Das Erste: Еврокомиссия предлагает потратить €1 млрд на наращивание производства боеприпасов для Украины и ЕС

Еврокомиссия выступила с предложением о наращивании промышленного потенциала европейской оборонной отрасли за счёт вливания €1 млрд, пишет Das Erste. Причина такого решения — трудности, с которыми страны ЕС сталкиваются при поставке Украине достаточного количества боеприпасов.

Европейскую оборонную промышленность собираются подтолкнуть к быстрому расширению производства с помощью финансовых вливаний, пишет Das Erste. Согласно предложению, представленному Еврокомиссией, к середине 2025 года оборонной промышленности будет предоставлено €500 млн, а ещё €500 млн. должны быть профинансированы странами-членами.

Причиной этих планов стали сложности, которые европейские страны испытывают при предоставлении Украине достаточного количества боеприпасов, пишет Das Erste. Как отмечает издание, план был презентован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ещё во вторник. Согласно ему предполагается за 12 месяцев нарастить европейские производственные возможности до 1 млн. снарядов в год.

По словам еврокомиссара по промышленности Тьерри Бретона, у Европы есть необходимые промышленный базис и потенциал, для того чтобы удовлетворить запросы Украины и стран-членов, пишет Das Erste. Однако этот потенциал нужно стимулировать, чтобы приспособить его к потребностям высокоинтенсивного конфликта.

Как отмечает Das Erste, теперь предложение Еврокомиссии должны будут рассмотреть страны-члены ЕС и Европарламент. В Еврокомиссии сообщили, что рассчитывают на одобрение ещё до лета.