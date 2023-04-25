AC: «жалкая работа» американских СМИ при освещении расследования подрывов «Северных потоков» обнажила очередное дно западной журналистики

Неполноценное освещение крупными американскими СМИ подрывов газопроводов «Северного потока» показало очередное дно западной журналистики. Об этом пишет политолог Тед Гален Карпентер на страницах издания The American Conservative. По мнению эксперта, большинство западных новостных агентств являются рупорами Вашингтона, которые не проводят тщательных расследований и опустились до «поистине позорного» уровня.
«Рабская» готовность издания New York Times и других основных американских СМИ помочь властям страны выследить Джека Тейшейру, которого обвиняют в обнародовании утечек, свидетельствующих о том, что официальные лица США и НАТО лгали, среди прочего, об украинском конфликте, опустила уровень журналистики до нового минимума. К сожалению, это также затмило другой эпизод грубых журналистских злоупотреблений, начавшийся несколькими месяцами ранее и продолжающийся по сей день, а именно — неполноценное освещение подрыва газопроводов «Северного потока», пишет политолог Тед Гален Карпентер в статье The American Conservative.
По мнению автора, крайне важно не забывать «жалкую работу» западной прессы в отношении этого инцидента, поскольку она подчёркивает то, насколько охотно, в первую очередь, американские журналисты повторяют, как попугаи, даже самые неубедительные версии произошедшего для осуществления прикрытия внешнеполитической деятельности Белого дома. Даже в некоторой степени независимые и компетентные средства массовой информации должны были поднять серьёзные вопросы по поводу утверждений Вашингтона о том, что, вероятно, Россия несёт ответственность за взрывы в сентябре 2022 года. Тем не менее, как и ожидалось, газета New York Times быстро повторила подозрения администрации президента США Джо Байдена. Другие крупные издания последовали их примеру, причём некоторые вообще не усомнились в виновности Кремля.
Было несколько причин серьёзно усомниться в опубликованных обвинениях, и даже представители Белого дома в конце концов признали отсутствие «убедительных доказательств» вины Кремля. Первый вопрос, которым задаются хорошие следователи в отношении любого преступления, — это cui bono? (кому это выгодно?), и на этом основании Россия была бы далеко в списке подозреваемых, констатирует Карпентер.
Российские инвесторы вложили миллиарды долларов в строительство «Северного потока — 1» и только что завершённого «Северного потока — 2». Теперь эти трубопроводы превратились в бесполезную груду металлолома на дне Балтийского моря. Русофобские ястребы в США утверждали, что, несмотря на краткосрочный ущерб экономическим интересам России, президент Владимир Путин пошёл на этот шаг, чтобы перекрыть поставки природного газа в европейские страны и продемонстрировать ту боль, которую он способен причинить, если они продолжат оказывать военную поддержку Украине. Однако официальные лица и аналитики, поддержавшие такую версию развития событий, не объяснили, почему Москва разрушает собственную дорогостоящую инфраструктуру, когда Кремль может добиться того же результата, закрыв вентиль на своём конце трубопровода. Хуже того, очень немногие журналисты задавали им этот вопрос, а тем более требовали связного ответа, сетует обозреватель The American Conservative.
Постановка вопроса о cui bono, возможно, не вычеркнула бы Россию из числа подозреваемых, однако другие страны находились бы в списке гораздо выше. Среди них могли быть альтернативные возможные поставщики природного газа на рынки континентальной Европы. Под это описание подходят такие члены НАТО, как Великобритания и Норвегия, равно как и США. Украина также была вероятным подозреваемым, поскольку у неё был мотив, и всё, что ослабило бы её противника экономически и дипломатически, явно шло на пользу Киеву. Однако основной контраргумент этой версии заключается в том, что у Украины, очевидно, не было необходимых возможностей для проведения такой изощрённой атаки, отмечает Тед Карпентер.
Любое компетентное журналистское расследование указало бы главным подозреваемым Соединённые Штаты, поскольку количество свидетельств причастности Вашингтона, действовавшего либо в одиночку, либо совместно с небольшим числом союзников по НАТО, было значительным. Тем не менее основная часть западных средств массовой информации безапелляционно отвергла эту версию, назвав её не более чем «российской пропагандой». Ведущий Fox News Такер Карлсон был редким видным журналистом, который оспаривал это повествование и задавал соответствующие вопросы, напоминает обозреватель The American Conservative.
Однако упорное противодействие Белого дома существованию любых и всех российских энергопроводов в остальную Европу насчитывает более четырёх десятилетий. Администрация Рональда Рейгана резко выступала против решения Западной Германии одобрить строительство таких трубопроводов, полагая, что этот шаг сделает большую часть некоммунистической Европы более зависимой от энергоресурсов, поставляемых геостратегическим противником США. В своих мемуарах и министр обороны Каспар Вайнбергер, и госсекретарь Джордж Шульц вспоминали разочарование Вашингтона из-за того, что Соединённые Штаты не смогли убедить европейских союзников изменить курс. Как указывает автор, Вайнбергер был на грани фанатизма в своём желании остановить энергетическую зависимость Европы от СССР.
Недовольство Белого дома не рассеялось со временем. Администрация Дональда Трампа стремилась заблокировать завершение строительства нового и крупнейшего из газопроводов «Северный поток — 2», и администрация Байдена первоначально занималась тем же самым. «Северный поток — 2» считался особенно нежелательным, поскольку он напрямую связывал Россию и Германию в обход стран Балтии и других лояльных США иждивенцев в Восточной Европе, что имело особенно разрушительные последствия для доходов Украины, пишет Карпентер.
Хотя большинство известных американских новостных агентств поддержали позицию Белого дома о том, что Россия была главным подозреваемым во взрывах трубопроводов, их коллеги в Европе и других странах мира были более скептичны. Эта настороженность стала ещё более явной, когда в феврале 2023 года видный журналист Сеймур Хёрш опубликовал ошеломительное расследование-«блокбастер», в котором представил доказательства того, что Вашингтон в партнёрстве с Норвегией несёт ответственность за подрывы. Белый дом незамедлительно опроверг это расследование, назвав его «полной ложью». Было поразительно, как большая часть американских СМИ поначалу уделяла на удивление мало внимания разоблачениям Хёрша и ещё меньше уважения их автору, отмечает обозреватель The American Conservative.
Однако работа Хёрша, по-видимому, получила достаточный резонанс в Европе и Соединённых Штатах для того, чтобы Белый дом пересмотрел свою «легенду». Вашингтон выдвинул теорию о том, что некие «неподконтрольные украинцы», не имеющие абсолютно никакого отношения к правительству Владимира Зеленского, взорвали трубопроводы. Эта версия не вызывала доверия с самого начала. Представление о том, что небольшое количество внештатных дилетантов, работающих с частной яхты, могли провести такую сложную операцию, не будучи перехваченными разведывательными службами нескольких странах НАТО, едва ли выдержало тест на смех. Тем не менее ключевые представители крупнейших СМИ послушно повторили пересмотренную версию событий правительства США. Большинство несогласных состояло из ястребов, которые продолжали обвинять россиян, невзирая на факты, указывает Карпентер.
Освещение диверсий на «Северных потоках» было ещё одним эпизодом в длинной череде примеров, уходящих в прошлое на десятилетия, где якобы независимые журналисты, видимо, довольствуются тем, что являются не более чем рупорами правительства США. В ней чрезмерно много внимания уделялось освещению гуманитарных крестовых походов Вашингтона на Балканы, насильственным войнам за смену режимов в мусульманском мире и обострениям провокаций (таких как расширение НАТО), направленных против России. Отсутствие разумного исследования и тщательного изучения опустилось в настоящее время до поистине позорного уровня, сетует Карпентер в завершении статьи изданию.
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