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Die Welt: немецкие ВМС усиливают разведку на море для устрашения России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Подрывы «Северных потоков» сильно изменили отношение немцев к обеспечению безопасности своих вод, пишет Die Welt. Для защиты критически важной инфраструктуры был создан специальный координационный центр, куда сейчас стекаются все возможные данные для анализа обстановки в море. «Если противник знает, что мы видим, что он делает, это устрашает», — пояснил вице-адмирал немецких ВМС Ян Кристиан Каак.
Die Welt: немецкие ВМС усиливают разведку на море для устрашения России
AP

Подрывы «Северных потоков» показали, что последствия украинского конфликта коснулись западноевропейской и, соответственно, немецкой инфраструктуры гораздо раньше, чем изначально предполагалось, пишет Die Welt. При этом х ВМС Германии знали о потенциальных угрозах ещё до начала боевых действий. «О возможных нападениях на критически важные объекты инфраструктуры в море мы предупреждали годы назад, но нас не слушали. Россия ведёт систематическую разведку нашей критически важной инфраструктуры и обладает средствами для нападения на неё», — заявил вице-адмирал немецких ВМС Ян Кристиан Каак.

Всё большая часть европейской энергетической инфраструктуры переносится на море в виде, к примеру, плавучих ветряных электростанций или терминалов для приёма сжиженного природного газа. К тому же по морскому дну пролегают трубопроводы, предназначенные для транспортировки голубого топлива, а в будущем — водорода, интернет-кабели, а также многие другие электронные и цифровые виды коммуникаций.
 
Безопасность всей этой инфраструктуры Германия хочет обеспечить с помощью нового Координационного центра для защиты подводных объектов. Реализация проекта началась уже с 1 апреля. Помимо ВМС, в проекте также задействованы земельные и федеральные полицейские, а также Федеральная разведывательная служба. При этом их цель заключается в защите не только морских районов, но и портов.
 
В этом координационном центре собирается вся полезная информация из гражданских, разведывательных и военных источников для дальнейшего анализа и оценки с использованием в том числе и искусственного интеллекта. Это могут быть аэрофотоснимки, радиолокационные данные с подводных лодок, информация с датчиков, установленных на плавучих электростанциях, а также научные сведения. «Если противник знает, что мы видим, что он делает, это устрашает», — пояснил Каак.
 
В рамках концепции «Стратегическая задача 2035+» ВМС также собираются задействовать подводные и воздушные дроны. Они помогут наблюдать за большими водными пространствами в условиях нехватки кадров. Дело в том, что бундесвер испытывает острый дефицит новобранцев в связи с демографической ситуацией в стране. Сейчас в морских силах служат всего 16 тыс. солдат, и это самый малочисленный род войск в Германии. Вторая важная проблема для ВМС — это оснащение. Из специального фонда, выделенного Берлином на модернизацию армии, ВМС изначально полагалась доля в размере 30%. Сейчас же она равна нулю, сетует Каак.
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Die Welt Германия Европа
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