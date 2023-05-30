Американские СМИ очень сильно боятся переизбрания экс-президента США Дональда Трампа и поэтому не критикуют внешнюю политику нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Хёрш. А ведь из-за неё — и в частности приказа о подрыве «Северных потоков» — Америка утрачивает доверие остальных государств. «Мир движется вперёд, и, по моему мнению, мы, американцы, больше не часть этого движения», — убеждён Хёрш.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Хёрш убеждён в том, что его версия подрыва «Северных потоков» единственно верная. Об этом он заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung, подчеркнув, что все остальные теории не выдерживают критики — частности гипотеза, что за произошедшим могла стоять Россия. По его мнению, у русских не было никаких причин заплывать в одну из самых охраняемых зон в Балтийском море и закладывать там бомбу. Единственный мотив, которым они могли руководствоваться, это сказать миру: «Мы это сделали!» «Это абсолютная глупость», — подчеркнул Хёрш.

Он также отклонил версию, что за подрывами стоит Киев и к нему причастна яхта «Андромеда». Журналист убеждён, что она не могла встать на якорь в том месте, где произошли взрывы. А больше всего в этой истории его позабавило то, что на борту корабля был обнаружен тротиловый порох и два фальшивых паспорта: «Это была плохая история».

При этом Хёрша изумляет, что после публикации его материала мир не взволновало то обстоятельство, что подрыв совершили именно США. Американские журналисты не задают Вашингтону вопросов на эту тему. По его мнению, некоторые СМИ в США так боятся переизбрания экс-главы Белого дома Дональда Трампа, что стараются не критиковать внешнюю политику нынешнего президента Джо Байдена. Тем временем Америка отстаёт от остального мира, констатирует Хёрш. Саудовцы продают нефть в юанях, другие страны всё дружелюбнее относятся к Ирану и Сирии, то есть «оси зла времён Буша и Чейни». «Мир движется вперёд, и, по моему мнению, мы, американцы, больше не часть этого движения, — заявил он. — Дико то, как много влияния мы потеряли. Мир больше не высокого о нас мнения. Но мы об этом не подозреваем».

При этом Хёршу плевать на то, верит ли кто-то в его версию о подрывах «Северных потоков» или нет. «Вы действительно считаете, что меня волнует то, что вас беспокоит? У меня есть семья, я забочусь о собаке, кошке и песчанке. Я не могу заботиться ещё и о вас. Я не могу вам помочь или убедить вас. Я написал историю. Если вы не хотите в неё верить или не можете проверить детали, это ваша проблема, — сказал он журналисту Neue Zürcher Zeitung. — Ещё раз, мне плевать, верите ли мне вы или общество! Я делаю то же самое, что делал в New Yorker, а именно пишу истории, но только с большей свободой».