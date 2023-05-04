Das Erste: Еврокомиссия предлагает потратить €1 млрд на наращивание производства боеприпасов для Украины и ЕС

02:57
«СТРАНА.ua»: в Киеве произошёл взрыв
В Киеве прозвучал взрыв.
02:50
Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку Украины нанести удар по Кремлю и отметил эффективные действия служб безопасности России.
02:43
Рогов сообщил о втором взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Второй взрыв произошёл в контролируемом киевскими властями городе Запорожье, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
02:34
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве.
02:25
Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошёл взрыв
В контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошёл взрыв, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
02:14
MWM: серия ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
Обозреватели портала Military Watch Magazine выразили мнение, что ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы ВС Украины и снизили шансы на успех контрудара.
02:00
Тошич: рад, что ЦСКА приблизился к трофею
Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе армейского клуба в матче с «Уралом».
01:59
В Камчатском крае произошло два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2
Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли в четверг в Камчатском крае, сообщает региональное управление МЧС.
01:51
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
01:40
СК расследует обстрелы украинскими военными ДНР, Курской области и Краснодарского края
Следственный комитет России расследует обстрелы Вооружёнными силами Украины Донецка, атаку на посёлок Тёткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае.
01:38
Гвардиола — о рекорде Холанда по голам за сезон в АПЛ: он особенный, поздравляю его
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о рекорде нападающего Эрлинга Холанда по голам за сезон в чемпионате Англии.
01:24
Замглавы МИД Галузин предупредил Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.
01:19
Фальк: МЮ может приобрести Мбаппе, если клуб купит шейх Тамим
Катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани может приобрести «Манчестер Юнайтед».
01:02
«Атлетико» разгромил «Кадис» и обошёл «Реал» в таблице Ла Лиги
«Атлетико» обыграл «Кадис» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
00:58
Слуцкий заявил, что Зеленский и Байден должны ответить за атаку беспилотников на Кремль
Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки дронов на Кремль вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским должны нести президент Соединённых Штатов Джо Байден и лидеры государств, которые поддерживают украинский режим.
00:56
Сафонов: знал, куда бьют основные пенальтисты «Акрона», но их заменили
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе своей команды над «Акроном» в матче Кубка России по футболу.
00:45
Ynet: «Хапоэль» откажется от выкупа Сулейманова у «Краснодара» из-за участия в потасовке
Израильский футбольный клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы принял решение отказаться от выкупа у «Краснодара» хавбека Магомед-Шапи Сулейманова.
00:41
В СК поручили возбудить уголовное дело после нападения на консульство России в Мариехамне
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание российского консульства в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах.
00:29
Портер: Орлов хотел бы вернуться в «Вашингтон», но готов к переговорам с «Бостоном»
Журналист The Boston Globe Мэтт Портер высказал мнение, что защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов может вернуться в «Вашингтон Кэпиталз».
00:29
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Полтавской областях Украины.
00:19
Белый дом: Байден не планирует переговоры с Путиным в свете атаки БПЛА на Кремль
Американский лидер Джо Байден не планирует проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным после атаки беспилотников на Кремль.
00:12
Орлов — о возможном возвращении в «Вашингтон»: желание есть
Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов высказался о возможном возвращении в «Вашингтон Кэпиталз».
00:09
Возгорание резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна на Кубани полностью ликвидировали
В Краснодарском крае полностью ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна Темрюкского района. Об этом информирует краевое ГУ МЧС.
23:58
«Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии по футболу
«Айнтрахт» нанёс поражение «Штутгарту» в полуфинальном матче Кубка Германии.
23:58
Госдеп предупредил американцев о сохранении угрозы ракетных атак на Украине
Американский Госдепартамент предупредил граждан Соединённых Штатов о сохранении повышенной угрозы ракетных атак на Украине.
23:53
Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Фулхэмом»
«Ливерпуль» нанёс поражение «Фулхэму» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
23:52
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ
«Манчестер Сити» нанёс поражение «Вест Хэм» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
23:48
Вильфанд рассказал о сильном похолодании в Москве с 6 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные дни в Москве ожидается холодная погода с осадками.
23:48
В Подмосковье откроют 800 летних кафе
В Московской области планируют открыть около 800 летних кафе, в том числе не менее 300 — на участках, находящихся в муниципальной и неразграниченной госсобственности.
23:46
Холанд установил новый рекорд АПЛ по голам за сезон
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новый рекорд чемпионата Англии по голам за сезон.
23:45
Морозов — о поражении «Акрона» в Кубке России: в этот раз удача была на стороне «Краснодара»
Президент «Акрона» Павел Морозов прокомментировал поражение тольяттинской команды в первом финале Пути регионов Кубка России от «Краснодара».
23:45
В Псковской области с 5 мая введут запрет на запуск гражданских беспилотников
Власти Псковской области приняли решение о запрете с 5 мая на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников.
23:40
Президент «Акрона» Морозов назвал выдающимся результат команды в Кубке России
Президент «Акрона» Павел Морозов подвёл итоги выступления тольяттинской команды в Кубке России.
23:37
Рогов сообщил, что ГУР перебрасывает спецподразделения из Артёмовска в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины перебрасывает спецподразделения из Артёмовска (Бахмута) в подконтрольный киевским властям город Запорожье.
23:32
Шестёркин: в следующем сезоне вы увидите другого Игоря
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он испытывал большое давление.
23:31
Французский политик Филиппо назвал атаку БПЛА на Кремль работой «американских ястребов»
Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что за попыткой атаки украинских беспилотников на Кремль стоят «американские ястребы», которые действуют под чужим флагом.
23:25
Politico: на Украину прибыли ЗРК Patriot и обученные их использованию военные ВСУ
На прошлой неделе на Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и обученные её использованию военнослужащие украинской армии.
23:17
Космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры на модуль «Наука»
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры, которая необходима для экспериментов, на модуль «Наука».
23:16
Мостовой: не факт, что ЦСКА выиграет Кубок России
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы ЦСКА одержать победу в Кубке страны.
23:12
Армия Судана дала согласие на семидневное гуманитарное перемирие
Армия Судана согласилась на гуманитарное семидневное перемирие с 4 по 11 мая, которое было предложено африканской Межправительственной организацией по развитию (ИГАД).
23:09
В Москве рассказали о ходе модернизации Боткинской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о модернизации Боткинской больницы.
23:08
Выставка «Великие сражения Великой Отечественной войны» пройдёт в Оренбурге
Выставка «Великие сражения Великой Отечественной войны» откроется в сквере у Дома Советов в Оренбурге в четверг, 4 мая.
23:08
Foot Mercato: ПСЖ ведёт переговоры с Моуринью
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может занять аналогичный пост в ПСЖ.
23:07
Невролог Голубинская посоветовала снизить физическую нагрузку во время магнитных бурь
Врач-невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, как облегчить своё состояние во время магнитных бурь. В частности, она посоветовала снизить физическую нагрузку, чтобы организм не испытывал дополнительного стресса.
23:07
В Москве рассказали о стартапах лауреатов конкурса «Лидеры цифровой трансформации»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о стартапах конкурса «Лидеры цифровой трансформации». По его словам, свои проекты запустили более половины победителей 2022 года.
23:06
Синоптик Тишковец посоветовал пока не рассчитывать на устойчивое летнее тепло в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал похолодание в столичном регионе.
23:06
В школах Владивостока обновят стадионы к началу учебного года
В ряде школ Владивостока будут обновлены стадионы к началу нового учебного года.
23:05
В Подмосковье открыли новый съезд с Володарского шоссе
В Московской области открыли съезд с Володарского шоссе на А-105.
23:05
Лариса Долина назвала День Победы самым важным праздником
Певица Лариса Долина заявила, что считает День Победы самым важным праздником.
23:04
Молодёжный юридический форум пройдёт в Петербурге 10 мая
Международный молодёжный юридический форум состоится в Санкт-Петербурге 10 мая. Он откроет Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ).