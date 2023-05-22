SRF: Запад утратил вес на мировой арене и способен увлечь за собой всё меньше стран

Запад сейчас демонстрирует больше сплочённости, чем прежде, однако его вес на мировой арене уменьшился, отмечает швейцарский телеканал SRF. Группе G7 не удалось привлечь на свою сторону важные развивающиеся страны, и винить в этом она может только собственное высокомерие. Сейчас всё меньше государств, даже демократических, готовы присоединиться к Западу в самых различных вопросах, и эту тенденцию вряд ли можно остановить.

Саммит G7 в Хиросиме, вероятно, войдёт в историю как один из самых успешных, отмечает швейцарский телеканал SRF. Но крупнейшие западные экономические державы упустили одну цель, а именно: привлечь на свою сторону важные развивающиеся страны. Это свидетельствует о серьёзной слабости.

Военная спецоперация России на Украине и претензии Китая на мировое господство вновь сближают правительства стран «Большой семёрки». Прошлогодний саммит G7 в немецком Эльмау уже был признан успешным. Нынешний саммит в Хиросиме можно считать ещё более успешным. Саммит во время боевых действий — это говорит о солидарности. Кроме того, 91% соглашений, заключённых в Эльмау, был фактически выполнен, согласно анализу исследовательской группы из Университета Торонто, которая изучает подобные саммиты на протяжении десятилетий.

Так что G7 может быть довольна собой. Если бы только не весь остальной мир, отмечает SRF. Потому что всё меньше и меньше стран, даже важных и — что особенно болезненно — демократических, готовы присоединиться к Западу, идёт ли речь о конфликте на Украине, правах человека или мировом экономическом порядке.

Запад должен винить в этом только себя. Слишком долго крупные западные державы, в частности, были высокомерными и покровительственными. Они могли позволить себе «знать лучше» и занимать положение «старших». Их власть была велика, даже слишком велика. У бесчисленных государств не было другого выбора, кроме как принять западные цели, а иногда и западные ценности.

Тем временем «Большая семёрка» предпринимает более серьёзные, более справедливые усилия, чтобы сомкнуть ряды с другими державами. Но новое «наступление обаяния» вряд ли даст эффект, продолжает швейцарский телеканал. Ведь пока у западных стран нет необходимого веса. Вместе группа G7 представляет лишь 30% мировой экономической мощи. Это означает, что такие страны, как Бразилия, Индия, Индонезия, Нигерия, Южная Африка или Мексика, не обязательно должны быть в хороших отношениях с Западом. У них есть альтернативы, в военном отношении это всё ещё иногда Россия — как показывают Сирия или Мали. В экономическом и политическом плане, однако, прежде всего Китай.

Один пример: параллельно с саммитом в Хиросиме Пекин пригласил на саммит глав государств Центральной Азии. Это было не случайное совпадение, а скорее тонкий укол из тех, которые любит наносить китайское руководство. Но почему китайцы так успешно заманивают на свою сторону страны Центральной Азии? Почему Европа не вовлекается туда больше, не приобретает больше влияния?

Другой пример: западные державы хотели бы, чтобы президент Бразилии Лула обменялся мнениями с президентом Украины Зеленским в Хиросиме, что дало бы последнему возможность перетянуть его на сторону Киева. Но Лула не позволил оказать на себя давление и сделать возможной эту встречу.

Как подчёркивает SRF, потеря значимости Запада очевидна. Сейчас Запад демонстрирует больше единства, но имеет меньший вес, чем раньше. Авторитарные правители будут довольны. Однако для свободы, демократии и верховенства закона в мире это не очень приятное событие. Но его вряд ли можно остановить, заключает швейцарский телеканал.