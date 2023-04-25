ZDF: Евросоюз поможет Украине кредитом в €1,5 млрд сроком на 35 лет

Украина получит финансовую помощь от Евросоюза в виде кредита на сумму €1,5 млрд, сообщает немецкий телеканал ZDF. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это часть кредитной программы на общую сумму до €18 млрд. Эти средства должны обеспечить восстановление разрушенной инфраструктуры, работу больниц и школ, а также выплаты зарплат и пенсий. На то, чтобы выплатить кредит, у Украины будет до 35 лет.

Украина получит новый кредит помощи ЕС в размере €1,5 млрд, сообщает немецкий телеканал ZDF. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что это часть кредитной программы на сумму до €18 млрд, согласованной странами — членами ЕС в декабре на этот год.

«Мы будем продолжать помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу её институтов и инфраструктуры и проводить важнейшие реформы», — заявила фон дер Ляйен.

Своей финансовой помощью ЕС хочет дать возможность украинскому государству продолжать выплачивать зарплаты и пенсии гражданам. Также эти средства должны обеспечить работу больниц, школ и аварийных убежищ для переселенцев.

Кроме того, средства могут быть использованы для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской военной спецоперации на Украине. Это, например, линии электропередач, системы водоснабжения, а также дороги и мосты.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, кредиты связаны с 20 обязательствами по проведению реформ и отчётностью. Эти обязательства касаются, например, верховенства закона и борьбы с коррупцией, отмечает немецкий телеканал.

У Украины есть до 35 лет на погашение кредита, которое должно начаться в 2033 году. Процентные расходы будут нести страны — члены ЕС, сообщает ZDF.