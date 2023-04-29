Die Welt: немецкие ВМС усиливают разведку на море для устрашения России

Подрывы «Северных потоков» сильно изменили отношение немцев к обеспечению безопасности своих вод, пишет Die Welt. Для защиты критически важной инфраструктуры был создан специальный координационный центр, куда сейчас стекаются все возможные данные для анализа обстановки в море. «Если противник знает, что мы видим, что он делает, это устрашает», — пояснил вице-адмирал немецких ВМС Ян Кристиан Каак.

Подрывы «Северных потоков» показали, что последствия украинского конфликта коснулись западноевропейской и, соответственно, немецкой инфраструктуры гораздо раньше, чем изначально предполагалось, пишет Die Welt. При этом х ВМС Германии знали о потенциальных угрозах ещё до начала боевых действий. «О возможных нападениях на критически важные объекты инфраструктуры в море мы предупреждали годы назад, но нас не слушали. Россия ведёт систематическую разведку нашей критически важной инфраструктуры и обладает средствами для нападения на неё», — заявил вице-адмирал немецких ВМС Ян Кристиан Каак.

Всё большая часть европейской энергетической инфраструктуры переносится на море в виде, к примеру, плавучих ветряных электростанций или терминалов для приёма сжиженного природного газа. К тому же по морскому дну пролегают трубопроводы, предназначенные для транспортировки голубого топлива, а в будущем — водорода, интернет-кабели, а также многие другие электронные и цифровые виды коммуникаций.

Безопасность всей этой инфраструктуры Германия хочет обеспечить с помощью нового Координационного центра для защиты подводных объектов. Реализация проекта началась уже с 1 апреля. Помимо ВМС, в проекте также задействованы земельные и федеральные полицейские, а также Федеральная разведывательная служба. При этом их цель заключается в защите не только морских районов, но и портов.

В этом координационном центре собирается вся полезная информация из гражданских, разведывательных и военных источников для дальнейшего анализа и оценки с использованием в том числе и искусственного интеллекта. Это могут быть аэрофотоснимки, радиолокационные данные с подводных лодок, информация с датчиков, установленных на плавучих электростанциях, а также научные сведения. «Если противник знает, что мы видим, что он делает, это устрашает», — пояснил Каак.

В рамках концепции «Стратегическая задача 2035+» ВМС также собираются задействовать подводные и воздушные дроны. Они помогут наблюдать за большими водными пространствами в условиях нехватки кадров. Дело в том, что бундесвер испытывает острый дефицит новобранцев в связи с демографической ситуацией в стране. Сейчас в морских силах служат всего 16 тыс. солдат, и это самый малочисленный род войск в Германии. Вторая важная проблема для ВМС — это оснащение. Из специального фонда, выделенного Берлином на модернизацию армии, ВМС изначально полагалась доля в размере 30%. Сейчас же она равна нулю, сетует Каак.