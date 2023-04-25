Российские инвесторы вложили миллиарды долларов в строительство «Северного потока — 1» и только что завершённого «Северного потока — 2». Теперь эти трубопроводы превратились в бесполезную груду металлолома на дне Балтийского моря. Русофобские ястребы в США утверждали, что, несмотря на краткосрочный ущерб экономическим интересам России, президент Владимир Путин пошёл на этот шаг, чтобы перекрыть поставки природного газа в европейские страны и продемонстрировать ту боль, которую он способен причинить, если они продолжат оказывать военную поддержку Украине. Однако официальные лица и аналитики, поддержавшие такую версию развития событий, не объяснили, почему Москва разрушает собственную дорогостоящую инфраструктуру, когда Кремль может добиться того же результата, закрыв вентиль на своём конце трубопровода. Хуже того, очень немногие журналисты задавали им этот вопрос, а тем более требовали связного ответа, сетует обозреватель The American Conservative.

Постановка вопроса о cui bono, возможно, не вычеркнула бы Россию из числа подозреваемых, однако другие страны находились бы в списке гораздо выше. Среди них могли быть альтернативные возможные поставщики природного газа на рынки континентальной Европы. Под это описание подходят такие члены НАТО, как Великобритания и Норвегия, равно как и США. Украина также была вероятным подозреваемым, поскольку у неё был мотив, и всё, что ослабило бы её противника экономически и дипломатически, явно шло на пользу Киеву. Однако основной контраргумент этой версии заключается в том, что у Украины, очевидно, не было необходимых возможностей для проведения такой изощрённой атаки, отмечает Тед Карпентер.

Любое компетентное журналистское расследование указало бы главным подозреваемым Соединённые Штаты, поскольку количество свидетельств причастности Вашингтона, действовавшего либо в одиночку, либо совместно с небольшим числом союзников по НАТО, было значительным. Тем не менее основная часть западных средств массовой информации безапелляционно отвергла эту версию, назвав её не более чем «российской пропагандой». Ведущий Fox News Такер Карлсон был редким видным журналистом, который оспаривал это повествование и задавал соответствующие вопросы, напоминает обозреватель The American Conservative. Однако упорное противодействие Белого дома существованию любых и всех российских энергопроводов в остальную Европу насчитывает более четырёх десятилетий. Администрация Рональда Рейгана резко выступала против решения Западной Германии одобрить строительство таких трубопроводов, полагая, что этот шаг сделает большую часть некоммунистической Европы более зависимой от энергоресурсов, поставляемых геостратегическим противником США. В своих мемуарах и министр обороны Каспар Вайнбергер, и госсекретарь Джордж Шульц вспоминали разочарование Вашингтона из-за того, что Соединённые Штаты не смогли убедить европейских союзников изменить курс. Как указывает автор, Вайнбергер был на грани фанатизма в своём желании остановить энергетическую зависимость Европы от СССР. Недовольство Белого дома не рассеялось со временем. Администрация Дональда Трампа стремилась заблокировать завершение строительства нового и крупнейшего из газопроводов «Северный поток — 2», и администрация Байдена первоначально занималась тем же самым. «Северный поток — 2» считался особенно нежелательным, поскольку он напрямую связывал Россию и Германию в обход стран Балтии и других лояльных США иждивенцев в Восточной Европе, что имело особенно разрушительные последствия для доходов Украины, пишет Карпентер.