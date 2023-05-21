ZDF: фон дер Ляйен объяснила, почему для ЕС важны альтернативы «шёлковому пути»

Для Европы сейчас крайне важно укрепить партнёрские отношения с Глобальным Югом и предложить реальные альтернативы китайскому «шёлковому пути», подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF. Поэтому ЕС планирует выделить €600 млрд на развитие инфраструктуры в Индии, Индонезии и Бразилии.

ЕС хочет укрепить своё партнёрство с Глобальным Югом — Индией, Индонезией и Бразилией. На развитие инфраструктуры в этих странах планируется направить €600 млрд, рассказала в интервью немецкому телеканалу ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помимо вопроса об инвестициях в глобальный Юг, она также прокомментировала последний пакет санкций против России и способы противостояния уклонению от их соблюдения.

«Для нас важно, что мы предлагаем реальные альтернативы, например, китайской инициативе «Шёлковый путь», — подчеркнула фон дер Ляйен, рассказав также о совместной инициативе по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы и G7. «Это пакет в €600 млрд, который мы запускаем вместе с США и другими странами, чтобы инвестировать конкретно в инфраструктуру на Глобальном Юге. И что для нас здесь важно — в отличие от Китая — это то, что мы не просто говорим: «Мы сейчас привезём наших сотрудников на место, а потом заберём добавленную стоимость обратно в Китай», а то, что это действительно становится беспроигрышной ситуацией для стран-партнёров», — объяснила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что для Брюсселя крайне важно, чтобы глобальный Юг стал партнёром, потому что он определяет, какие общие ценности необходимо защищать. Кроме того, от этого зависит, удастся ли Европе вместе с её партнёрами на глобальном Юге совершить скачок к климатически нейтральному будущему.

«Это огромные шаги, которые нам предстоит сделать. И удастся ли нам дать растущей части населения Глобального Юга возможности для хорошей жизни и выхода из бедности? Гигантские задачи», — прокомментировала она.

По словам фон дер Ляйен, когда кто-то вводит масштабные санкции, возникают попытки их обойти. Это не обязательно делают государства, но часто санкции нарушают компании. Именно поэтому в одиннадцатый пакет санкций включено решение, которое позволяет применять штрафные меры непосредственно к этим компаниям.

И тогда не имеет значения, где находятся эти компании, утверждает председатель Еврокомиссии. «Мы серьёзно настроены на прекращение уклонения от санкций. Именно поэтому мы включили в одиннадцатый пакет более 90 компаний по всему миру, у нас есть чёткие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны», — рассказала фон дер Ляйен в интервью ZDF.

Некоторые из этих компаний локализованы в Китае, но это не означает, что они являются китайскими компаниями. «Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев с другим гражданством, — пояснила глава Еврокомиссии. — Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем действовать чётко. Кстати, это относится и ко всем другим компаниям из более чем 90, против которых мы применяем санкции, — что мы не потерпим этого и поэтому против этих компаний будут применены штрафные меры».

По признанию фон дер Ляйен, у разных стран-членов ЕС есть разные интересы, это несомненно. Но все согласны с тем, что Китай сильно изменился, и что поэтому необходимо ужесточить политику в отношении Китая.

И в последние недели и месяцы этому вопросу было посвящено много обсуждений, которые всё больше и больше формируют общую стратегию ЕС. «Это процесс, который ещё не завершён, но он показывает, что мы вместе можем видеть не только преимущества наших интересов с Китаем, но и, прежде всего, риски. И мы должны ясно смотреть им в глаза», — рассказала Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF.