Расследования европейских СМИ показали, что ЦРУ знало о намерениях украинского руководства подорвать российско-немецкие газопроводы. Доказательств причастности Украины к теракту всё больше, сообщает Der Spiegel. В то же же время эксперты считают причастность России маловероятной, так как у страны нет мотива.

Расследования немецких телеканалов Das Erste и SWR, газеты Die Zeit и нидерландского телеканала NOS/Nieuwsuur показали, что Центральное разведывательное управление США настоятельно не рекомендовало Украине в июне 2022 года предпринимать диверсионные действия против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Der Spiegel сообщает, что эти расследования об информированности ЦРУ об украинских намерениях подтверждаются источниками из многих стран. Сама американская спецслужба, однако, по-прежнему отказывается от комментариев.

Немецкое издание сообщает, что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) первой узнала о готовящемся «акте саботажа» со стороны «отрядов специального назначения с Украины». По информации нидерландских спецслужб, подрыв газопроводов должен был состояться в июне 2022 года. Данными наблюдениями MIVD поделилась с другими государствами, в том числе с Германией. Der Spiegel пишет, что предупреждения нидерландской разведки «стали поводом для ЦРУ предостеречь украинские спецслужбы от реализации такого плана».

Следствие, ведущееся по делу о подрыве газопроводов, также собирает всё больше доказательств, указывающих на Украину, продолжает издание. Так, метаданные электронной переписки, которая велась с целью аренды яхты Andromeda, предположительно использованной для транспортировки взрывчатки, ведут на Украину.

В Германии в ходу остаются самые различные версии произошедшего, пишет Der Spiegel, одни заявляют об участии американских и норвежских спецслужб в этой диверсии, другие говорят об «операции под чужим флагом со стороны России». «Эксперты за закрытыми дверями, однако, называют последнюю версию маловероятной», — сообщает издание, так как «у Москвы не было настоящего мотива для этого преступления».