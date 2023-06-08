Макгрегор: Вашингтону плевать, сколько людей погибнет на Украине

Бесчеловечность Запада по отношению к украинскому народу переходит всякие границы, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube канала Judging Freedom он заявил, что риторика про опасность русских для Европы — полная чушь, в это никто не верит. Запад устал от войны и от безответственности политиков. На Германию придётся основной удар из-за отказа от дешёвых энергоносителей. Сейчас экономика страны скатывается в рецессию, и правительство Шольца вряд ли сможет это пережить.

Итак, президент Зеленский назвал президента Путина загнанным в угол зверем. Я бы поспорил и сказал, что Джо Байден, Энтони Блинкен и Ллойд Остин загнали себя в угол всей этой ерундой про «столько, сколько потребуется». То есть должна ли война закончиться прекращением огня сейчас или прекращением огня через год, когда погибнут ещё 100 тысяч человек и будут спущены ещё 100 миллиардов американских долларов?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Ну, первая мысль, которая приходит мне на ум, что второе имя Блинкена — Фугази. Но стоит отметить ещё вот что. Бесчеловечность по отношению к украинскому народу. Для меня это абсолютно непостижимо. С самого первого дня. Совершенно очевидно, что всем абсолютно наплевать, что творится с людьми, живущими на Украине. И это возмутительно. Это противоречит всему, что мы, по нашему заявлению, представляем собой как американцы.

Им должно быть стыдно за себя. Что касается заключений по этому вопросу. Он говорит «пережить»: «Путин думает, что сможет пережить нас». Да он уже это сделал! Посмотрите хорошенько на Германию. Германия скатывается в глубочайшую рецессию. И это не должно никого удивлять. Дешёвая энергия — это источник жизненной силы научно-промышленной мощи и экономики.

Индустриализация Германии осуществляется её собственным руководством. Буквально вчера я смотрел речь Шольца. Он не смог её произнести. Его освистали, когда он был на сцене. Люди кричали на него. Он тараторил: «Мы боремся с Путиным, мы должны бороться с Путиным!» А люди отвечали: «Чушь! Фуууу! Забудь об этом!» Немцы никогда не верили, что так называемые русские наступают. Никто в Европе, в Западной Европе не верит в это. Это полная чепуха, которую мы из этого вытрясли.

Ещё раз повторяю, если вы утверждаете, что русские глупы и ни на что не способны, то почему же они одновременно собираются захватить Восточную Европу и Центральную Европу? Это всё чушь! Почти вся игра разворачивается на Западе. И я думаю, центром станет Германия. Вначале я полагал, что это будет Франция, но сейчас я склоняюсь к Германии. Я не представляю, как правительство Шольца может это пережить.

Запад начинает уставать от войны?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: О, абсолютно.

Ну, кроме администрации Байдена…

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я думаю, это тяжелейшее бремя для любого, кто сидит в сенате США. Я, конечно, понимаю, что они не переживают ночами о том, сколько человек погибло на Украине. Или сколько денег потрачено впустую. Но мы только что наблюдали, как они подписались под очередным громадным потолком долга, и они продолжают делать вид, что долг не имеет значения. Думаю, мы все понимаем, что это закончится плохо и для Соединённых Штатов, и для Запада.

Так что в Вашингтоне у руля стоят безответственные люди. Вопрос в том, что мы, американцы, будем делать, когда вся эта ситуация взорвётся? И я думаю, час близок.



Дата выхода в эфир 06 июня 2023 года.