несогласие» в нескольких нотах протеста, в том числе в адрес принимающей стороны саммита — Японии.

Посольство Китая в Японии заявило, что саммит G7 «способствовал развязыванию блокового противостояния». Страны должны прекратить распространять конфронтацию и провоцировать раскол, отмечается в заявлении посольства.

В группу семи ведущих экономически развитых стран Запада входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. На фоне роста напряжённости в отношениях Великобритания пересмотрела своё политическое взаимодействие с Китаем ещё в марте, пишет Der Spiegel.